Tatán Mejía explicó a sus seguidores cómo reparar tenis sin gastar de más: ¿cuántos de acuerdo?

El paisa recordó una etapa de su vida, cuando no tenían dinero para gastar en ropa - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Algunos de los seguidores de Tatán Mejía, que superen los 35 años, recordarán las dificultades que atravesaron cuando sus padres tenían que hacer “peripecias” para enviarlos con el uniforme en correcto estado. Al parecer, este recuerdo le vino a la mente cuando debió reparar sus zapatos deportivos para no pasar penas.

A través de sus redes sociales, el exparticipante de MasterChef Celebrity recordó este episodio, cuando sus padres arreglaban los tenis, pues solamente había cambio cuando la talla ya no daba más. Esto, mientras sostenía los suyos en la mano, con un marcador negro para tapar el imperfecto que este presentaba y lanzó una retahíla esquivando que ya era necesario comprar tenis nuevos.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía han demostrado ser una de las parejas de la farándula nacional, más estables y su hogar ha sido motivo de comentarios positivos y negativos - crédito @tatan_mejia/Instagram

El paisa recordó que la conversación que tuvo con su hija, cuando le indicó que ya era necesario cambiar los tenis de entrenar porque presentaban un serio desgaste:

Hija de Tatán: ‘Papi ya le va a tocar cambiar de zapatos porque mira’

Tatán: ¿Qué tienen?

Hija de Tatán: Mira…

Tatán: Yo no le veo nada

Hija de Tatán: Mira… Es que tienen un (hueco)

Y fue en ese momento, en que Mejía recordó que en su infancia, sus padres le cambiaban el único par de tenis cuando “ya quedaban chiquiticos”.

A lo que agregó: “No era cuando se dañaban, sino cuando quedaban ‘chiquiticos’ … Cuando se salía la punta del dedo gordo … Que están muy amarillos en el fondo: ya se los arreglo, diga nada más, eso caminando rapidito no se nota, vaya caminando rápido y verá que no pasa nada”.

Maleja Restrepo no dudó en expresar su felicidad sobre la educación que podían entregarle a sus hijas, adicional a la que imparten en su colegio - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Rápidamente, su reacción no tardó en hacerse viral, pues fue replicada por el portal de entretenimiento Rastreando Famosos, en el que varios de sus seguidores dejaron comentarios, entre los que resaltan: “Ellos son tan sencillos y me encanta como están educando a sus hijas”; “es cierto, yo estudie en el campo y una vez me compraron unos zapatos para el colegio que un zapato esta más grande que el otro”, entre muchos más.

Maleja y su experiencia con la maternidad

Han sido más de 10 años de relación los que llevan Maleja Restrepo y Tatán Mejía. Durante este tiempo, cada uno se ha dedicado a sus proyectos profesionales y conformaron una de las familias más entretenidas en las redes sociales con la llegada de sus hijas Macarena y Guadalupe.

La presentadora de Guerreros y Duro contra el mundo pasó por el programa de Eva Rey, Desnúdate con Eva, en el que su esposo ya había aparecido semanas antes. Durante su conversación con la española, entregó su versión de lo que ha sido esta relación y los retos que han afrontado, uno de esos, la posibilidad de convertirse en padres nuevamente.

En repetidas ocasiones, la presentadora y sus hijas han demostrado la bonita relación que tienen, además, son motivo de admiración por la crianza de las pequeñas Macarena y Guadalupe - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Maleja explicó que si bien junto con Tatán ya han considerado que se haga la vasectomía debido a que la vallecaucana no busca tener más hijos, ese no parece ser el deseo de la pequeña Macarena, según explicó su madre:

“Macarena si dice ‘yo quiero una hermanita’ y le tiene nombre y todo. Quiere que se llame Antonella. Y yo creo que sería una buena hermana mayor, pero le decimos ‘no Maca, tu ya no vas a ser hermana mayor. No existe la posibilidad’ Ella insiste, pero definitivamente, ya no más”

La presentadora aseguró que ese no ha sido el único reto, pues con seis años, la pequeña todavía no duerme en su propia cama y esa ha sido una tarea titánica, ya que todavía no enfrenta esa independencia de sus padres.