Gustavo Bolívar salió en defensa de Petro: “¿Cuándo a un presidente en 205 años le habían preguntado si tiene adicciones?”

El presidente Gustavo Petro ha sido blanco de críticas en redes sociales en los últimos días por diferentes polémicas en las que se ha visto envuelto, desde su lista del mercado, hasta sus adicciones. Por esto, su tocayo y copartidario, Gustavo Bolívar, salió en su defensa.

El fin de semana del 5 de noviembre una columna en forma de carta de parte de la periodista María Jimena Duzán le solicitaba al presidente confesar si tenía alguna adicción. Un par de días después, el congresista conocido como Jota Pe Hernández puso a circular en la red social X la lista del mercado de la Casa de Nariño, que también suscitó comentarios sobre el costo y el tipo de alimentación del presidente Petro.

Por ello, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá por el partido de Gobierno, el Pacto Histórico, expresó en su cuenta de X que el presidente se encuentra bajo una “infame persecución” sin precedentes, que se ha caracterizado, según opina Bolívar, por tener intromisiones en su vida privada:

“¿Cuándo a un Pte en 205 años le habían criticado la marca de zapatos que usa? ¿Las películas que ve? ¿Cuando se le habían metido a un Pte en su agenda privada? ¿Cuándo le inventaban tantas calumnias a un Pte, basadas en fuentes desconocidas?”, mencionó el excongresista y excandidato.

Este fue el mensaje de Gustavo Bolívar en defensa del presidente Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

El comentario de Bolívar, que ha tenido más de tres mil me gusta, ha generado diferentes reacciones en la opinión pública, así como en personalidades políticas que están a favor y en contra de la gestión del presidente Petro.

Algunas de las reacciones a la defensa de Bolívar hacia Petro

Algunos usuarios de la red social reaccionaron siguiendo la misma estructura del comentario hecho por el exsenador. Preguntaron: “¿Cuándo un presidente había incrementado el precio de la gasolina un 58% en un año?”.

Como se ve en la publicación incluida a continuación, varios ciudadanos hicieron alusión a algunas de las críticas que han sido recurrentes sobre la gestión de Petro. Además del aumento del valor del galón de gasolina, también hacían referencia al escándalo de su hijo Nicolás Petro, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como a la crisis de seguridad que enfrenta el país por cuenta del recrudecimiento de la violencia.

Estos fueron algunos comentario que respondieron a la publicación de Gustavo Bolívar en la que defiende a Gustavo Petro - crédito @aia2891/X

Las polémicas de Petro a las que se refiere Gustavo Bolívar

La carta de Duzán a Petro

La periodista colombiana María Jimena Duzán sugirió que las misteriosas desapariciones del presidente Gustavo Petro estaban relacionadas con sus supuestos problemas de adicción.

Los señalamientos de María Jimena Duzán sobre una presunta adicción a las drogas de Gustavo Petro generaron controversia a nivel nacional - crédito AP - Infobae Colombia

Según ella, recibió información de que Petro estaría enfrentando un problema de adicción. “Buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincherado, me encontré con una posible causa: hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción”, afirmó Duzán.

Al respecto, el mandatario respondió por medio de su cuenta de X que su única adicción es al café.

La lista del mercado de la Casa de Nariño

Según Jota Pe Hernández, el Departamento Administrativo de la Presidencia habría gastado más de 30 millones de pesos entre los meses de marzo y junio en alimentos considerados poco saludables. Varios congresistas de la oposición lo criticaron por el valor del mercado y porque consume varios productos a los que se les ha aumentado el impuesto para desincentivar su consumo entre la población.

María Fernanda Cabal reaccionó a millonaria lista de mercado de la Casa de Nariño - crédito @MariaFdaCabal/X

El congresista, visiblemente indignado, calificó a Petro como “mitómano, hipócrita y mentiroso”, y cuestionó la coherencia entre las recomendaciones de salud pública del presidente y sus propias elecciones alimenticias. Además, extendió sus críticas a Francia Márquez, destacada activista y líder social, cuestionando también sus hábitos alimenticios.

“Se me ocurrió a mí, con mi equipo, preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro, así como la engañadora de Francia Márquez. ¿Qué es lo que ellos comen que tanto les recomiendan a los colombianos cuidar su salud? Me respondieron el derecho de petición, ¿sabe cuánto da la lista del mercado de Gustavo Petro? 30 millones de pesos”, expresó el congresista en su intervención.

Los gustos de Petro también han sido criticados

La polémica sobre sus zapatos de marca Salvatore Ferragamo fue objeto de debate en redes sociales incluso antes de que Gustavo Petro llegara a ala Presidencia de Colombia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha sido criticado por sus gustos musicales y por el precio de su ropa - crédito Margarita Contreras/Colprensa

En 2017, usuarios de la red social X (en ese momento Twitter) se percataron de que el exalcalde de Bogotá usaba estos costosos zapatos, valuados en casi dos millones de pesos. Las críticas surgieron cuando algunos opositores señalaron irónicamente que para “pisar el suelo” de su residencia de tres mil millones, Petro necesitaría unos zapatos Ferragamo de cuatro millones.

La marca de lujo italiana Salvatore Ferragamo es conocida por sus productos de alta gama, y los zapatos de Petro costaban 580 euros, según cotizaciones en línea. Ciudadanos lo tildaron de incoherente ya que es un líder que se presenta como un defensor de las clases populares.