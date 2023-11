Las técnicas más usadas por los ladrones para robarlo

La inseguridad es un problema que no da tregua en Bogotá - crédito Colprensa

Para nadie es un secreto que la inseguridad tiene azotada a Bogotá. De hecho, diariamente es más notorio ya que se registran cada vez más hurtos y las bandas dedicadas al crimen se han encargado de especializarse en nuevas técnicas para pasar inadvertidos al momento de robar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el hurto ha presentado un aumento de 12,3% entre enero y octubre del 2023 y el robo a viviendas también creció a un ritmo del 2,5%, los datos se enmarcan en los nuevos métodos de robo que han desarrollado los delincuentes.

Según El Tiempo, una de las nuevas modalidades que se ha expandido en Bogotá es la instalación de microcámaras en los ‘ojos mágicos’ que tienen las puertas de las viviendas y que les permiten observar todo lo que pasa dentro de la casa. Lo anterior fue dicho por un exagente de inteligencia quien aseguró que “los ladrones ya no son los mismos raponeros de antes, ahora tienen elementos que les proveen, muchas veces, las bandas para las que trabajan (...) las cámaras que instalan son minúsculas y generan el efecto contrario. Son para ver de afuera hacia adentro”.

Por esa razón es que los criminales saben quiénes están en la vivienda y que elementos de valor tienen además de entender la dinámica familiar para entender cuál sería el momento propicio para entrar a robar.

Es importante resaltar que todavía no hay testimonios de personas que hayan sido robadas bajo esa modalidad; no obstante, según las autoridades se han identificado un par de casos, por lo cual es importante enseñarle a la ciudadanía cómo funciona pues en la época decembrina muchas personas salen de vacaciones.

Sin embargo, esa no es la única forma que usan los ladrones para entrar a las casas, pues existen cuatro modalidades más: la radiografía, el bumping, la impresión y el ácido.

Los apartamenteros están especializando sus técnicas de robo de manera que sean más sofisticados - crédito archivo Infobae

La radiografía

En esta modalidad, los apartamenteros usan literalmente acetatos de radiografías para abrir las chapas. Las deslizan entre el pestillo y la línea de seguridad metálica de las cerraduras. Sin embargo, la técnica no es útil en puertas de seguridad y las que tienen pasadores internos.

El bumping

Esta modalidad hace referencia al uso de una llave maestra y un martillo con el que golpean la chapa para disparar el pestillo. Este método, genera ruidos por lo que dejan en evidencia los ladrones. De hecho, Angélica Castro, residente del sector de Puente Largo, fue víctima de esta modalidad y le contó a El Tiempo que tres hombres estuvieron a punto de sacarle todas las pertenencias.

Métodos más sofisticados

Otra técnica que ha llamado la atención de los investigadores es el uso de placas metálicas delgadas que se van dentro de las chapas y los marcos de la puerta. “En este caso, los ladrones buscan que cuando se inserte la llave quede la huella de esta en la placa metálica y así poder mandar a imprimir una copia”, dijo el exagente de inteligencia a El Tiempo.

Otro método que además de ser usado para robar, también se usa para evadir los controles de seguridad a la hora de cometer la fechoría. Uno de los que más preocupa es el uso de icopor como aislante térmico para hacerles el quite a las cámaras infrarrojas o las térmicas y de esta manera pasar desapercibido.

Por otro lado, los inhibidores de frecuencia se han comenzado a usar con mayor incidencia. Estos aparatos pueden tener el tamaño de un celular, en su versión más genérica. Son capaces de bloquear infrarrojos, GPS, cerraduras eléctricas e inteligentes y sistemas de seguridad que se controlen de manera remota o por el teléfono.

De este tipo de casos no se conocen los datos exactos y no hay registro discriminado de estas modalidades. Para el gremio de seguridad privada todas las modalidades de robos mencionadas están probadas y aunque no son tan comunes, sí están afectado a varios ciudadanos en determinados sectores.

Así hurtan viviendas en la localidad de Puente Aranda en Bogotá -crédito Captura de video

Qué hacer si es víctima

Si una persona es víctima de robo en su vivienda, el primer paso a seguir es comunicarse con la Policía Metropolitana de Bogotá para que hagan la inspección y puedan tomar la declaración y la denuncia.

En caso de ser muy grave se debe presentar una denuncia ante la Fiscalía y describir de forma detallada el lugar, fecha, hora, la forma como se cometió el delito, los daños causados y el monto en valor monetario. Además, contar si logró identificar a la persona que cometió el delito, recuerde que se deben aportar los datos y el proceso está sujeto a 24 horas de validación

En caso de necesitar ayuda inmediata, se recomienda acercarse personalmente al punto de recepción de denuncias más cercano de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.