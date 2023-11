Amparo Grisales lanzó pullas a quienes la critican: “Ya quisieran verse así a esta edad y sin cirugías”

Amparo Grisales le habló a quienes le hacen bullying sin conocerla ni saber nada de su vida - crédito @agrisales333/Instagram

Amparo Grisales arremetió contra quienes le hacen matoneo en las redes, confesó que perdona y olvida los malos comentarios, pero que jamás pondrá la otra mejilla. “Es gente que no me conoce, no sabe nada de mi vida, ni qué como, ni con quién duermo”.

Te puede interesar: Rosalía sorprendió en “Yo me llamo” con picante beso, y los memes no se hacen esperar

La ‘diva de Colombia’ también aseguró que no está en sus planes renunciar a la televisión. “No existe la más mínima posibilidad de que me retire de mi carrera, amo lo que hago, es lo que siempre soñé. Aquí estaré hasta el final”. Además, reveló que tiene novio y que está feliz con él.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Yo me llamo Jessi Uribe finalmente habló tras su salida del programa y se refirió a Amparo Grisales

La actriz manizaleña conversó con el programa Lo sé todo, del Canal Uno, donde comentó que perdona y olvida los malos comentarios, pero que jamás pondrá la otra mejilla porque quienes la atacan, lo hacen sin conocerla. “La gente no sabe que yo estudié para ser cantante y sé mucho de música, ellos no saben que leo y me preparo, ellos no saben yo qué como, con quién duermo, no saben nada de mi vida, ni de mis gustos”.

Por otro lado agregó que le teme al bisturí, que nunca ha ingresado a un quirófano para hacerse una intervención quirúrgica: “las cirugías se notan, mi secreto es que soy ciento por ciento vegana desde hace 40años, yo me empecé a cuidar desde muy joven, no esperé a llegar a los 50 para crear conciencia. La disciplina, el ejercicio y la hidratación son las que me mantienen así, nada más. no me operé ni la nariz, me acepté así desde los 17 años que salí en televisión”.

Amparo Grisales se despachó contra quienes la critican por su edad y su profesión - crédito @losetodocol/Instagram

,,Amparo también aprovechó y le envió un mensaje directo a sus detractores digitales: “A quienes me critican, que generalmente son personas con problemas que descargan sus conflictos en los demás, solo les quiero decir que aquí los espero a ver como llegan a esta edad sin cirugías”.

Amparo Grisales está enamorada

La jurado más polémica del reality de Caracol Televisión, Yo me llamo, también habló de su actual situación sentimental y aseguró que tiene una pareja con quien está viviendo una bonita relación.

Te puede interesar: Amparo Grisales arremetió contra los “mediocres” que la critican en las redes sociales

“Mi corazón está muy bien, igual que siempre, porque cuando no hay amor los ojos se apagan; por eso, a mí siempre me brilla la mirada. Estoy saliendo con un hombre que no vive en Colombia y decidí mantenerlo en secreto, porque cuando uno hace públicas sus parejas, generalmente el medio se encarga de espantarlas”, afirmó Amparo.

La actriz comentó que su actual novio no vive en el país y que eso le ayuda a mantener su relación alejada del ojo mediático y de sus seguidores, pues nadie se da cuenta cuando ella se escapa. “Ha sido maravilloso porque cuando viajamos lo hacemos a destinos donde nadie nos molesta. No lo he querido exponer porque ellos se asustan con el tema de la prensa y si no es así, las personas se encargan de sacarlos corriendo”.

Amparo afirmó que ya lleva un buen tiempo con su novio y que ella nunca ha estado sola, pues esa es la razón de que sus ojos siempre luzcan iluminados.

Otra de las grandes felicidades de la actriz, es su labor social con los caninos, razón por la que puso en venta parte de su ropero. “Algo que quiero aclarar que yo no tengo fundación, no soy dueña de nada. Apoyo la labor de varias escuelas de perritos y le pago la mensualidad a los míos”, afirmó Amparo.

Amparo Grisales vació su closet para poner en venta su ropa - crédito @agrisales333/Instagram

Quienes quieran tener alguna de las prendas que la ‘diva de Colombia’ puso en venta, las podrán encontrar en la tienda de Bettina’s Closet, “Tenía mucha ropa sin usar, alguna sin estrenar, nada tiene más de dos posturas, máximo. Pensé que esto me puede ayudar a financiar el mantenimientos de mis perritos adoptados, así que agradecí a las prendas por haberme hecho lucir maravillosa y las saqué del armario para venderlas”.