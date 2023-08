“¡Mamola!”: así respondió Gustavo Petro a los críticos de la nueva reforma laboral

Presidente Gustavo Petro en la presentación del programa ‘Full Popular’ liderado por el SENA- crédito - Cristian Garavito Cruz - Presidencia.

Una dura y fuerte defensa de la nueva versión de la reforma laboral hizo el presidente Gustavo Petro en la tarde del 29 de agosto, durante el lanzamiento de Full Popular, una estrategia del Sena para impulsar a emprendedores, unidades productivas personales, familiares, domésticas y comunitarias de cualquier sector económico.

Te puede interesar: Reforma laboral: hasta los sindicatos critican al Gobierno de Gustavo Petro por la radicación silenciosa del proyecto de ley

El mandatario colombiano enfatizó la importancia de cambiar lo que está estipulado en la actual ley sobre las horas extras para no “sobreexplotar” a los trabajadores, y reprochó a los opositores del nuevo articulado, que aseguran que de hacerse realidad el proyecto de ley aumentaría el desempleo en el país.

“Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, como creemos nosotros que termina, nos dicen porque entonces, si se hace eso, echan a los trabajadores y se crece el desempleo”, comenzó diciendo el presidente de la República durante su intervención.

Te puede interesar: Estas fueron las duras críticas al Gobierno Petro por radicar la reforma laboral “a escondidas”

Luego, tras una muy breve pausa para darle más fuerza a la siguiente oración que iba a pronunciar, siguió: “¡Mamola!, ¿Quién dijo eso?, ¿de dónde sacaron esa teoría estrambótica? Eso no existe en el pensamiento económico”, agregó el jefe de Estado.

Continuó diciendo que: “Entonces, un comerciante que puede vender hasta las 12 de la noche, porque tiene que contratar otra persona entre las 6 y las 12, en una media jornada, quizás, o rotar los trabajadores, las trabajadoras en general, para cubrir hasta las 12, entonces, ¿se va a molestar y va a cerrar su negocio? Lo que va a haber es dos trabajadores, no uno”.

Te puede interesar: Segundo debate de la reforma pensional ya tendría fecha: esto dijo la ministra del Trabajo

Según dijo el jefe de Estado, los empleadores “lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobreexplotándola. Lo que nosotros lo que estamos proponiendo es crecer la fuente de trabajo”. Además, aseguró que con la reforma sí habrá crecimiento en materia laboral.

Tras haber fracasado en la pasada legislatura, el Ministerio del Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez, radicó el 24 de agosto pasado la nueva versión de la reforma laboral, que en esta ocasión contará con 25 artículos más, llegando a 92 en total. En este nuevo articulado, como el proyecto de ley anterior, se pretende que los trabajadores solo puedan ser vinculados bajo la modalidad de contrato a término indefinido y que solo en casos excepcionales se puedan contratar a término fijo.

Otro cambio importante vendría en la jornada laboral, que ahora iría desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, mientras que la jornada nocturna iniciaría a las 7 de la noche e iría hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

10.000 millones de pesos de apoyo a la economía popular

Tierra, techo y trabajo, la consigna del papa Francisco, es lo que estamos haciendo en Colombia con la economía popular - crédito - Cristian Garavito Cruz - Presidencia.

El Sena lanzó el programa Full Popular, cuyo objetivo será capacitar, apoyar y empoderar a emprendedores y dueños de pequeños negocios de la economía popular. Para tal fin, se destinarán 10.000 millones de pesos.

“Nosotros lo que queremos en este gobierno es que la gente que llaman ‘marginada’ tenga el poder, y ese es un cambio completo de las relaciones, porque a partir de eso se construye una democracia y se construye la paz”, dijo el presidente Petro en el evento de apertura del programa, en el que estuvo presente el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño.

“Una democracia no es más que el poder del pueblo. Y si nosotros queremos una Colombia democrática, eso no es simplemente ir a elecciones, eso no es votar por unas personas, muchas veces vendiendo el voto. Eso significa que todos los días la gente del pueblo tenga poder”, complementó el mandatario de los colombianos.