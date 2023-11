Se encienden nuevamente los rumores sobre la separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri

¿Se acabó el amor? Andrea Valdiri y Felipe Saruma nuevamente encienden rumores sobre su separación - crédito @andreavaldirisos/Instagram

A inicios de septiembre de 2023 se presentó un hecho que entristecía a la farándula digital, pues apenas a un año de su excéntrico matrimonio, Andrea Valdiri y Felipe Saruma habrían roto sus votos matrimoniales. Estos rumores comenzaron por cuenta de la ausencia del creador de contenido en las constantes publicaciones que hacía su esposa en las plataformas digitales.

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó su separación y contrario a lo que se pensó durante un mes entero, la pareja decidió enterrar esos rumores con un suntuoso viaje por Europa.

“Te confirmo, lo de la Valdiri sí se separa (…) se regresa al apartamento porque no quiere estar sola en la casa y en Barranquilla estará con sus bebés sola”, señaló.

Andrea Valdiri se iría a vivir con sus hijas al apartamento que tiene en Barranquilla, de Saruma se desconocen sus planes - crédito @masrechismes/Instagram

Asimismo, a finales del mismo mes, los dos asistieron a una exclusiva celebración de Halloween en uno de los castillos que visitaron en su paso por Rumania. En redes sociales y fuentes cercanas a la pareja señalaban que Valdiri y Saruma estarían en reuniones con sus abogados para concretar el proceso de divorcio.

De otra parte, publicaciones de la cantante apuntaron a que se trataba de una estrategia de marketing por cuenta de un lanzamiento musical de un reconocido artista vallenato de la región.

Andrea Valdiri no sigue a Felipe Saruma en redes, por lo que encendió nuevamente los rumores de su separación - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Aunque los comentarios habían quedado en el olvido entre los seguidores de la bailarina barranquillera, nuevamente volvieron a tomar fuerza a raíz de una decisión que habría tomado el productor audiovisual. De acuerdo con portales de la prensa rosa barranquillera, Andrea Valdiri habría dejado de seguir a Felipe Saruma en Instagram.

A pesar de que sus seguidores todavía guardan la esperanza de que el romance que empezó como una amistad entre la pareja, incluso estando pendiente de las pequeñas, Isabella y Adhara, no llegue a un lamentable final. Así las cosas, Valdiri sigue dando pistas de que la separación ya tocó las puertas de su hogar. En una de sus publicaciones, la barranquillera señaló que con Saruma hay una “amistad”.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma encienden los rumores de una separación, después de su lujoso viaje por Europa - crédito @rastreandofamosos/Instagram

A esto se suma una publicación de una cuenta de farándula, que afirmó la pareja ya firmó su separación.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se habrían separado desde hace tres meses, de acuerdo con una publicación de un portal de entretenimiento - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado al respecto, por lo que los comentarios en la publicación de Rastreando Famosos no tardaron en aparecer y lamentaron la crisis matrimonial por la que atraviesan. Entre los apuntes más destacados están: “Qué pesar con él, es un buen chico”; “la mirada de Saru se ve triste, ojalá no sea por qué en verdad pasa algo”; “esa mujer no quiere a ese muchacho y es lo mejor que ha tenido”, entre otros.

Por qué Andrea no usa su anillo de bodas

Fueron varias las cosas que llamaron la atención de los seguidores de Andrea Valdiri, además de la ausencia de Felipe Saruma en su contenido, también notaron que no llevaba su anillo de matrimonio. Esto llevó a que en una dinámica le preguntaran por la joya, pues fue otro de los comentarios que surgió acerca de la inestabilidad matrimonial.

A fin de intentar explicar eso, aseveró que “cuando me adelgacé me quedó grande, es más, me cabe otro dedo. Hay que mandarlo a arreglar ‘machi’, esa fue la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale y para no perderlo yo lo guardé, pero es divino”. Sin embargo, esto no generó mucha confianza entre sus seguidores, quienes continuaron con los interrogantes sobre su relación con Saruma.