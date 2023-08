Jim Velásquez no se aguantó y contó varios datos íntimos sobre su relación con Alina Lozano

Alina Lozano y su novio Jim Velásquez estuvieron como invitados en The Suso's show y hablaron de algunos temas picantes en su relación - crédito @lozanoalina/Instagram

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez es una de las más polémicas y entretenidas del mundo del espectáculo nacional. A través de sus redes sociales, compartieron varias experiencias de lo que podría ser la cotidianidad de muchas parejas, que atraviesan por momentos de dificultad como la suya.

Y es que desde que comenzó su relación han tenido algunos contratiempos, como es la diferencia de edad, ya que Lozano pasa por los 54 años y Velásquez 24, una diferencia de tres décadas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que expresen su amor, sin condición, a pesar de los comentarios en los que le dicen a la actriz que su joven pareja podría ser “su hijo”.

Alina Lozano y Jim Velásquez cuando comenzaron su relación fueron duramente cuestionados por la diferencia de edad entre los dos, ya que es un tema tabú en la sociedad - crédito @lozanoalina/Instagram

En medio de su romance, acelerado para algunos, el joven creador de contenido decidió proponerle matrimonio a la recordada Doña Nidia de Pedro el escamoso, en medio de un programa matutino en Citytv. Sin embargo, en redes sociales Lozano comenzó a expresar las inconformidades que surgieron en el camino con la organización de la ceremonia, los invitados y el costo que esta tendría para la pareja.

Por lo que, hace algunas semanas sorprendieron con el anuncio de que pondrían punto final a su romance, aunque en redes sociales continúan replicando contenido que gira en torno a esta nueva etapa de sus vidas. El más reciente, un reencuentro que fue orquestado por la madre de Jim, para que él se reconciliara con su prometida.

“Les cuento que me voy de viaje con mi mamá, nos vamos para la playa, pero, no solo eso, nos vamos con una persona muy especial, mi mamá cuadró todo, mi mamá fue la que cuadró el viaje, nos puso a los dos acá, el hecho es que estamos muy emocionados y no sé qué vaya a pasar”.

Jim Velásquez sorprendió a Alina Lozano con propuesta de matrimonio en televisión en vivo en el programa Bravíssimo - crédito @bravissimocity/Instagram

Esto ha generado curiosidad y molestia entre los seguidores de la pareja, ya que algunos se preguntan si realmente decidieron terminar o, simplemente, continúan sacando provecho de la monetización en sus redes sociales y el contenido que allí generan con divertidas escenas.

Por otra parte, al ser una de las parejas más virales de las redes, fueron invitados al programa The Suso’s Show en el que hablaron de diversos temas, en la tarde del 27 de agosto. Allí, el presentador del talk show no pasó por alto el hacerles una pregunta sobre el romance, ya que quería saber si realmente se trataba de un hermoso romance o parte de una estrategia comercial teniendo en cuenta el anuncio de su ruptura.

Alina Lozano y Jim Velásquez estuvieron hablando de su relación en "The Suso's Show" y revelaron datos picantes - crédito @lozanoalina/Instagram

Pero la temperatura subió cuando el propio Jim contó que comenzó a tener sentimientos por Alina, haciendo contenido de pareja: “Yo siempre había sentido cosas por Alina y apenas empezamos a hacer contenido de pareja fue inevitable sentir más cosas. El cuerpo reacciona, yo soy de carne. Yo con Alina empecé a sentir el peluche. Cuando uno está iniciando, las ganas lo dominan”.

Como es habitual, Alina, aparentemente desconcertada, preguntó a Jim a qué hacía referencia con esa frase, ya que no entendía lo que quería decir el creador de contenido, por lo que decidió entregar una respuesta más concreta: “Amor, pues que no me podía controlar contigo”.