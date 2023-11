Luisa Fernanda W estaría afrontando grave crisis de autoestima por unos kilitos de más

En sus redes sociales aseguró que tiene problemas con un aumento de 4 kilos lo que ha influido en que su ropa no le quede como le gusta - crédito @inforfarandulacolombia/Instagram

Luisa Fernanda W ha demostrado en repetidas ocasiones que no tiene miedo a las críticas en redes sociales sobre su figura o el tipo de ropa que lleva, siendo madre de dos hijos. En cada una de sus publicaciones, la pareja de Pipe Bueno se ha caracterizado por tener un cuerpo esbelto y cuidado, por lo que sus seguidoras no dudan en preguntarle por el secreto para mantenerse en el peso adecuado.

Sin embargo, en su más reciente publicación la paisa sorprendió a sus seguidores con unas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta.

En un corto video que acompañó con un importante texto, Luisa Fernanda W afirmó que no se siente cómoda con su figura cuando intentaba ponerse un pantalón y, por poco, no puede cerrar.

El cantante y la influencer celebraron la vida de sus dos hijos - crédito @luisafernandaw/Instagram

En el pasado, la influencer afirmó que su buena figura se había conseguido con dieta, ejercicio y buena alimentación, temas que van más allá con la disciplina que ha adquirido a lo largo de su vida profesional. Pero parecer ser que esto se ha visto nublado en los últimos días por cuenta de un leve aumento de peso que ha tenido de cuatro kilos.

Inicialmente, la antioqueña aseguró que está pasando por un momento “maravilloso” en su vida, pero también consideró que el tema podría pasar a ser una tontería para varios de sus seguidores. “Sé que hay cosas peores en la vida, pero cada quien vive su proceso, entonces toda la ropa que me pongo me hace sentir incómoda, nada de mi clóset me queda como antes”, agregó.

Aseguró que ese ha sido el motivo por el que ha estado perdida en sus InstaStories, pues desde hace algún tiempo este tipo de pensamientos no se pasaban por su cabeza. También dijo que espera poder trabajar arduamente en poder superar este episodio de baja autoestima.

La empresaria ha llamado la atención por cuenta de su escultural silueta, sin embargo, en esta oportunidad se mostró tal cual se ha visto al espejo en los últimos 4 años - crédito @luisafernandaw/Instagram

“Algunas personas en redes sociales son muy crueles y no les tiembla para lanzar críticas cargadas de odio, como les digo jamás me había sentido así, ni siquiera con mis dos embarazos, vivir esto es nuevo para mí”, concluyó la también empresaria en su publicación.

Rápidamente, los internautas dejaron algunos comentarios en la publicación de Inforfarandula Colombia en la que afirman que todo se debe al proceso de adaptación del cuerpo por la maternidad. Otros de los más destacados son: “Ser mamá es un proceso grande, no te sientas mal, eres bella y tienes un esposo maravilloso”; “no te preocupes, vas paso a paso, no te pierdas lo importante que es que vean tu realidad, a otras también nos pasa”, entre otros.

El acuerdo para ir al concierto de RBD

Cuando la creadora de contenido tenía todo preparado para poder asistir al concierto de RBD en Medellín, sus planes cambiaron por cuenta de una relevante petición que le hizo y estar juntos en la presentación de Carin León en el Movistar Arena de Bogotá. Sin embargo, en la tarde del 6 de noviembre, día en el que se llevaría a cabo la última presentación de la banda mexicana en el Atanasio Girardot, Luisa Fernanda W confirmó que si estaría presente.