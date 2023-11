Antonio García, cabecilla del ELN, le respondió fuerte a la petición del Gobierno de liberar a todos los secuestrados: “El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes”

Foto de archivo del vocero del ELN "Antonio García". EFE/ Miguel Gutiérrez

Luego de la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, la delegación del Gobierno nacional en la mesa de negociaciones de paz con el ELN emitió un comunicado instando al grupo guerrillero a que liberara a todos los secuestrados que tenía en su poder; a esa petición se sumó la Defensoría del Pueblo y otros sectores del Estado.

Ante esa exigencia, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, comandante del ELN, dijo que el grupo guerrillero no dejará de secuestrar porque esa es su forma de financiación.

“El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones. El ELN respetará lo acordado”, dijo el líder guerrillero haciendo énfasis en que el cese al fuego pactado no incluía la culminación de secuestros por parte del grupo guerrillero.

Según Antonio García, el ELN le cumplió a la familia del futbolista con la liberación de su padre y agregó que el grupo guerrillero no está obligado a suspender sus actividades de financiación, porque el Gobierno nacional no les ha resuelto la forma de financiación.

“Con la liberación del padre de Luis Díaz, el ELN cumplió con la familia y con Lucho. No existe ningún acuerdo en la Mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales (...) ¿Y El Gobierno cómo va a responder por las violaciones del Cese el fuego? ¿Se seguirán haciendo los locos?”, agregó el guerrillero.