‘Objetos no identificados’, la película con talento colombiano que triunfa en Estados Unidos

El director Juan Felipe Zuleta buscó llamar la atención para su película ópera prima con dos personajes extraños: se trata de Peter y Winona, la pareja más dispareja que cualquier se puede imaginar.

Él es un hombre de talla pequeña y ella es una prostituta con cabello pelirrojo y esbelta. Sin embargo, a lo largo de la trama de la cinta acaban juntos, viajando por todo el país en un carro, mientras buscan el lugar en el que unos extraterrestres llegarán a la tierra para abducir a Winona. De esto se trata la película Objetos no identificados.

Esta es una película, producida de manera independiente, filmada en su totalidad en Estados Unidos, y que se ha convertido en todo un suceso en su paso por diferentes festivales, y también entre los críticos del país del norte. En esta producción priman la ciencia ficción, el humor ácido y el drama, además de un gran número de colombianos, que están encabezados por el director, Juan Felipe Zuleta, que se inicia en el mundo del cine con esta historia.

También incluye como productores ejecutivos al músico Sebastián Zuleta y la actriz Julieth Restrepo, que se ha destacado en series y telenovelas, como Al final del espectro, Laura: la santa colombiana, Estrella del sur, entre otras; y que desde hace tres años hace películas y series en Los Ángeles con su productora Blue Rabbit Films.

Este filme es protagonizado por el actor Matthew Jeffers (The Blacklist) y la ganadora del Globo de Oro Sarah Hay (Flesh and Bone). Objetos no identificados o Unidentified Objects, como es su nombre en inglés, se encuentra llena de metáforas sobre los sueños y las paranoias de Peter y Winona, quienes se ven reflejados en otros personajes y circunstancias, con los que se topan a lo largo de su viaje y con los todas las acciones que suceden en los lugares a donde llegan.