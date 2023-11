Aplazaron ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN: iban a hablar sobre los secuestros

El Gobierno y el ELN iban a iniciar un nuevo ciclo de negociaciones en México, luego de reunirse previamente en Venezuela - crédito Presidencia de Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN no realizarán un nuevo ciclo de negociación desde el viernes 17 de noviembre, como se tenía pactado, en México. Las razones del aplazamiento aún no se han dado a conocer por parte de las delegaciones, y está queda pendiente la nueva fecha para el encuentro.

Otty Patiño, representante del Estado, y Pablo Beltrán, uno de los comandantes del grupo insurgente, se reunirán en los próximos días para discutir cuándo se reanudará el proceso de paz, que quedó muy golpeado tras el secuestro del papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz.

Cabe recordar que el Gobierno informó que uno de los puntos a discutir con el ELN en el ciclo de negociaciones iba a ser el secuestro, el cual querían que se acabara de manera definitiva ante el caso de Mane Díaz, aunque la guerrilla aseguró que este delito es una de sus formas de financiación.

Secuestro, punto crítico

El secuestro de Luis Manuel Díaz, el 28 de octubre por parte del ELN en Barracas, La Guajira, y siendo liberado el 7 de noviembre en Valledupar, causó indignación no solo en la población del país y el mundo, sino en el Gobierno que exigió a la guerrilla que dejara ese flagelo como método de financiamiento.

“Ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos. Nuestra delegación exige desde ya, y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN, que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata”, decía un comunicado de la delegación del Estado.

El Estado le exige al ELN que deje de secuestrar y le de la libertar a las personas en cautiverio - créditos @DelegacionGob/X

Sumado a eso, José Félix Lafaurie, representante del Gobierno en el proceso de paz, le dijo a El País que “ir a México a plantear el secuestro y el fin del conflicto, y regresar con caras destempladas, puede acabar con el proceso. Si nos vamos y regresamos con que siguen los secuestros, y que incluso hay más, nuestro prestigio queda agotado. Se acaba la negociación”.

Sin embargo, la respuesta de Antonio García, uno de los negociadores del ELN, a través de su cuenta de X, es que el Gobierno debe responder por otros hechos violatorios al cese al fuego bilateral y no obligar a cumplir algo que, al parecer, no está pactado: “¿Se seguirán haciendo los locos? El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones. El ELN respetará lo acordado”.

En su cuenta de X, el jefe del ELN, alias Antonio García, habló de la actualidad del proceso de paz y la suspensión del cese al fuego bilateral - crédito @AntonioGaELN/X

Reunión urgente

El tema del secuestro se convirtió en un asunto de extrema urgencia para el Gobierno, por eso le pidieron al ELN, el jueves 16 de noviembre, que realizarán una reunión entre las delegaciones para discutir respecto a este flagelo y la importancia de acabar con este crimen.

“El rechazo e indignación expresados por la opinión pública nacional e internacional frente al secuestro del señor Luis Manuel Díaz, y de los secuestrados que aún ustedes tienen en su poder, aunado a sus inaceptables justificaciones para seguir secuestrando, exigen una reunión urgente y extraordinaria entre las jefaturas de las dos delegaciones antes del próximo ciclo”, dijo Otty Patiño.

Antes de iniciarse el quinto ciclo de diálogos debe haber una reunión entre Otty Patiño y Pablo Beltrán, así lo considera necesario el jefe de la delegación negociadora del Gobierno - crédito Delegación negociadora

Pablo Beltrán, representante del ELN, no ha respondido al documento y se espera que en la reunión que tendrían pactada en los próximos días, se discuta un nuevo lineamiento sobre el secuestro durante el cese al fuego y avanzar con el quinto ciclo de negociaciones.

¿Qué se acordó en el cuarto ciclo de negociaciones?

Venezuela recibió a las delegaciones del Gobierno y el ELN para el cuarto ciclo de negociaciones, que acabó el 4 de agosto y dejó como uno de los puntos acordados la creación de zonas en el país para ejecutar planes de desarrollo, avanzar con el cese al fuego bilateral y que la ciudadanía participe en el proceso de paz

“Se crean zonas humanitarias en las cuales habrá una intervención no solo de carácter humanitario, sino también a través de proyectos de desarrollo que plasmaron (…) la participación de la sociedad en la construcción de la paz, el cese al fuego de carácter bilateral y la activa intervención de la ciudadanía, las comunidades y también el empresariado, en lo que hemos llamado la participación social y la construcción del gran acuerdo nacional”, fue lo que dijo el senador Iván Cepeda.

También se declararon como zonas críticas a las regiones del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, además de la consolidación del Comité Nacional de Participación (CNP) que le permite a la sociedad civil tener voz en el proceso de paz.