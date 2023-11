Queman un bus intermunicipal en la vía Yopal-Aguazul (Casanare) que se dirigía a Bogotá

Dos hombres amenazaron al conductor y los pasajeros de un bus intermunicipal en la vía Yopal-Aguazul (Casanare), los obligaron a bajar del automotor y luego lo incineraron. (Gobernación de Casanare)

En la noche del martes 7 de noviembre se reportó la quema de un bus intermunicipal que se movilizaba por la vía Yopal-Aguazul, en el departamento del Casanare, y que tenía como destino Bogotá.

De acuerdo con la información que entregaron testigos a las autoridades, dos hombres que llevaban combustible en una botella, lo regaron en el vehículo, para después prenderle fuego.

Las autoridades además investigan si interceptaron el automotor para ingresar violentamente y quemarlo, o si por el contrario, el conductor los recogió durante el trayecto del viaje a la capital colombiana.

“Los pasajeros se suben en la terminal de Yopal. Pero cuando llegó a este sector, paran el bus, hacen bajar a la gente y proceden a incinerar el vehículo”, informó el coronel Edgar Prada Becerra, comandante de la Brigada XVI del Ejército que tiene jurisdicción en Casanare y Boyacá.

El alto oficial aseguró que se trató de una situación fortuita y que en Casanare no hay presencia del grupo de alias Iván Márquez, como trascendió en algunos medios de comunicación.

“Estamos presentes, darle un parte de tranquilidad a la población civil, decirles que esto es un hecho aislado, lastimosamente en nuestro departamento y cerca de su capital. No tenemos información de que ese grupo, Nueva Marquetalia, delinca en el departamento. No hay información de inteligencia. La delincuencia común o personas se hacen pasar como grupos armados organizados y que ejecutan hechos como este”, agregó el uniformado.

El coronel Prada señaló que está revisando si se trató más bien de una intimidación armada para cobrarles dinero a cambio de no sufrir retaliaciones.

“No tenemos información de que sea un caso de extorsión. Hablé personalmente con el dueño del vehículo y no ha recibido llamadas. Estamos comunicándonos con la empresa con el fin de verificar, pero hasta el momento no hay un elemento que nos diga que es un grupo armado organizado”, afirmó el coronel Barerra.

En el hecho no se reportaron personas heridas, y aparte del bus incinerado, no hubo más problemas de orden público en ese corredor vial.

“Ningún lesionado, no hay heridos, las persona no tienen ningún problema, lo único es la incineración del vehículo, no hay ningún elemento que nos diga que es algún grupo armado organizado. No hay ningún, no hay letreros o que alguien se atribuya este hecho. No recojan personas sobre la vía. Hay que verificar cómo ellos llegaron ahí ”, agregó.

Por el momento la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional quedaron a cargo de la investigación del señalado acto criminal en el Oriente del país.

El gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, rechazó lo ocurrido en su cuenta de Facebook y señaló que las autoridades están trabajando para dar con los responsable.

“Nuestro equipo de trabajo ya está en la zona junto con la VIII división, XVI brigada, comando de Departamento de Policía y autoridades judiciales, quienes tienen todo mi respaldo. Confío en las capacidades humanas y técnicas para dar con el paradero de los responsables de este hecho que ha alterado el orden público en el departamento”, afirmó.

No obstante, la senadora María Fernanda Cabal asumió que se trata un nuevo ataque de la insurgencia en esa zona del Oriente del país.

“Terroristas de las FARC quemaron bus en la vía Yopal - Bogotá. ¿Otro gesto de paz? Cada día la milicianización y la criminalidad crece, mientras Petro y sus Ministros se quedan impávidos sin importar a sociedad víctima de los criminales (sic)”, aseguró.

Según los datos que manejan en Reloj de Criminalidad de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en el primer semestre de este año se tenía un total 5.269 denuncias por este delito en el país.