Enel Codensa anuncia medidas restrictivas en el servicio de energía a algunos de sus usuarios: ¿por qué?

Enel Codensa retomará la suspensión en el servicio de energía a los clientes que llevan más de dos meses sin pagar su factura - crédito Archivo Infobae

Un ultimátum emitió la multinacional de energía que opera en Bogotá y Cundinamarca a los usuarios que presentan facturas por más de dos meses pendientes por pagar, pues estas personas tendrían hasta el jueves 9 de noviembre como plazo máximo para ponerse al día, de lo contrario la compañía iniciaría los cortes respectivos en el servicio.

Cabe recordar que desde el 25 de octubre de 2023, la empresa había suspendido temporalmente las diligencias de suspensión en el servicio de energía, debido a fallas reportadas por los usuarios en la facturación, quienes denunciaban cobros exagerados en sus recibos facturados durante el mes.

“Con el fin de superar esta coyuntura a la mayor brevedad posible, Enel desplegará parte de la operación de cartera en terreno para validar directamente en los predios de los clientes el estado de su pago y mitigar inconsistencias de facturación. En paralelo, se fortalecen los frentes internos para continuar avanzando en la clarificación del proceso de pagos”, anunció la compañía en su momento.

Una vez, aparentemente superada la inconformidad y las fallas presentadas en las facturas emitidas por la compañía a sus clientes, Enel retomará las suspensiones en el servicio, como es lo habitual a quienes se extralimitan en no pagar en los tiempos pactados.

Los primeros afectados con el regreso de la medida restrictiva son aquellos morosos que llevan más de dos periodos facturados sin pagar el servicio de energía.

No obstante, la empresa aseguró que mantendrá la condición de no suspensión del servicio a quienes no se les haya resuelto las inconsistencias presentadas en la factura a mediados de octubre, tales como: “pagos no procesados, pagos doblemente debitados en entidades bancarias, posibles valores acumulados en cobros de servicio de terceros y/u otras reclamaciones en curso”.

Con el objetivo de garantizar que los clientes que han cumplido con el pago de sus facturas no se vean perjudicados por las recientes actualizaciones del sistema que han causado problemas a Enel, la compañía comunicó que ha adoptado las medidas pertinentes para abordar las deficiencias identificadas.

Cobros excesivos supuestamente injustificados en facturas de energía

Ante la creciente inconformidad de los habitantes de Bogotá y Cundinamarca debido a los elevados montos facturados en sus servicios públicos, un grupo de ciudadanos preocupados decidió tomar medidas. La situación llegó a un punto crítico cuando se congregaron en varios Supercade de la capital, para exigir explicaciones.

Estos ciudadanos se reunieron en largas filas frente a las instalaciones de Enel en busca de respuestas y soluciones con respecto a los problemas que enfrentaban en sus facturas

Entre las quejas presentadas, usuarios indicaron que Enel les había facturado el consumo acumulado de dos meses, a pesar de haber efectuado su pago el mes anterior como debía.

La situación reveló facturas que superaban el millón de pesos, además, usuarios reportaron casos de desconexión de servicios eléctricos por parte de Enel debido a facturas supuestamente sin pagar.

Usuarios se mostraron inconformes por cobros excesivos en facturas de energía - crédito Infobae Colombia

Los reclamos de clientes de Enel Codensa continúan

A propósito de las labores de la compañía por atender las quejas y reportes en fallas en el servicio de energía, los usuarios continúan reportando fallas en el servicio:

“#ayuda mala facturación Enel Codensa muy demorado la atención ayuda”; “@enelcodensa es mala con ganas. Llegan a cortar la luz, pero en la web no parecen las facturas a pagar… el jodido es uno”; “@enelcodensa 8 días sin energía eléctrica en el municipio de chaguani cundinamarca fuese que informasen, pero ni eso. Y aparte los servicios al cliente pésimos”; “Estoy en la misma situación, me parece un total descaro por parte de @EnelClientesCO solicitar esa documentación para retirar una suscripción que nunca solicité, pero para suscribirse solo con la intención cuenta. Como dicen por ahí, ¡Comanse un Cerrito de ...! (sic)”, son algunas de las quejas de los afectados vía X (antes Twitter).