Martha Isabel Bolaños contó la experiencia que vivió con Michael Jackson y famoso actor de Hollywood: “le di un pico”

Michael Jackson y Martha Isabel Bolaños se conocieron hace 19 años - créditos Reuters y RCN

Yo soy Betty, la fea fue la telenovela más exitosa de todos los tiempos, de acuerdo a las cifras entregadas por el Libro Guinness de los Récords. Nunca otra producción se tradujo a tantos idiomas, ni se adaptó en la misma cantidad de países, por lo que su reparto original se hizo mundialmente famoso.

Eso hizo que Martha Isabel Bolaños, quien dio vida a ‘la Pupuchurra’, compartiera con grandes celebridades de los años 90 e inicios de 2000. Así lo expuso al compartir una anécdota que vivió poco tiempo después del final de la serie con Michael Jackson y el actor de Hollywood, Chris Tucker, conocido por filmes como Una pareja explosiva, El quinto elemento y Air y quien tuvo un fugaz romance con Vanessa Mendoza, exseñorita Chocó.

El actor Chris Tucker ha estado en grandes producciones de Hollywood - crédito Danny Moloshok/REUTERS

Martha Isabel Bolaños reveló en conversación con sus seguidores a través de su fanpage oficial de Facebook que “era el año 2004, yo estaba en un hotel en Miami (Yo soy Betty, la fea ya había terminado hace algún tiempo), allí estaba Chris Tucker. Yo fui a servirme mi desayuno, en ese lugar estaba este actor Tucker, papacito. Él se me presentó, me habló, me dijo que yo estaba muy linda”.

Halagada, no podía creer lo que estaba sucediendo, debido a que había admirado al estadounidense más de una vez frente a la gran pantalla. Sin embargo, lo más sorprendente de ese día aún estaba por suceder. El artista tenía todavía un amigo por presentarle a la vallecaucana.

“A los 20 minutos, regresó Tucker y me dijo que Michael Jackson estaba en ese hotel, que me quería conocer”, siguió diciendo la colombiana en medio de la gran emoción que le causa rememorar esa época, pues estaba a punto de conocer a un ídolo. “Yo en el colegio me disfrazaba de él (Michael). O sea, lo amaba”, agregó.

En ese momento, se presentaron de manera oficial y el intérprete de temas como Billie Jean o Thriller entró rápidamente en confianza, haciéndole una curiosa invitación. “Lo primero que recuerdo es una gran mano blanca. Tenía un saco negro con morado y, bueno, me dio la mano. Era Michael Jackson, me hizo seguir a su habitación, estaba la niñera con sus hijos”, recuerda la caleña con detalle.

No obstante, ese no fue el final de la historia. Con dificultades por el idioma, intentó comunicarse con el vocalista para entablar una buena conversación, dentro de la que descubrió una conexión no muy agradable que él había tenido con Colombia. “Entré, pero en ese momento mi inglés era muy regular. Le pregunté a él (Michael) si le gustaría ir a Colombia, dijo que nunca iba a ir a Colombia porque le secuestraron a un familiar, pero que lo liberaron porque nunca confirmaron su parentesco”, comentó la ex participante de MasterChef Celebrity.

La gira Dangerous World Tour de Michael Jackson pasó por América Latina entre octubre y noviembre de 1993, y estuvo a punto de sumar a Colombia - crédito Reuters

Con su particular acento, le contó a sus fans el resto de la experiencia como si se tratara de un cuento o un fan fic de Wattpad. “Son dos amigos, yo le encanté a Chris. Y él le dijo a Michael `hay una vieja abajo que me encanta´ y Michael le dijo: tráela”. Y así fue.

Fue tanta la atracción de Tucker por Bolaños que volvieron a encontrarse meses después en Bogotá en medio de una celebración. “Fuimos a una fiesta. Después lo llevé a su hotel, me pidió un beso, le dije que no. Como no quería avanzar, le dije que tenía novio, pero le di un pico”, concluyó.

Si bien no hubo una relación entre ellos, Chris Tucker sí tuvo novia colombiana, que fue la reina de belleza mencionada anteriormente en el texto.