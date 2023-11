Juan Fernando Petro: abogado de narcopiloto acusó al hermano del Presidente de pedir altas sumas de dinero a cambio de amnistía

Juan Fernando Petro y Gustavo Petro

Nuevamente el hermano del presidente Gustavo Petro es relacionado con presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales a personas vinculadas con narcotráfico. El abogado Richard Díaz señaló que su cliente Carlos Eduardo Restrepo Osorio recibió una oferta presuntamente a nombre de Juan Fernando Petro para pagar una alta suma de dinero y evitar ser extraditado a Estados Unidos.

El abogado de Restrepo Osorio, de acuerdo con Univisión, radicó un documento ante la Corte Federal de Tampa, Florida, en los Estados Unidos, donde se lleva el proceso contra su cliente quien ya se habría declarado culpable de cargos de narcotráfico y se encuentra a la espera de la sentencia.

El documento judicial, citado por el medio, señala que “Juan Fernando Petro, el hermano del actual presidente colombiano, le ofreció al señor Restrepo una oportunidad para ingresar a un programa legítimo de amnistía para colombianos que han servido a los intereses del gobierno lo que habría asegurado la no extradición de Restrepo a cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos”.

El hermano de Gustavo Petro sostuvo en una entrevista que ambos fueron diagnosticados con Asperger - crédito X/@JuanFPetro

De acuerdo con el texto, la oferta se hizo a cambio de 1 millón de dólares. Una inconsistencia debido a la alta suma, que fue reconocida por el abogado quien en diálogo con el medio de comunicación norteamericano sostuvo que se trataba de alrededor de 100.000 dólares.

Así mismo, contrario a lo consignado en el documento judicial, el abogado Díaz señaló que el ofrecimiento no fue hecho directamente por Juan Fernando Petro, sino una tercera persona no identificada que habría mencionado al hermano del presidente y no dejó claro a qué correspondía la suma de dinero exigida, si a pago de honorarios o una coima.

Restrepo Osorio, conocido como ‘Caco’, era asociado como un empresario de aviación en Ibagué hasta que se entregó a las autoridades norteamericanas que le seguían la pista por vínculos con el tráfico de drogas, a mediados de 2023. Uno de los casos asociados a su presunto actuar criminal es la avioneta identificada en el aeropuerto El Embrujo, de Providencia, con supuestas ayudas humanitarias para la pandemia en mayo de 2021 y casi media tonelada de cocaína.

Ese hecho ya deja cinco capturados, tres de ellos procesados en los Estados Unidos y dos miembros de la Policía de Colombia, debido a que la aeronave partió desde Bogotá del aeropuerto Guaymaral y se intentó evitar su inspección una vez estuvo en la isla caribeña.

Su nombre cobró mayor relevancia debido a que tuvo relación con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) que habría servido para transportar a varias personas del Pacto Histórico, en tiempo de precampaña. Sin embargo, Restrepo ha asegurado que para ese momento no tenía ningún vínculo con la compañía de la que se retiró en enero de 2019.

Según Juan Fernando Petro, su hermano, el presidente de la República, padece el síndrome de Asperger. (Colprensa)

El piloto habría decidido no aceptar la oferta que le llegó para no ser extraditado a los Estados Unidos, sino entregarse y buscar beneficios judiciales. Sin embargo, la defensa negó que haya algún acuerdo con el FBI o la DEA en casos que investiguen la campaña presidencial de Colombia.

Juan Fernando Petro negó conocer a Restrepo Osorio en respuesta a Univisión, además sostuvo que nunca ha hablado con un narco. El hermano del mandatario ha sido investigado, incluso por propia solicitud del presidente, por menciones de su nombre en ofrecimientos de abogados a narcotraficantes de supuestas amnistías.

Él, que ha trabajado en organizaciones de derechos humanos y con reclusos, sostiene que se trata de suplantaciones de su nombre y niega ofrecer beneficios judiciales. Uno de los cuestionamientos que han rodeado al hermano del mandatario desde que visitó la cárcel La Picota, en Bogotá, en plena campaña presidencial y que llevaron a Gustavo Petro a tomar distancia.