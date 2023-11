La sanción que la Football Association le perdonó a Luis Díaz: hicieron una excepción con el colombiano

Luis Díaz no será sancionado por mostrar un mensaje bajo su camiseta tras anotar con Liverpool pidiendo la liberación de su padre - crédito Peter Cziborra/Reuters.

En las últimas semanas, el extremo colombiano Luis Díaz ha tenido que vivir uno de sus peores momentos en su vida personal. El padre del futbolista se encuentra actualmente secuestrado por parte del grupo guerrillero ELN, y si bien estos ya se refirieron sobre su posible liberación, esta todavía no se ha dado, acrecentando la preocupación en el entorno del jugador guajiro.

La más reciente fecha del fútbol inglés enfrentó al Luton Town y al Liverpool y en el encuentro se dio un momento emotivo con el futbolista cafetero. Con su mente y corazón acompañando a su padre, Díaz entró al campo para salvar los muebles de los reds y justo cuando el partido agonizaba, logró anotar el empate 1-1 y bajo su camiseta mostró un mensaje que le dio la vuelta al mundo.

Con la frase “libertad para papá”, Lucho le envió un mensaje a aquellos insurgentes que tienen a todo el país, incluso también a todo el planeta, atentos sobre lo que pueda suceder con el progenitor del futbolista.

Si bien este lema no buscó promover ningún impacto negativo, según las reglas de la Football Association, la institución que regula el fútbol inglés, los jugadores tienen prohibido mostrar mensajes bajo sus camisetas, y usualmente quienes lo hagan encarar una serie de diferentes sanciones:

“Los jugadores no deben revelar ropa interior que muestre lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante. Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la asociación nacional de fútbol o la FIFA”.

Luis Díaz celebrando su gol ante Luton Town - crédito Zac Goodwin/PA Wire/dpa

No obstante, según detalló el diario Daily Mail, el oriundo de Barrancas no recibirá ningún tipo de castigo por parte de la FA debido a las circunstancias excepcionales de lo acontecido y que Díaz en ningún momento mostró intención de violar la regla:

“Las reglas de la FA establecen que los jugadores no pueden levantar las camisetas para revelar mensajes personales. Sin embargo, dadas las circunstancias excepcionales, y el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta, se entiende que ellos no presentarán ningún tipo de sanción”.

Esta excepción cuenta también como el respaldo que le ha entregado toda la asociación inglesa al duro momento que está pasando el jugador, cuenta con que es una situación que no debería vivir nadie y le está permitiendo tener todas las plataformas posibles para poder atravesar la crisis.

La celebración que le da la vuelta al mundo

Al minuto 90+4, el colombiano recibió un centro desde el sector derecho por parte de Harvey Elliot, este le ganó la marca al defensor y la mandó a guardar para firmar el empate 1-1 final. En las celebraciones llegó el momento emotivo, puesto que debajo de su camiseta, Díaz mostró ante el mundo el mensaje “libertad para papá”.

El domingo 12 de noviembre será la fecha en la que Díaz podría volver de nuevo a la titular con los reds ante el Brentford en condición de local por una nueva fecha de la Premier League. Su situación deportiva depende ahora mismo de la liberación de su padre y de la evolución en su estado de ánimo que pueda evidenciar su equipo.

Según el último comunicado del ELN, estos avanzarán con el proceso de liberación del padre de Díaz siempre y cuando las Fuerzas Militares y las autoridades colombianas se alejen del territorio donde lo tienen cautivo, además, aclararon que entre más tarden en cesar sus operaciones de vigilancia y búsqueda más riesgosa será su liberación.