Conductor de un taxi le robó $8 millones a un joven en un paseo millonario en Bogotá: esta es la historia

Desde sus apps de billetera móvil transfirieron al menos 8 millones a otra cuenta - crédito imagen de referencia

Las apps de billetera móvil no solo han facilitado la transferencia de dineros entre personas bancarizadas y no bancarizadas, sino también el hurto a personas a través de la modalidad de secuestro simple y paseo millonario.

Cuenta de ello es el caso de un joven de 20 años que, en la tarde del domingo 20 de agosto, fue retenido durante 40 minutos por el conductor de un taxi que abordó en la calle y por su cómplice, escondido en la silla delantera del vehículo.

Ocurrió pasadas las 6:00 p. m., al salir de un establecimiento en la zona rosa de Chapinero y, según comento en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá, los primeros minutos parecía ser un viaje como cualquier otro.

“Cogí un taxi en la calle 84a con 11, el domingo a las 6:00 de la tarde. El taxi comenzó a andar muy normal al inicio, digamos que iba por la ruta por la que le dije, pero, de la nada, comenzó a desviarse hacia la circunvalar”, afirmó.

Fue entonces que decidió preguntarle al conductor por qué se desvió de la ruta indicada, y, ni corto ni perezoso, respondió con un arma cortopunzante: “En ese momento el sujeto detiene el vehículo, saca un arma cortopunzante, me apunta con ella y, cuando detiene el vehículo, otro sujeto que esta adelante del taxi, escondido tras la silla reclinada, se sube al lado mío y empieza a amenazarme con el arma para hacerme saber que me estaban robando”.

Estuvieron amenazándolo y saqueando sus cuentas bancarias por alrededor de 40 minutos en la avenida Circunvalar, desde que abordó el vehículo en la calle 85 y hasta el barrio Santa Fe, al centro occidente de Bogotá.

“Me quitaron el celular, el sujeto me pidió la clave y luego comenzó a revisar las aplicaciones que yo tenía y en esas encontró que tenía Nequi. Entonces ahí me pidió la clave del Nequi y vio unos ahorros que tenía: 8 millones de pesos”.

Lejos de detenerse, el ladrón siguió revisando el celular de la víctima, mientras el taxista conducía a toda velocidad hacia el centro de Bogotá: “Los mandó a una sola cuenta y después, poco a poco, comenzó a mandar más dinero, a hacer transferencias más pequeñas: 100 mil, 20 mil pesos, 30 mil. Hasta ya vaciarme la cuenta”.

Se quedaron con el celular y, no contentos con el robo, antes de bajarlo en la famosa zona de tolerancia le pidieron sus demás pertenencias: “Luego me quitó el celular, me quitó la chaqueta, me iba a quitar los zapatos. Fueron varias pertenencias de valor que suman un monto considerable de dinero”.

Como pudo, la víctima caminó hasta la Fiscalía e interpuso una denuncia para recuperar el dinero e iniciar una investigación en contra del taxista y su cómplice; sin embargo, aún las autoridades están en proceso de identificar el vehículo y a quienes iban dentro.

“Las autoridades me han ayudado, esta semana que ha pasado he estado pendiente de la Fiscalía para resolver lo del dinero, para que me ayuden a recuperar el dinero; ya que Nequi tiene la posibilidad de poder dármelo otra vez, demostrando que fue un robo y que fue, efectivamente, mucho dinero. He estado en ese proceso con las autoridades, me han ayudado a generar estos documentos para comprobar que me robaron y necesito ayuda financiera para recuperar lo que perdí”, afirmó la víctima del robo.

Junto a las transferencias bancarias, su chaqueta y el celular, en 40 minutos, ambos delincuentes habrían conseguido 10 millones de pesos. Motivo por el que permanece inquieto, mientras avanza el caso, e intenta compartir con todos su historia, para que quienes toman vehículos de servicio público permanezcan atentos, antes y durante el trayecto.