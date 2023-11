Hinchas de Millonarios llaman “poco profesional” a la periodista Sheyla García tras la victoria ante Nacional

La presentadora les respondió a los hinchas de Millonarios - crédito @sheylagarcia07/Colprensa

Por la primera jornada del Grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor, Atlético Nacional y Millonarios se vieron las caras en el Atanasio Girardot. El duelo quedó a favor de los bogotanos que llevan más de seis años sin perder con el Rey de Copas en la capital antioqueña.

El triunfo de los dirigidos por Alberto Gamero sirvió como excusa para que los hinchas del vigente campeón de Colombia, arremetieran contra la periodista deportiva de Win Sports, Sheyla García.

La comunicadora señaló vía X, que recibió cientos de mensajes por parte seguidores de Millonarios que la criticaron por ser supuestamente hincha de Nacional.

“HINCHA DE MILLONARIOS, ES PARA TI: Algunos de ustedes si que me dan risa, mucha risa. No pueden ni celebrar la victoria, su maravilloso equipo y el extraordinario Dt que tienen por q se acuerdan de mi para “ofender” y todo por que según ellos, afirman, soy Hincha de Nacional”

Hinchas de Millonarios arremetieron contra la periodista tras el triunfo de su equipo sobre Nacional - crédito @SheylaGarcia07/X

Y agregó: “HINCHA DE MILLOS, ES PARA TI: Jajajajajajajaajajaajjajajajajajaja SML Que les den milantica porque ganar y ganar no les está quitando tanta amargura. Yo los conocía fieles, felices y celebrando, no escribiendo pendejadas que dan risa…”

Sin embargo, las publicaciones de la ocañera no pasaron por alto y tuvo respuesta por parte de los usuarios que cuestionaron su postura teniendo en cuenta su profesión como periodista.

Lo que le respondieron los usuarios a Sheyla García

“No Sheyla, sabe cuál es la cosa? Que desde la final su soberbia es incomparable. Usted es de las que cree que alzando la voz o aleteando puede poner su posición en firme. Y no lo digo por la repostería de partidos. Lo digo por programas en Win. Increíble que usted en pantalla”.

“Inadmisible postura viniendo de alguien que debe guardar equilibrio y lo que genera es zanjar más la pugnacidad de los Hinchas. Su oficio le exige objetividad no subjetividad. Deplorable actitud no soy Hincha verde ni azul, amo el fútbol”

“Yo soy hincha de Millos y lo que menos me importa es saber de qué equipo son los comentaristas deportivos. Incluso, en muchos partidos como el de hoy veo el partido como el doctor Hernán Peláez: sin volumen”.

“Ahora sí le duele las nalgas, pero no le dolían cuando se sentó a cantarle trovas burlándose de Millonarios el semestre pasado antes de que quedáramos campeones. Arrepentida y cagada igual que Céspedes”.

“Esta publicación de esta disque periodista… Debería llevar un pie que diga TODO POR UN LIKE … Qué irrespeto con sus profesores de la universidad verla 1 haciendo el oso en plena trasmisión 2 buscando figurar por un like … Más no por tu trabajo ético e imparcial”

Los hinchas de Millonarios le contestaron a Sheyla García - crédito @jaan_tes/X

El encargado de darle la victoria al cuadro Embajador fue Daniel Cataño, que volvió a repetirle la dosis al conjunto Verdolaga como en la fase del todos contra todos. Lo cierto es que este clásico del fútbol colombiano aún tiene tela por cortar, dado que ambos equipos se enfrentaran por la final de la Copa Colombia, el miércoles 15 de noviembre en el Nemesio Camacho El Campín a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.

Por liga, la escuadra de John Jairo Bodmer volverá a tener acción el domingo 19 de noviembre cuando se mida Independiente Medellín que viene de vencer 2-1 a América de Cali en el Pascual Guerrero.