Usuaria de redes sociales compartió su alegría por volver a Colombia después de cinco años, pero confundió la bandera y no se la perdonaron

La usuaria Camila Moreno confundió la bandera de Colombia con la de Ecuador y generó cientos de comentarios en X - crédito @CamilaACMoreno/X

Las redes sociales se han convertido en una fuente de historias curiosas, pues algunos usuarios no se guardan nada a la hora de compartir sus pensamientos, lo que puede llevar a que cometan errores, como el caso de una internauta que por la emoción de volver a Colombia después de cinco años no se dio cuenta y compartió en su mensaje con la bandera de Ecuador.

Y es que las personas que salen de Colombia, en muchos casos, desean volver al país en algún momento de sus vidas, algunos no lo logran, pero otros, como el caso de una usuaria identificada como Camila Moreno, no ocultan la felicidad que les genera regresar a tierras colombianas después de varios años.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), @CamilaACMoreno confirmó que ya tenía listos los pasajes para viajar de México, país en el que reside, a Colombia, algo que le causó lágrimas de emoción.

“Estoy llorando de felicidad. Acabo de comprar mi vuelo para ir a Colombia después de 5 años”, fue el mensaje con el que Camila Moreno anunció su regreso al país.

El problema estuvo en que, en su publicación, la usuaria compartió varias banderas que no eran de Colombia, sino de Ecuador, por lo que los internautas no dejaron pasar la pequeña confusión y llenaron de comentarios la publicación.

Luego de que se hiciera viral su publicación, Camila Moreno aceptó que se había equivocado y argumentó que de la llorada que se había pegado por la emoción de volver al país no vio bien la bandera.

“Jajajajajajajajajajajajajajaja bien marihuana creo, de la llorada ni vi bien la bandera, sorry Así estoy”

Pero, aunque la usuaria reconoció su error, la publicación ya estaba llena de comentarios divertidos por el uso de la bandera equivocada, algunos aseguraron que era normal por el parecido en los colores, otros, comentaron que tenían que regresar antes de los cinco años para que no se les olvidara uno de los símbolos nacionales.

Algunos de los comentarios fueron: “Entendido esa felicidad, la viví cuando fui a Colombia después de ocho años.. viajé directo a bogota, No entré al Ecuador”; “Se olvidó hasta de la bandera 🥹🥹🥹”; “Tendré que ir a Colombia antes de los 5 años, para que no se me olvide la bandera”; “Tranquila, yo un día casi confundo la embajada de Colombia con la de Ecuador en Estocolmo jajajajaj”.

El usuario Erwin Cote también respondió a la equivocación de Camila Moreno - crédito @CamilaACMoreno/X

¿Cuándo se convierte en ciberacoso?

Aunque es común que una publicación genere cientos de comentarios por errores o comentarios que causen polémica, no todas las interacciones en redes sociales son sanas, pues algunas se pueden tipificar como ciberacoso.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, el ciberacoso o matoneo en redes sociales en un tipo de violencia que, aunque no tiene cifras oficiales, en los últimos años ha cobrado protagonismo por el auge de este tipo de interacciones en el país.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre el tema y a través de la Sentencia T-453/22, explicó que el ciberacoso “es una modalidad de bullying que hace referencia al acoso digital o maltrato en las redes sociales. La Corte ha advertido que este fenómeno “consiste en el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para amenazar físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un grupo”. Y ha resaltado que, aunque el acoso inicialmente se hizo evidente en entornos educativos, se ha ido presentando también en ámbitos laborales, familiares o sociales”.

Pero, no todos los comentarios o burlas se pueden tipificar como ciberacoso, puesto que esta práctica se caracteriza por el anonimato de los agresores y puede se puede tratar de fotomontajes o imágenes para ridiculizar a la víctima.

Este tipo de mensajes, según la Defensoría, puede causar graves afectaciones psicológicas en las personas que los reciben, inclusive, se puede llegar a dar que se generen problemas a futuro en la vida adulta.