Reviven polémicas declaraciones de alias Pablo Beltrán tras confirmarse que ELN secuestró al papá de Luis Díaz: “Si es necesario”

Israel Ramírez Pineda, más conocido como Pablo Beltrán, es víctima de señalamientos por sus declaraciones, en junio de 2023, cuando hablaba de que el ELN seguiría secuestrando - crédito EFE - Infobae Colombia

El secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Livepool y la selección Colombia, Luis Díaz, que fue raptado el sábado 28 de octubre de 2023 junto a su esposa, Cilenis Marulanda, pero que a diferencia de su pareja sigue privado de la libertad, continúa generando fuertes repercusiones en el país. Y todo tras conocerse el jueves 2 de noviembre que el ELN tiene en su poder al progenitor del deportista.

La confirmación por parte del jefe del equipo negociador del Gobierno nacional, Otty Patiño, de que este grupo armado ilegal secuestró al hombre de 56 años, despertó el enojo colectivo en las redes sociales y, además de las frecuentes críticas al presidente de la República, Gustavo Petro, también “desempolvaron” un video que advertía de esta situación.

En efecto, el 9 de junio de 2023, cuando se dio por finalizado el tercer ciclo de negociaciones entre el Estado y el grupo insurgente, el miembro del Comando Central (COCE) del ELN e integrante de la mesa, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, causó una tormenta mediática con sus declaraciones, en las que prácticamente le anunciaba al país que seguirían secuestrando; pese a acordar el cese al fuego bilateral.

Celina Marulanda y Luis Manuel Díaz, padres de Luis Díaz, futbolista del Liverpool, fueron secuestrados el sábado 28 de octubre, pero la Policía pudo liberar a la mamá del deportista - crédito @Cilemismarulandamolina/Instagram

¿Qué fue lo que dijo Pablo Beltrán?

En ese entonces, el integrante de la mesa de negociación señaló que en la discusión con los delegados del Gobierno no se llegó a acuerdos sobre algunas de las acciones delictivas del Ejército de Liberación Nacional, que considera como fuentes de financiación. Son ellas las extorsiones y secuestros, que a juzgar por sus palabras, no entraron en los protocolos definidos para el cese, en vigencia desde el 3 de agosto.

“Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira a que más adelante sí”, expresó en aquella ocasión el vocero de la estructura guerrillera, frente a la insistencia de los periodistas presentes de que especificara a qué se refería con el término “finanzas” y cómo impactaría a la mesa.

Acto seguido, Beltrán agregó: “Por ejemplo: si nosotros cobramos impuestos en las regiones... Esos son finanzas del ELN. (Se mantendrán) sí, por ahora, esa es la palabra”. Pero cuando le preguntaron si seguirían secuestrando en el periodo del cese al fuego, la primera reacción del líder insurgente fue la de negar de que ellos procedan de esa manera, si no que hacen en su lugar “retenciones”.

“Por lo general, nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán (...) Por ejemplo, ¿para usted qué es necesario?”, manifestó. No obstante, la insistencia de los comunicadores en que precisara los términos, para así no caer en imprecisiones, generó malestar en el miembro de la mesa de diálogos.

Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo armado, explicó el 9 de junio de 2023 que el tema de los secuestros no entró en los protocolos del cese al fuego - video @bluradioco/X

“Si ustedes entendieron eso, comuniquen eso y no hagan interpretaciones. ¿Listo? ¡Ya me escuchó. Si no son necesarias, no lo harán”, resaltó el integrante del COCE. Y añadió a los periodistas: “Piensen que no se han pactado”. Con ello, dejó en claro que no se acordó en las negociaciones que dejarían de secuestrar y extorsionar.

Según Israel Ramírez Pineda, se dijo que se empezó a hacer un análisis sobre estos temas, pero no se concluyó, por lo que en ese entonces se quedó en que se seguiría estudiando. “Ya lo he dicho tres veces, parecen que no tienen más preguntas”, finalizó Beltrán, que por esa época también se negó a responder sobre el reclutamiento infantil: otro de los puntos neurálgicos de la negociación con el Gobierno.

A cuatro meses de sus declaraciones y tras el secuestro de Luis Manuel Díaz, el ELN estaría envuelto en graves señalamientos a su compromiso de paz, y de violar el periodo de tregua acordado con el Gobierno, que tiene previsto su finalización el 3 de febrero de 2024.