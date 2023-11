Jhonny Rivera se vio con su ex y disfrutaron más de la cuenta: los internautas piensan en Jenny López

Jhonny Rivera se fue de viaje con su ex - crédito Instagram

Jhonny Rivera, a sus 49 años, se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales. El cantante de música popular lleva más de dos décadas de trayectoria musical intentando alcanzar el éxito con temas como Alguien me gusta, Guaro o Mi decisión. Si bien lo ha logrado en los escenarios, hoy por hoy es tendencia por otros motivos.

Sus actividades de caridad (como su reciente gira por las cárceles de Colombia), el contenido que publica en el que le cuenta a la audiencia detalles de su vida personal o el noviazgo que sostiene con Jenny López, a quien le lleva casi 30 años de diferencia, son algunos de los destaques que le han otorgado los más de tres millones de seguidores que tiene en Instagram.

Sin embargo, su relación podría peligrar o eso es lo que dicen los internautas después de haberlo visto compartir con su expareja, Luz Galeano, en un viaje reciente. El clip fue publicado por el hijo de la pareja, el también artista Andy Rivera, como parte de una campaña de promoción de su próximo sencillo.

Jhonny Rivera y Andy, su hijo, mostraron lo unidos que son en compañía de Luz Mery Galeano - crédito @jhonnyrivera

“De lejitos, mi amor, de lejitos, para no hacerte daño”, es el fragmento para el que el exponente de la música urbana usó a sus padres. El tema será interpretado con Luigi 21 Plus y hablará, en parte, de relaciones como la de Jhonny y su ex, quienes guardan una profunda amistad basada en el respeto.

Desde el momento en el que se publicó el reel los seguidores comentaron al respecto de lo bien que se veían los dos, a pesar de estar separados.

“Opino que con ellas es con quien debería compartir el resto de su vida”, “Este sí sería un trío familiar perfecto en redes”, “Esas miradas entre ex, están sospechosas”, “Aún no me explicó por qué terminaron su relación, deberían volver”, y “Ejemplo de madurez”, fueron algunas de las reacciones, a las cuales se sumó la misma Jenny López, pareja del pereirano, quien puso un corto mensaje que decía “Lindos” y estaba acompañado de un corazón y un emoji con cara de enamorado.

El reencuentro de Jhonny Rivera y Luz Mery Galeano se dio para promocionar una canción de su hijo, Andy - crédito @andyrivera/Instagram

Aunque la caucana de 20 años y el vocalista risaraldense viven una relación romántica, ella también ha sostenido que por encima de muchas cosas está su vínculo laboral. “Creo que tenemos la fortuna de que ambos amamos la música y no sentimos que nuestro trabajo sea una obligación (como tal vez les puede pasar a otras parejas) tenemos diferencias como todo en la vida, pero hablamos de lo mismo”, expresó en su momento.

Jhonny Rivera y Jenny López encendieron las redes al anunciar su noviazgo - crédito Instagram

También dejó en claro que no solamente lo reconoce como su compañero sentimental, sino también como el jefe de una agrupación musical, por lo que le debe respeto. “Aunque él es mi novio, en el trabajo, si él da una instrucción, la acato de la misma manera que el resto del equipo”, agregó.

Sin embargo, aclaró que ella es una artista independiente, por lo que no está obligada a ir a todos los conciertos de su novio. : “Yo voy a todos los conciertos de Jhonny, porque trabajo para Los Porteños desde hace 5 años; pero hago mi show solo cuando estoy contratada de manera independiente. De lo contrario, solo canto con él Empecemos de cero”, indicó.

Jhonny ha aseverado que ella no piensa en el qué dirán. “Recién empezamos a salir y cuando nadie sabía lo nuestro, yo era muy prevenido y a ella se le olvidada. Jenny es muy melosa y en ocasiones se me arrecostada en el hombro si íbamos en un avión o me tomaba de la mano y yo me ponía muy nervioso, empezaba a mirar para los lados a ver si alguien nos estaba observando, pero ya no, ya dejó de importarnos”, concluyó.