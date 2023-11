El Royal Center se prepara para recibir a Men at Work en un nuevo concierto: conozca las fechas

La banda de rock Men at Work llegará a Bogotá el viernes 23 de febrero de 2024, para deleitar a todos sus fanáticos en el Royal Center - crédito Viña del Mar / redes sociales

La banda de rock australiana Men at Work, de gran trascendencia en los años 80, acreedor de ventas multiplatino y ganador de un Grammy, llegará a la capital del país el viernes 23 de febrero de 2024 para deleitar a sus fanáticos en el Royal Center, ubicado en el barrio Chapinero.

Este grupo fue inicialmente conformado por Colin Hay, quien era la voz principal; Jerry Speiser en la batería y Ron Strykert en la guitarra. A ellos se les unieron Greg Ham en la flauta y teclados y luego John Rees en el bajo. Desde 1996 hasta la década de 2000 hicieron una gira sin precedentes a nivel mundial, aunque Greg Ham falleció en el 2012, lo cual los alejó de los escenarios.

Su miembro fundador Colin Hay decidió lanzarse a una carrera en solitario en la que lleva 35 años, escribiendo, grabando y realizando numerosas giras. Actualmente, forma parte de la All Starr Band de Ringo Starr. Desde 2019, ha realizado giras y tocado bajo el lema Men At Work con su grupo de músicos con sede en Los Ángeles, donde toca un set exclusivo de Men At Work, en el que suena todos los éxitos y canciones más recordadas.

Todos los interesados en escuchar éxitos musicales como: Down Under, Who Can It Be Now?, Overkill e It’s A Mistake pueden ingresar al portal web de TuBoleta: https://tuboleta.com/.

Men At Work llegará a Bogotá en el 2024 para que todos los amantes del rock se deleiten con sus éxitos

Otra de las bandas de rock más sonadas en el mundo artístico también anunció su retorno a los escenarios de Colombia luego de dos años de ausencia. Se trata de Maná, que en su gira México lindo y querido, Latam Tour 2024 cantará sus mejores éxitos y visitará la capital de país en dos fechas -el viernes 12 y sábado 13 de abril- en el Movistar Arena, ubicado en el corazón de Bogotá.

Las boletas están habilitadas inicialmente para los clientes Movistar desde el jueves 16 de noviembre hasta el sábado 18 de noviembre. Luego de las 48 horas, se habilitará la segunda etapa para clientes de los productos del Grupo Aval: Dale!, Bogotá, Occidente, Popular y Av. Villas, estas estarán habilitadas durante otras 48 horas adicionales. Luego se dará paso para el público en general, que estará disponible hasta que se agote la botería.

Costo de la boletería de la segunda fecha de Maná en el Movistar Arena

Piso 3 (302 - 318): $187.400.

Piso 3 (307 - 313): $234.600.

Piso 3 (305 - 305 y 314 - 315): $281.700.

Piso 3 (303 - 304 y 316 - 317): $317.100.

Piso 2 (207 - 213): $399.600.

Piso 2 (205 - 206 y 214 - 215): $470.300.

Platea: $493.800.

Piso 2 (202 - 204 & 216 - 218): $529.200.

Tribuna Fan Sur: $859.200.

Imágenes de la banda mexicana Maná en su gira 'México lindo y querido, Latam Tour 2024'

Y para cerrar con broche de oro las presentaciones de las bandas de Rock en el país se suma el trío de postpunk revival que se presentará en el Orquideorama de Medellín el 26 de mayo en medio de la gira conmemorativa por el lanzamiento de sus dos primeros álbumes, Turn On The Bright Lights y Antics.

Esta será su primera visita de la agrupación a la capital antioqueña a lo largo de su carrera de la mano de la productora Páramo, ya que en las cuatro oportunidades previas se presentaron en Bogotá con una gran aceptación del público.

Esta gira conmemorativa consta de una serie de shows que se vienen anunciando durante las últimas semanas. Días atrás se anunciaron las primeras fechas para América del Sur, confirmando paradas en países como: Chile, Argentina y Brasil. Ante la duda de los seguidores en Colombia, el martes 14 de noviembre se confirmó el regreso de Interpol al país.

La banda norteamericana Interpol se presentará en Medellín el próximo 26 de mayo. Será el quinto show de su carrera en Colombia - crédito @interpol y @atibaphoto / Instagram

Las boletas salieron a la venta a través de e-Ticket el jueves 16 de noviembre sin preventa como suele suceder en esta clase de eventos. Es decir, todas las opciones de pago estarán habilitadas desde el primer momento.