Mujer denunció a su hijo en una Comisaría de Familia, y él le quemó la casa: “Me salvé por unos minutos”

Una indignante situación de violencia intrafamiliar se vivió en Neiva (Huila), donde un hijo quemó la casa de su madre, porque ella lo denunció en una Comisaría de Familia por constante maltrato físico y verbal.

Según le contó la mujer afectada a Blu Radio en la mañana del 28 de agosto, se salvó de milagro porque acababa de salir para donde su otra hija en el momento del incendio. La víctima, identificada como Nancy Sanclemente Posso, agregó que no pudo salvar nada de las llamas y que todos sus enseres se calcinaron.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

En su relato, Sanclemente Posso indicó que es víctima de los maltratos de su hijo desde hace cuatro años, porque su hijo se aprovechaba que vivían juntos para agredirla física y verbalmente. La mujer indicó que denunció a Edinson Villa Sanclemente motivada por sus nietos y demás familiares, cansados de los tratos injustos que recibía.

Sin embargo, como dice el adagio popular, “Fue peor la cura que la enfermedad”, pues luego de que el hombre de 31 años recibiera la citación de la Comisaría de Familia, entró en un ataque de ira, llegó a la casa y la incineró sin importarle si su madre estaba adentro.

“Yo estaba donde mi hija Claudia, cuando llegó mi otro hijo Edinson Villa, y me quemó la casa, cuando salimos a mirar ya la casa estaba prendida en llamas; esto es muy triste, porque se quemó todo, la nevera, la estufa, mi ropa, el televisor, absolutamente todo. Él me quemó la casa, porque yo le puse una demanda por maltrato, desde hace años me viene maltratando, por unos minutos me salvé, si no, también me hubiera calcinado”, dijo la mujer en diálogo con el medio en mención.

No conforme con haber quemado la casa de su madre, Edwin Villa amenazó a sus otros hermanos y sobrinos por incitar a que su madre lo denunciara, el hombre también amenazó de muerte a su progenitora. “A mis otros nietos también los tiene amenazados, (les dice) que los va a matar y que le va a sacar los ojos”, sostuvo Nancy Sanclemente.

La víctima agregó que ya recibió una respuesta de la Comisaría de Familia en la que se establece una orden de alejamiento para Edwin Villa, pero cuenta que: “Eso no ha servido de nada, además yo tengo medida de protección”.

Ahora el caso pasará a manos de las autoridades ya que el incendio de la casa y las amenazas hacen mérito para abrir una investigación penal contra el hombre de 31 años.

Un caso de parricidio en Córdoba

El parricidio es el homicidio de un padre o madre a manos de su hijo y en San Bernardo del Viento (Córdoba) un hombre fue capturado este 30 de agosto por cometer ese delito.

Las autoridades confirmaron la captura de Carlos Eduardo Morales Herrera en el corregimiento Paso Nuevo del municipio en mención. Morales fue acusado de asesinar de una paliza a Carmen Herrera, su progenitora, para robarle elementos de valor.

Carlos Eduardo Morales Herrera mató a su madre de una golpiza - crédito Policía

“A mi madre, una señora de 80 años, le desfiguraron, le dieron palo, la mordieron y fracturaron la boca y le hicieron golpes en los ojos, no pude hacer nada, cuando yo llegué mi mamá había muerto”, declaró en su momento, Gloria Morales Herrera, hija de la adulta mayor.

De acuerdo con las autoridades, el asesino forzó la puerta de la casa de su madre en la madrugada del 21 de octubre del 2019 en el municipio de Lorica, la mujer se levantó a ver qué sucedía y él la golpeó hasta matarla.