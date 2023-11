Ana del Castillo es blanco de burlas tras su aparición en los Latin Grammy 2023: “Hizo el oso”

En medio de una presentación en los Latin Grammy, la cantante no supo pronunciar el nombre de un álbum en inglés y desató risa entre los internautas - crédito redes sociales

Ana del Castillo causó sensación tras su aparición en la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2023, otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. En la edición 24, la cantante de música vallenata estuvo nominada en dos premios, uno de ellos era ‘Mejor álbum cumbia/vallenato y también a Mejor Nuevo Artista. En la primera categoría perdió ante Carlos Vives.

Tanto en la antesala como en la gala de los prestigiosos premios, Ana se destacó por su carisma, espontaneidad y extrovertida personalidad, mismas cualidades que quedaron en evidencia en el momento que tuvo que salir al escenario a presentar un premio.

La artista nacida en Valledupar, fue blanco de burlas y críticas en las redes sociales, luego de que tuviera que presentar la categoría a Mejor álbum de jazz latino y no pudiera pronunciar bien el nombre de los ganadores. Los acreedores del galardón fueron Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet), sin embargo ella no terminó de nombrarlos.

Ana María Cecilia Maireth del Castillo Jiménez, como es su nombre de pila, ha sido tendencia en redes, pues mientras unos se divierten con sus particulares ocurrencias y la aplauden, hay quienes la critican negativamente al opinar que la cantante dejó en ridículo a todo el país.

La vallenata de 24 años solamente llegó a “D’Rivera” y después dijo: “with ay yo no sé qué. Ay, yo no sé qué es eso”, en lo que le pidió a su compañero que le ayudara a leer el nombre de los ganadores de dicha categoría.

Antes del “chasco”, la cantante inició con un breve paso de baile y pronunció las palabras “Raquí, raquí” antes de revelar al ganador, creando así un toque de suspenso. La actuación de la valduparense ha desatado una variedad de comentarios en plataformas de redes sociales, provocando risas entre los usuarios.

“Tremendo personaje”; “Una ordinaria famosa”; “Hizo el oso, no la van a volver a invitar”; “Jajaja Ana es Ana ,nada que hacer jajajaja”; “Un personaje total esa mujer, la reencarnación de Diomedes”; “Pensé que solo Petro, nos hacía quedar en ridículo”; “Propongo a Ana del Castillo como host de los próximos VMAs” , son algunos de los comentarios que se leen.

Ana del Castillo causó furor por sus atuendos en los Latin Grammy

La cantante desató risas en redes sociales por no saber hablar inglés en los Latin Grammy 2023 - crédito anadelcastilloj / Instagram - redes sociales

La intérprete de La cachera, que cuenta con más de 159.000 reproducciones mensuales en Spotify, captó todas las miradas de los presentes al deslumbrar con sus atrevidos y sensuales vestidos. Asimismo, fue una de las primeras artistas en desfilar por la alfombra roja, dejando a todos sorprendidos por su look auténtico.

Para este espacio, que tuvo lugar en Sevilla, España, portó un vestido negro ajustado con detalles transparentes, lo que resaltó la figura de la cantante, ya que mostraba su bien trabajado abdomen de manera bastante evidente. Posteriormente, usó un atuendo de dos piezas compuesto por un top y una falda corta con apariencia de maya en color lila, que al igual que el anterior outfit, le permitió presumir su esbelto cuerpo, el cual acompañó con accesorios color plata. Para el momento de la presentación de las categorías, optó por un vestido corto muy sutil, ceñido al cuerpo con algunos apliques brillantes.

Finalmente, vale la pena destacar que en esta importante premiación la cuota de talento colombiano estuvo a cuenta de algunos compatriotas como: Paula Arenas, con A ciegas; De adentro pa’ afuera, de Camilo; Andrés Cepeda, con Décimo cuarto; Juanes, con Vida cotidiana y Mañana será bonito, de Karol G.