Andrés Escobar propuso tumbar el monumento a la Resistencia en Cali: “Vamos a derribar los símbolos que levantó la delincuencia”

Andrés Escobar asegura que tumbará el monumento a la resistencia construido por manifestantes y obreros de la ciudad durante el estallido social. Foto: Twitter

Andrés Escobar, candidato al Concejo de Cali, y quien se hizo conocido por disparar contra manifestantes durante el llamado estallido social, hizo una polémica propuesta.

Escobar, que fue involucrado en un proceso por las acciones que tomó durante las protestas y que quedaron registradas en fotos y videos, aseguró que derribará un monumento que precisamente levantaron los manifestantes en homenaje a la lucha en la capital del Valle del Cauca.

El monumento a la Resistencia es una estructura que realizaron manifestantes y obreros de la ciudad como símbolo de las protestas y “la lucha del pueblo durante el estallido social”.

La figura de una mano gigante sosteniendo un letrero que dice “Resiste”, está ubicado en el sector de Puerto Rellena, ahora también conocido como Puerto Resistencia, desde el paro nacional que se desarrolló en ese momento.

Andrés Escobar, quien ahora se lanza a la política, aseguró a través de sus redes sociales que va a derribar ese símbolo que “levantó la delincuencia”.

Según la publicación que hizo el polémico empresario, vecinos y comerciantes de ese sector popular de la ciudad han reclamado una intervención en esa zona.

“Para poner orden vamos a derribar los símbolos que levantó la delincuencia. Los vecinos y comerciantes de Puerto Rellena reclaman una intervención en seguridad y urbanismo, para reactivar este importante sector del oriente de Cali”, escribió Andrés Escobar en su cuenta de X.

Trino de Andrés Escobar sobre el monumento a la Resistencia.

Críticas a Andrés Escobar por la polémica propuesta de derribar el monumento a la Resistencia

Como es de esperarse en las redes sociales, los comentarios críticas no se hicieron esperar. Los detractores de Escobar los cuestionaron por la iniciativa.

Algunos, incluso, aseguraron que este es un caso de doble moral, teniendo en cuenta los líos del candidato al Concejo de Cali con la justicia por sus actos de violencia durante las manifestaciones del 2021.

“‘Para poner orden’… Primero resuelva su situación con la justicia”, le respondieron a Andrés Escobar en la publicación de X.

“Este baboso no podrá tumbar lo que el pueblo hizo. Ese monumento es símbolo de la resistencia y la lucha por el cambio. Es un violento que a punta de pistola intimidó en Ciudad Jardín. La primera línea aún no desaparece. No aticen el fuego por que se pueden quemar...”, es otro de los comentarios.

“El paramilitarismo está buscando poner concejal en Cali. Ya lo saben, ni un solo voto por este fulano”, escribió otro usuario de la red social.

No es la primera vez que quieren tumbar el monumento a la Resistencia

En marzo de este año el monumento a la Resistencia también fue motivo de discusión luego de las decisiones que tomó la Personería de Cali.

Para ese entonces la entidad suspendió al director del Departamento de Planeación de esa ciudad, Ricardo Castro, por haber otorgado la licencia para construir el monumento a la Resistencia en el sector de Puerto Rellena. Además, se solicitaba el desmonte del mismo.

Sin embargo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dejó claro que no permitiría que se derrumbará la estructura que fue construida por el pueblo en homenaje a su lucha.

“De la misma manera que el Sebastián de Belalcázar fue nuevamente instalado, por un sector de la ciudad de Cali que así lo demandaba, el Monumento de la Resistencia tiene otro subsector de la sociedad caleña que lo demanda y debe ser mantenido en el tiempo; es completamente intolerante pensar en quitar el monumento de la resistencia cuando por el contrario nos convoca a la vida y a la paz”, afirmó el alcalde de Cali en su momento.