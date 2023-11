“Me gustan las mayores”: el sorpresivo mensaje de Alan Ramírez a fan que le pidió un autógrafo

El cantante de música popular sorprendió con un video de una seguidora que le pidió un autógrafo de manera inusual - crédito archivo de Infobae.

El cantante colombiano Alán Ramírez sorprendió a sus 517 mil seguidores en su cuenta de Instagram al publicar un video en el que muestra que una fanática le pidió un inusual autógrafo, después de una presentación musical en el municipio de Tibiritá, de Cundinamarca.

La seguidora adulta mayor del intérprete de A golpe de mula le dijo que le firmara sus pechos como recuerdo; la petición le causó gracia al artista, así que publicó el clip con la frase: “Me gustan mayores y la edad está en la mente”.

Los seguidores del artista nacido en el municipio de Bello, Antioquia, mostraron envidia a la acción del cantante con su fanática: “Que envidia... yo quiero un autógrafo así!”; “Ya me vi en unos años”; “Yo también quiero un autógrafo de así”; “Tú eres un amor y mi galán”; “Ya me veo así, cuando tenga su edad...”, fueron algunos de los comentarios en el post.

Una seguidora adulta mayor le pidió al artista que le firmara su pecho - crédito Alan Ramírez / Instagram.

Exnovia de Alan Ramírez denunció sentirse “perseguida”

Sara Sofía Rondón, expareja del cantante de música popular Alan Ramírez, hizo una grave acusación contra el artista en sus redes sociales. La mujer asegura que no es la primera vez que el cantante tiene este tipo de comportamientos, y mencionó un incidente específico que involucra al parecer ser la nueva pareja de Ramírez.

En la denuncia divulgada en redes, se describe una situación conflicto en la que una mujer interviene mientras Alan Ramírez intenta silenciar a otra persona. Durante este conflicto, Ramírez desafía diciendo que dejen grabar lo que está sucediendo, a lo que una joven responde que él “está haciendo el ridículo”.

“Llego a mi casa y ahora Alan Ramírez no tiene dónde más tomar, sino justo donde yo vivo con mis hijas. No basta con tenerme vigilada con motos y carros, ahora viene a tomar acá un MIÉRCOLES”, indicó la exnovia del cantante a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La mujer en otra publicación reveló que cambio su residencia para tener tranquilidad para ella y sus hijas, pero según Rondón el artista antioqueño la vigila desde hace meses y, además, aseguró que “hasta las redes sociales las tengo hackeadas”.

De acuerdo con la versión de Sofía Rondón, el cantante la ha tenido vigilada con motos y carros hasta altas horas de la noche, además, lo acusó de maltrato intrafamiliar - crédito archivo de Infobae.

La expareja del intérprete de Sírvalo pues agregó que: “Ahora vienes donde vivo con tu nueva amiga, a esperar que llegue de trabajar. ¿Cómo se llama esto? Alan Ramírez”.

La denuncia de Rondón continuó relatando todos los momentos que ha vivido con la supuesta persecución del artista: “Me siento ahogada, asfixiada, estoy aburrida de esta situación porque si es verdad que constantemente estoy vigilada por carros, por motos y si casualmente estoy hablando con alguien, esa persona deja de hablarme porque lo amenazan (…) Yo me separo para que no ocurran este tipo de cosas y justamente llega a tomar en el nuevo conjunto donde estoy viviendo”.

Ante esto el vocalista se expresó a través de sus redes sociales con una imagen prediseñada explicó que todo se trataba de una intento de su expareja, Sara Sofía Rondón, para adquirir fama a cualquier costo.

“Cuídate de personas que utilizan sus líos para hacerse las víctimas. Los mal agradecidos siempre pensarán que los demás están obligados a ayudarlos sin merecerlo”, escribió el cantante de 29 años.

El cantante Alan Ramírez no es el único que ha tenido escándalos, puesto que algunos casos notables de artistas de música popular colombiana que han tenido polémicas relacionados con exparejas, como Jessi Uribe debido a que el cantante ha estado en el foco mediático por su separación y las especulaciones en torno a su relación con la también cantante Paola Jara. Asimismo, el colombiano Yeison Jiménez ha tenido exposición en las redes por temas relacionados con su vida amorosa y rupturas sentimentales.