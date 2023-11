Marbelle les compuso canción a los seguidores de Gustavo Petro: “Lamento mamertiano”

A través de la red social X, la cantante lanzó una nueva crítica al jefe de Estado con relación a la supuesta adicción que tiene - crédito @Marbelle30 @infopresidencia/Redes sociales

Una de las más férreas detractoras del Gobierno nacional es Marbelle, que a través de sus redes sociales siempre ha expuesto su opinión sobre las actuaciones de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Asimismo, la conocida reina de la tecnocarrilera ha lanzado fuertes dardos en contra de aquellos que defienden al jefe de Estado, con las decisiones que toma en materia de paz y conflictos internacionales.

Recientemente, la bonaverense se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) al afirmar que había compuesto un tema musical a los que ella llama “mamertos” o conocidos también como las bodegas petristas. La intérprete de temas como Collas de perlas o Adicta al dolor se inspiró para dedicarles a los seguidores de Gustavo Petro en la canción Lamento boliviano, al que nombró Lamento mamertiano.

Marbelle le habría compuesto una canción a los seguidores de Gustavo Petro inspirada en el tema "Lamento boliviano" - crédito @MArbelle30/X

“Cantemos: “Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento Mamertiano que un día empezó y no va a terminar Y sigo en el baño … Ohhhhhhhhhhh ooooooh " Y yo estoy aquí .. ¡BORRACHO Y LOCO!”, fue la letra con la que la cantante invitó a cantar a sus más de 447.000 seguidores en X y recibió apoyo en los comentarios.

La publicación de la nacida en Buenaventura obtuvo más de 1.000 likes, 345 retweets con comentarios de los cuales destacan: “Y yo estoy aquí… Borracho y drogo, cantaría nuestro amigo adicto”; “tus trinos hechos música serían un éxito total”; “la mejor de hoy ‘lamento mamertiano’”; “próximo éxito, versión parrandera apropiada para esta época de fin de año”, entre otros.

Qué más ha dicho Marbelle en redes sociales

Hace unos días el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador de la selección Colombia Luis Díaz, en las vías de La Guajira, conmocionó a la opinión pública y suscitó diversas reacciones en la sociedad colombiana e internacional. Figuras de la política, celebridades y ciudadanos de a pie expresaron su consternación ante esta situación. Entre las voces críticas que se alzaron se encuentra la de Marbelle, la reconocida cantante de música popular.

La artista, conocida por su estilo directo y “sin pelos en la lengua”, no dudó en manifestar su descontento y opinión en las redes sociales. A través de su perfil en X (Twitter), lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Les mandan a decir que no se emputen por los secuestros. Que lo que necesitan es BILLETE!”, escribió la artista.

La cantante Marbelle no dudó en rajar nuevamente al presidente Petro - crédito @Marbelle30/X

Pero esto no fue lo único que dijo la reina de la tecnocarrilera, pues también aseguró que el grupo armado delinque con total confianza, “porque ya tienen presidente propio”.

Las palabras de Marbelle generaron una intensa reacción en las redes sociales y en la opinión pública. Algunos la apoyaron y aplaudieron su valentía por abordar el tema de los secuestros de manera directa, mientras que otros la criticaron por sus palabras, alegando que podrían ser interpretadas de diversas maneras y podrían contribuir a la polarización en la sociedad colombiana.