Explosiones, insultos y gritos en la sede del América de Cali: los hinchas piden la cabeza del técnico

El combinado vallecaucano se ubica en la posición número 16 de tabla general de la Liga BetPlay; sin embargo, las situaciones cruzaron la línea de lo deportivo y las últimas semanas han sido agitadas tanto para el plantel en general como para algunos jugadores.

En la más reciente rueda de prensa, los diablos rojos defendieron el papel del técnico Lucas González, que llegó a ser despedido por la directiva, mientras lo hacían; a las afueras de la sede se detonaron varios artefactos y los hinchas insultaron al timonel bogotano.

El onceno vallecaucano se prepara para enfrentar a Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero, partido al que se esperaba que llegaría un técnico interino, pues la junta directiva del América había decidido prescindir del trabajo del estratega; sin embargo, la decisión fue comunicada previamente a los jugadores y estos se opusieron, poniendo el pecho por González y pidiendo paciencia con el fin de que se mantuviera en el cargo.

En la sede de Cascajal se preparó toda la conferencia de prensa e ingresaron los medios de comunicación. Mientras tanto, a las afueras del complejo deportivo estaban los hinchas de la barra popular emitiendo cantos en contra del técnico y pidiendo la cabeza de este, haciendo alusión a su pasado con Atlético Nacional y las divisiones menores del plantel paisa.

“Oh, que se vaya Lucas, panadero, hijueputa”, decían los hinchas en su ofensiva contra el timonel bogotano.

De igual forma, además de los carteles que se instalaron en las rejas de la sede, algunos aficionados detonaron artefactos explosivos como pólvora fuera del complejo, aunque otros inescrupulosos los lanzaron por encima e incluso, en vídeo se alcanzó a evidenciar como uno de los estallidos estuvo cerca de los jugadores.

Los jugadores se han visto amedrentados en las últimas semanas y la situación ha sido aún más completa, luego del caso de Iago Falque, en donde dispararon en contra de la camioneta del jugador, cuando su conductor la usaba.

El defensor John García fue consultado sobre si los jugadores temían por sus vidas y este dijo:

“Por qué tendríamos que sentir temor cuando estamos haciendo un trabajo honesto, yo no entiendo realmente y siento el dolor que siente el hincha, porque nadie sufrió como personalmente sufrí el partido del miércoles, que no hubiéramos sido capaces de resurgir después de una situación de esas”

Así mismo, añadió que como seres humanos no están exentos de cometer errores; sin embargo, estaban enfocados en mejorar. García añadió que tal como los hinchas, estaba adolorido por la situación actual.

“Por qué tendríamos que sentir temor, obvio, uno entiende la pasión, el amor, todo lo que pasa alrededor de América y uno entiende que América no es Cali, no es el Valle, América es mucho más allá de Colombia, porque hinchas tiene en todo el mundo, pero también tenemos que entender que es una profesión y como es una profesión, hay errores, somos humanos; hay aciertos, seguimos siendo humanos, hay campeones y somos humanos, por qué tendríamos que sentir temor, obvio si vamos a salir no vamos a salir tranquilos la verdad”, mencionó.

Por su parte, Adrián Ramos, capitán del equipo aseguró que como jugadores estaban encargados de asumir la responsabilidad del caso y salir de la misma, respaldando al técnico y buscando la manera de salir adelante independiente de la situación en que se encontraran.

“Decirle al hincha, aquí estamos nosotros colocándole cara a esta situación, porque al final el profe siempre escoge un 11, hace unos cambios y nosotros nos preparamos durante la semana para darles alegría a ellos y nos duele también no ganar, nos duele la situación y quiero que todos sepan que aquí lo más importante sobre todo siempre va a ser el nombre de América; no importa los nombres que nosotros tengamos, no importa si ha tenido el mejor recorrido o poco recorrido, aquí todos trabajamos para que América siempre tenga la mejor posición posible”, añadió Ramos.