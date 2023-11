Residencia permanente en Canadá: esta es la forma como puede ser más accesible para los colombianos

Gracias a ‘Family based humanitarian for colombians, haitians and venezuelans’, 11 mil personas colombianas, venezolanas y haitianas podrán obtener la residencia canadiense - crédito Jesús Aviles / Infobae

Canadá se ha convertido con el paso de los años en uno de los destinos más atractivos para los colombianos, tanto por las oportunidades laborales que ofrece, como por los beneficios económicos que puede brindar a quienes se queden como residentes en sus tierras.

Reflejo del número de colombianos que salen del país son los datos entregados por Migración Colombia y Anato, que calculan que durante el inicio del 2023, 1′188.258 viajeros colombianos salieron del país, lo cual evidenció un incremento del 12% de viajeros respecto al mismo trimestre del año anterior.

Por esto, el Gobierno de Canadá mes a mes ha abierto las oportunidades para que los residentes latinoamericanos pueden permanecer en su país. Ejemplo de ello, es el anuncio de que los ciudadanos colombianos, venezolanos y haitianos que quieran llegar al país norteamericano y buscan su residencia permanente, podrán acceder de una manera más sencilla.

Gracias a Family based humanitarian for colombians, haitians and venezuelans, once mil personas podrán obtener la residencia canadiense, pero tendrán que cumplir algunos requisitos y en esta nota los conocerá:

Solo podrán acceder las personas que sean de alguna de las nacionalidades mencionadas y que tengan familiares viviendo en Canadá, entre los que aplican: pareja, hijos, nietos, padres, abuelos o hermanos.

Debe ingresar a la página del Gobierno de Canadá, diligenciar el formulario correspondiente, enviar los documentos requeridos y enviar la solicitud.

Los oficiales migratorios entrarán a hacer el respectivo estudio para determinar si cumple o no con los requisitos y dar una respuesta sobre su residencia.

Si es aceptado en el programa, recibirá ayuda con los servicios de establecimiento sin ningún costo para poder integrarse a la sociedad, recibirá ayuda en cuanto a la cobertura médica y otro tipo de incentivos.

Tenga en cuenta que si quiere hacer la solicitud debe contar con un certificado firmado por el familiar que viva en ese país en el que se garantice que este lo ayudará con los costos de transporte, alojamiento temporal, comida y necesidades básicas.

Otras alternativas para acceder a la residencia permanente en Canadá

Existen varias alternativas para acceder a la residencia permanente en Canadá desde Colombia

Estado de residente permanente; que se puede obtener más rápido gracias al sistema de entrada acelerada, en el cual se verifican cuáles son los candidatos con más puntuaciones en una evaluación de perfiles y luego, podrá recibir una invitación para poder viajar al país.

También está la opción del estatus de trabajador calificado; para este caso debe cumplir con una serie de requisitos: tener un año de experiencia a tiempo completo en una de las 347 entidades que se tienen en cuenta, en ámbitos como: operaciones profesionales, técnicas, gerencias, entre otros.

Completar exitosamente los exámenes lingüísticos y demostrar buenas habilidades en el dominio de idiomas como el inglés o francés. Lograr la calificación necesaria en el sistema de puntos de trabajador calificado y salir favorecido en la revisión de antecedentes como en los exámenes médicos hechos.

Finalmente, puede valerse de la opción de residente cuando haya vivido 730 días en Canadá. Para esta opción no requiere que estos días sean continuos, pero sí que sean en los últimos cinco años. Así, las autoridades podrían considerar que por razones humanitarias, es un candidato firme para alcanzar el estatus.

Requisitos para solicitar la visa para Canadá

Contar con pasaporte activo. Diligenciar los formularios de solicitud en línea, según el motivo de viaje. Tener todos los documentos de respaldo para la solicitud de la visa canadiense. Diligenciar el formulario de Consentimiento de VFS global. Cuando haga la solicitud de visado y envíe los documentos de respaldo, deberá programar una cita para presentar los datos biométricos en un Centro de Solicitud de Visa. Tener el pago de tasas del gobierno canadiense.

Valores de los visados para Canadá

Los colombianos interesados en residir Canadá pueden solicitar la visa de estudios, trabajo y turismo - crédito Jesús Aviles / Infobae

En la actualidad el cambio del dólar canadiense a pesos colombianos está en $2.949. Estos son los valores por categoría:

Visa de estudios (150 CAN por persona): lo que equivale a $442.755.

Visa de trabajo (155 CAN por persona): lo que equivale a $457.514.

Visa para turistas (100 CAN por persona): lo que equivale a $295.198.

Si necesita más información puede acercarse hasta las oficinas de la embajada de Canadá en Bogotá (carrera 7, No. 114-33, Piso 14) y preguntar por los servicios consulares.