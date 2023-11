Julián Sánchez ‘Perico’, alcalde electo de Soacha: “El proyecto del puente de vidrio finalizó el 29 de octubre”

El alcalde electo de Soacha, Julián Sánchez 'Perico', afirmó que el proyecto del puente de vidrio en el Salto de Tequendama no se realizará en su administración - crédito Infobae

En los comicios del 29 de octubre en Colombia, Julián Sánchez ‘Perico’ fue elegido como nuevo alcalde del municipio de Soacha en Cundinamarca tras obtener más de 62.000 votos, el 37,17% de los registrados.

Tras una semana de conocer los resultados de las elecciones, el alcalde electo de Soacha habló con Infobae Colombia, expresó su opinión sobre la administración actual del municipio, los retos que tendrá desde el 1 de enero y algunas propuestas que son vitales para cumplir con su plan de gobierno.

¿Cómo tomó el triunfo el 29 de octubre?

Con gran satisfacción, fue resultado de un trabajo de 90 días de esfuerzo de un equipo de trabajo, de partidos y movimientos políticos, de fuerzas sociales, de líderes sociales, de concejales de nuestra ciudad, de presidentes de juntas de acción comunal, de gremios, de sectores, de empresarios que vieron en nuestra propuesta la oportunidad de una transformación para nuestra ciudad. Soacha eligió el pasado 29 de octubre unos proyectos, unas ideas de dignificación de nuestro de nuestra ciudad, de dignificación de una política que necesita ser transformada de manera decente y respetuosa.

¿Cómo encuentra a Soacha en estos momentos?

Hoy hay una ciudad con dolor, hay una ciudad donde las decisiones que ha tomado la actual administración municipal han afectado el costo de vida de cada uno de los habitantes de nuestro territorio. Hoy hay una ciudad que necesita ver resultados en la inversión pública, necesita un gobierno que no aumente sus finanzas públicas a través de ponerle más impuestos a la gente, sino que, por el contrario, un gobierno que dinamice, un gobierno que sea creativo en la búsqueda de los recursos para invertir socialmente, pero que también reduzca el costo de vida, será nuestra responsabilidad los próximos cuatro años poder a través de oportunidades de empleo, de emprendimientos y de ingresos trazar ese camino hacia la reducción del costo de vida de nuestros habitantes.

Julián Sánchez 'Perico', alcalde electo de Soacha, afirmó que el balance de la actual administración lo hizo la ciudadanía en la jornada de elecciones - crédito prensa Julián Sánchez 'Perico'

¿Cuál es el balance que hace sobre la administración actual de Soacha?

Creo que el 29 fue la ciudadanía la que hizo el balance. Las personas tenían dos opciones dentro de muchas, por supuesto, pero tenían la del continuismo de un gobierno como el actual o por supuesto dar la oportunidad a una transformación, creo que desde allí se puede tomar el balance que tiene la ciudad hoy frente a lo que viene sucediendo y frente a lo que viene pasando; de parte nuestra creemos que hay algunas cosas que se deben continuar en el desarrollo de una ciudad, otras que debemos corregir y naturalmente muchas que proponer para generar calidad de vida y el desarrollo para cada uno de los que habitamos Soacha.

¿Cuáles serán las primeras acciones como alcalde de Soacha el 1 de enero?

Una de ellas tendrá que ser la expedición del decreto que prohíba el consumo de drogas alrededor de parques y de colegios en nuestra ciudad, pienso que hay que garantizar un entorno seguro, hay que buscar que nuestros hijos tengan espacios tranquilos, donde los padres de familia sintamos esa misma tranquilidad de que ellos tengan la oportunidad de estar allí y que alrededor no haya ni consumo ni venta de sustancias psicoactivas o de drogas. Tendremos que presentar al Concejo Municipal un acuerdo o varios acuerdos que permitan materializar la reducción de la tarifa del impuesto predial, las facilidades de pago que deben tener esas 36,000 familias que hoy en la ciudad sienten amenaza de embargo por el no pago del impuesto predial y la eliminación del impuesto a la telefonía móvil en la ciudad de Soacha. Cabe resaltar que nosotros no vamos a esperar a que llegue el primero de enero, después de las elecciones tuvimos la oportunidad de reunirnos con la alcaldesa de Bogotá Claudia López, con el gobernador de Cundinamarca Nicolás García y el gobernador elector Jorge Rey, para tomar algunas decisiones en materia del transporte y buscar el beneficio de esos cerca de 103,000 usuarios de transporte de Soacha que usamos el corredor de la Autopista Sur.

Precisamente, y como resultado de esta gestión que hicimos, ayer, 7 de noviembre, se logró la firma del convenio por parte del Ministerio de Transporte, la Alcaldesa Mayor, la Agencia Regional de Movilidad y la Alcaldía Municipal, el cual prorroga la continuidad del transporte intermunicipal entre Soacha y Bogotá por cinco meses; mientras, como gobierno entrante, construimos un Plan Maestro de Movilidad que integre las inversiones, los proyectos y las estrategias que saquen a nuestra ciudad de los problemas de movilidad que los aquejan hace décadas.

¿Cuáles son los principales problemas de Soacha en la actualidad?

Claramente, uno de los principales problemas es la seguridad, es una de las ciudades más inseguras del país; tenemos que trabajar en aspectos como la movilidad que ya como se lo comenté, lo venimos haciendo, tenemos que trabajar en aspectos como el costo de vida y oportunidades para nuestros jóvenes; buscar cómo llevar una sede de una universidad pública a Soacha; tendremos que garantizar el trabajo. Si usted me lo pregunta enumeradamente yo creo que la seguridad la movilidad y la búsqueda de oportunidades.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que se reunió con el gobernador electo de Cundinamarca y el alcalde electo de Soacha, para acordar nuevas estrategias a nivel regional que permitan solucionar las problemáticas de movilidad que aquejan el corredor de la Autopista Sur - Crédito @ClaudiaLopez/X

¿Qué pasará con el proyecto del puente de vidrio y el equipo Real Soacha Cundinamarca?

El proyecto del puente de vidrio en el Salto Tequendama tuvo su finalización en deseo el 29 de octubre cuando la gente y el equipo de fútbol Valledupar Fútbol Club que le transformaron su nombre y quedó como Real Soacha, lo dije durante toda la campaña y lo ratifico, el primero de enero tendrá que tomar camino hacia la ciudad de Valledupar.

Lo del Real Soacha y lo del puente tendremos que invertirlo en la construcción de jardines infantiles públicos gratuitos para sus hijos, hay que invertirlos en seguridad; lo del Real Soacha se invertirá en la cultura, en los artistas y en los deportistas de nuestra ciudad, son recursos de la cultura, son recursos del deporte de Soacha y allí los tendremos que garantizar.

¿Cómo será su relación con el nuevo gobernado de Cundinamarca y el alcalde electo de Bogotá?

Para nadie es un secreto mi amistado con el gobernador Rey, yo vengo ya durante ocho años trabajando con él y hoy hacemos un equipo de trabajo, hoy tenemos la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces cuando trabajamos en equipo y en unidad.

Con el nuevo alcalde de Bogotá hemos tenido la oportunidad de conversar previo a las elecciones entendiendo que hay un escenario que se debe construir marcado en la integración y en la posibilidad de la construcción de la región y desde allí tener claro que con el diálogo vamos a sacar adelante los problemas que hoy tiene la ciudad de Soacha y Bogotá.

¿Qué le dice a los soachunos en estos momentos?

Mi gratitud entera para cada uno de esos 63.000 corazones que nos dieron la oportunidad de iniciar a construir un sueño de ciudad, que nos dieron la confianza. Vamos a trabajar sin descanso, vamos a lograr sacar adelante Soacha, tengan por seguro que los próximos cuatro años cambiarán la historia de nuestra ciudad.