Así fue la violenta agresión por la cual un juez condenó al reconocido cirujano Antonio Figueredo: su expareja relató detalles de la brutal golpiza

El miércoles 22 de noviembre, el reconocido cirujano Antonio Figueredo Moreno fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, entre agosto y noviembre de 2021, ambos agravados, a la médica María Paula Pizarro, con quien sostenía una relación extramatrimonial.

Un juez de conocimiento de Bucaramanga aceptó la petición presentada por la delegada de la Fiscalía General de la Nación logró demostrar en los dos años de juicio, la participación y responsabilidad en los actos de violencia psicológica y física en contra de María Paula.

De acuerdo con la investigación, el cirujano cardiovascular seguía casado, por lo que aprovechó su prestigio, fuerza y capacidad académica para manipular en más de una oportunidad a Pizano, quien para ese momento estaba desarrollando sus prácticas profesionales en Medicina.

“Esa violencia consistió en doblegar la voluntad de la víctima mediante el uso de la fuerza después de haberla agredido física y psicológicamente, y que ante los constantes manifestaciones de rechazos y gritos de la víctima”, contó la fiscal en sus alegatos.

Los hechos

En el segundo semestre de año 2021 María Paula entró a trabajar en la Unidad de Cuidados Intensivos del HIC, donde conoció a Figueredo, amigo de su padre Camilo Pizarro. Sus primeros relacionamientos fueron profesionales, pero al pasar el tiempo, iniciaron a compartir en espacios fuera del trabajo.

“Al inicio de la relación con el señor Figueredo era estrictamente laboral, a pesar que conocía que era amigo de su padre y que fue para mediados abril del 2021 cuando la relación pasó de ser laboral a ser un poco más personal”, enfatizó la fiscal.

En una entrevista para el diario El Tiempo, la médica contó que la enfermedad del abuelo fue lo que hizo acercar al cirujano a su familia. “La vida de mi abuelo dependía de una cirugía de corazón: esa fue la puerta para una violencia física, verbal y de todas las maneras posibles. Yo estaba frágil porque en julio murió mi abuelo; él me decía que mi abuelo me lo había enviado para salvarme”, dijo María Paula.

La primera agresión físca, verbal y emocional se presentó el 29 de agosto del 2021, cuando llevaban cinco meses de relación. Según la mujer de 29 años todo fue por una discusión: “Me decía vulgaridades; fueron muchas groserías. Luego de una discusión, me pegó en el ojo, brazo izquierdo, en el pecho y me escupió”, relató para el medio mecionado.

A pesar de su indignación, Maria Paula terminó con Figueredo, pero ante su insitencia por volver, le dio una oportunidad. “Antonio me seguía hablando, lo bloqueé. Me hablaba por el celular de su hijo, me decía que nos viéramos; yo le decía que no. En septiembre, caí; estaba enamorada. Él me decía que no iba a volver a pasar”, aseguró la víctima.

El segundo episodio de agresión llegó después de un viaje que tuvo en familia por unas fotos en vestido de baño que había publicado en sus redes sociales: “Estaba rojo. Me rompió la camisa, me haló del brazo, me pegó otra vez. Yo dije ‘ya no más, no puedo estar contigo’“, confesó Maria Maria Paula.

Finalmente, el 13 de noviembre del 2021 fue la mayor tragedia cuando Antonio Figueredo y María Paula Pizarro salieron a celebrar la promoción de puesto del médico cirujano. Durante la noche, la pareja tuvo varias discusiones y pasaron la noche a un motel. Mientras la joven bumangues dormía, el agresor se reenvió todas las conversaciones que tenía con sus compañeros de trabajo.

Cuando se despertó, el cirujano le pegó un primer puño, después la haló del cabello y la tiró al piso. Las agresiones no terminar allí, pues el médico le dio patadas y puños, y terminó lanzádola a la cama.

“Es el puño más fuerte en el ojo. Me coge del pelo, me bota la cama con toda su fuerza, me sigue pegando. Caí en el piso, me pega un puño en el mentón, me paro, y me pega patadas en la parte de los pulmones. Me botó a la cama. Yo ya no tenía fuerzas. Este señor estaba tan excitado que luego tuvo intimidad conmigo sin mi consentimiento. Le forcejeé, lo empujé, le dije que cómo era capaz de hacerme eso”, relató para El Tiempo.

Después, la pareja se montó en el carro y en medio de la discusión, la victima llamó a su mamá y le contó lo sucedido: “Mamá, me acaban de pegar y quien me pegó fue Antonio Figueredo”. Fue en ese momento, donde la mujer recibió otro puño en su cara, y le fracturó los dientes cuestionándola de porqué le había contado a su familiar.

“Antonio paró el carro, se volteó y me miró, me dijo que cómo era capaz de defraudarlo, de contarle a la gente. En ese momento, me pegó un puño, me intentó quitar el celular para perder toda evidencia. Ahí me fracturó los tres dientes”, mencionó Maria Paula.

Finalmente, Pizarro se fue en su carro hacia la casa de su mamá y, al siguiente día, el 14 de noviembre, puso la denuncia por violencia intrafamiliar. “Yo estaba enamorada, me sentía mal. El psicólogo me dijo: esto les pasa a todas las mujeres que sufren de esta violencia intrafamiliar, simplemente los hombres las manipulan, las amenazan, las intimidaban”, concluyó para el diaro mencionado.