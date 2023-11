David Racero y Andrés Forero se enfrentaron A gritos luego de suspenderse el segundo debate de la reforma a la salud

Los representantes del Pacto Histórico y el Centro Democrático tuvieron un rifirrafe luego de que el expresidente de la Cámara dijera que Forero se robaba su sueldo al hacer "jugaditas" y romper el cuórum - crédito Cámara de Representantes/YouTube

Sobre las 7:38 p. m. del 7 de noviembre, después de varias horas de discusión y votación se suspendió el segundo debate de la reforma a la salud, luego que se retiraran las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical rompiendo el cuórum decisorio.

El representante del Pacto Histórico David Racero se despachó contra el representante Andrés Forero (Centro Democrático) y el representante Miguel Abraham Polo Polo, al que llamó “el congresista más ignorante de la Cámara de Representantes”.

Racero también denunció que tanto el Centro Democrático como Cambio Radical supuestamente están saboteando el trámite legislativo y dijo que les están robando a los colombianos el sueldo que se ganan, pues no dan el debate, dijo el representante Racero.

“Colombia entera tiene que conocer el saboteo sistemático del Centro Democrático y de Cambio Radical al trámite de la reforma a la salud. Si la quieren hundir, húndanla en votación. Sean serios. Húndanla en votación. Esas jugaditas de salir, de reventar el coro, engañan al país, le roban a los colombianos, señor Andrés Forero y no me venga aquí con dignidad moral, se rasgan las vestiduras, gritan, son de los que más intervienen en las sesiones, con la democracia que ha dado el presidente Andrés Calle y salen a medios y salen a Twitter a decir cuanta sandeces se les ocurre, y sin ningún argumento en la plenaria de la Cámara, que sepa Colombia que se le está robando directamente. Aviso robo directo a los colombianos”.

El representante Forero intentó responderle a Racero, pero los micrófonos le fueron cerrados. En la transmisión en vivo de la plenaria, se veía, al finalizar, a los dos congresistas manotearse y gritarse. El presidente de la Cámara, el representante Andrés Calle, insistió en que la sesión se había suspendido.

En X (antes Twitter), Forero no se ha pronunciado directamente sobre el incidente, pero sí advirtió que el trámite del proyecto de reforma a la salud está plagado de vicios: “Hoy anunciaron proyectos en la plenaria de la Cámara de Representantes por fuera de sesión formal. Si insisten en votar la reforma a la salud en la sesión de mañana habrá un nuevo vicio de trámite”.

¿Qué más le dijo Racero a Forero y al Centro Democrático?

El representante Racero también dijo que romper el cuórum para no debatir ni votar la reforma es una estrategia que han usado ya en incontables ocasiones, pues dijo que no recuerda si “esta es la décima sesión”, las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical: “Se salen continuamente de la plenaria burlándose no solamente de la Cámara, sino del país, de los colombianos y colombianas. ¿Por qué no dan la cara? Y les digo aquí de frente, a ustedes, que ustedes se están robando la plata de los colombianos y hacen videos, vienen simplemente aquí a legislar para hacer videos para las redes y no hacen el debate con argumentos”.

Sobre el representante Forero, que fue al que más cosas le dijo, el expresidente de la Cámara advirtió que este, durante el debate, “levanta la mano, sale y entra para decir que está aquí en la plenaria para discutir, vuelve a salir, no vota y vuelve a entrar, haciendo la jugadita”.

Después se ensañó, no solo contra el representante del Centro Democrático, también con el representante Miguel Abraham Polo Polo: “Señor Forero y se lo digo aquí de frente y a toda su bancada, y al ignorante de Polo Polo, que no hace otra cosa, sino decir groserías e insultar al presidente y a la vicepresidenta y no tiene ni un argumento, porque no es leído, porque no estudia, porque no viene a trabajar”.

La respuesta de Andrés Forero

En un video, que publicó en X Carcol Radio, el representante Forero le contestó al representante Racero, del que dijo que, como su apellido, tiene “un doble racero” y desempolvó algunas cosas que este hizo cuando fue presidente de la Cámara y que, a juicio de Forero, demuestran la hipocresía de su contradictor, recordando, además, que la Corte Constitucional ha avalado la ruptura del cuórum como un mecanismo que tienen los congresistas para oponerse a proyectos de ley en trámite.

“El representante David Racero hace honor a su apellido y cae en el doble racero. Vimos cómo, durante su presidencia, en muchas ocasiones se ausentaba y dejaba presidiendo a la vicepresidente y ahora critica la oposición, al partido Centro Democrático y Cambio Radical, que utilizan herramientas que han sido avaladas por la Corte Constitucional como elementos de la oposición para oponerse a los proyectos cuando nosotros decidimos romper el cuórum”

También dijo que su partido, y él, ha dado un debate serio y de cara al país y reiteró las preocupaciones que tienen con el proyecto de reforma a la salud, del que advierte que, en caso de aprobarse, sentaría las bases para una “crisis sanitaria sin precedentes en la historia del país” y anunció que seguirán rompiendo el cuórum cuantas veces crean necesario.