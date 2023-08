Comenzó el proceso de extradición de la diseñadora colombiana Nancy González: acusada de contrabando de pieles exóticas a Estados Unidos

En la imagen, la diseñadora caleña, Nancy González, quien será extraditada a Estados Unidos para responder por contrabando - crédito Getty Images

La reconocida diseñadora caleña Nancy González, que fue capturada por la Policía Nacional en julio del 2022 por presunto concierto para delinquir y contrabando de vida silvestre, será extraditada a Estados Unidos el miércoles 30 de agosto.

La vallecaucana debe responder ante una corte de Miami por los delitos que le fueron imputados. González estuvo recluida durante el último año en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Los dos hombres que fueron detenidos junto a ella, Diego Mauricio Rodríguez y Jhon Camilo Jaramillo -trabajadores de confianza-, también serán extraditados.

Apartes de la extradición de Nancy González a Estados Unidos

El miércoles 3 de agosto del 2022, el gobierno de los EE.UU., radicó ante el Gobierno nacional la solicitud de extradición de la diseñadora Nancy González, después de su captura por presunto tráfico de especies silvestres y concierto para delinquir.

Una corte del distrito del sur de la Florida acusó a la vallecaucana de importar y llevar vida silvestre de forma ilegal a territorio estadounidense y de defraudar al país. Cuando la diseñadora fue capturada, la Policía de Carabineros encontró varias carteras fabricadas con piel de pitón y un balón de fútbol hecho con piel de caimán.

La policía de Colombia trabajó en conjunto con las autoridades europeas para concluir que González habría adquirido ilegalmente pieles de animales en vía de extinción como: serpientes, pitón, ciervos y caimanes, con el fin de usarlas en la fabricación de sus lujosas carteras.

Investigación contra Nancy González

Autoridades junto a la diseñadora Nancy González en 2022 - crédito foto suministrada

Entre 2016 y 2019, González habría enviado a Estados Unidos carteras, bolsos y billeteras a través de personas que fueron contactadas en Cali, Valle del Cauca, a las que convencía de viajar al país norteamericano como ‘mulas’, siendo ellas las encargadas de transportar la mercancía.

Según la información recopilada por las autoridades en Estados Unidos, González y sus presuntos cómplices le solicitaban a las personas que iban a viajar con sus productor que, en caso de que se presentara algún problema, aseguraran que los artículos eran regalos para amigos y familiares.

El problema, según la Corte del Distrito Sur de la Florida, fue que los artículos de lujo eran enviados a tiendas exclusivas o exposiciones reconocidas en EE. UU., en los que se vendían por un alto precio.

Nancy González había solicitado que se lleve a cabo su extradición

Desde su celda en El Buen Pastor, Nancy González envió una carta a la Corte Suprema de Justicia para que avanzara su extradición hacia los Estados Unidos, según ella, por las malas condiciones que estaba enfrentando en su detención en Colombia.

“Me estoy acogiendo al tramite de extradición simplificada para tener opción de vida, dada las condiciones psicológicas, físicas y morales en las que me encuentro, se me están violentando todos mis derechos fundamentales”, se lee en el papel entregado por la diseñadora a las autoridades. Detalló que tiene problemas de sueño y alimentación debido a la precariedad de su estadía en la celda ubicada en el “pabellón de más alta seguridad de Colombia”, dice en el texto.

Petro firmó la extradición de la diseñadora Nancy González

A través de la resolución 046 de 2023, el presidente Petro dio luz verde a la extradición de la diseñadora Nancy González, solicitada por la Corte del Distrito Sur de la Florida por el delito de tráfico de pieles exóticas - crédito Cortesía Presidencia

En la tarde del lunes 27 de marzo de 2023 se conoció que el presidente Gustavo Petro firmó la extradición de la diseñadora hacia el país norteamericano.

Con la resolución 046 de 2023, el presidente Petro dio vía libre para que Nancy González sea presentada ante la justicia de Estados Unidos, que solicita a la diseñadora colombiana para responder por el delito de tráfico de pieles exóticas hacia el país norteamericano.

“Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Nancy Teresa González de Barberi, identificada con la cédula de ciudadanía número 31258112, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para (a) importar y llevar vida silvestre a los Estados Unidos, en contra de la ley)”.

Corte Suprema había solicitado la extradición de la diseñadora

El jueves 16 de febrero de 2023, la Corte Suprema de Justicia ya había avalado la extradición de González a EE. UU, pero estaba pendiente la firma del presidente Gustavo Petro para autorizar el trámite y que la diseñadora sea presentada ante la justicia del país norteamericano.