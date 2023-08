Maluma lanza oficialmente ‘Don Juan’: “Álbum que se respete lo tengo que lanzar en Medallo”

Maluma estrenó su nuevo álbum Don Juan - crédito Prensa Paola España.

A las 9:00 de la noche del jueves 24 de agosto, Medellín se adornó de fiesta para celebrar el nuevo álbum de Maluma, el artista urbano del momento nacido en sus calles. Este es el octavo albúm en la carrera del artista paisa y “el mejor” de todos, según el mismo cantante.

Te puede interesar: Maluma reveló el listado de canciones de su nuevo álbum: ‘Don Juan’

Infobae estuvo en el lugar, específicamente en el Chamorro City Hall El Rodeo en Medellín, dónde Juan Luis Londoño Arias decidió lanzar su nuevo trabajo discográfico, el mismo con el que deja atrás al Papi Juancho, y mucho más al Pretty Boy de hace algunos años.

¿Por qué Medellín? Maluma ya es todo un artista internacional, de hecho el lanzamiento coincide con el inicio de su ‘Don Juan World Tour’ con el que el cantante tendrá, en principio más de 30 fechas en Estados Unidos desde el próximo 31 de agosto. Aún así, Juan Luis quiso lanzar su producción más ambiciosa “en casa”, la misma que él considera ‘la capital del reguetón‘ del momento.

“Medellín siempre es mi casa, todos mis álbumes se lanzan acá. Álbum que se respete lo tengo que lanzar en Medallo”, aseguró el paisa.

De hecho, Luis Alfonso Londoño, padre de Maluma, habló con Infobae y reveló que el lanzamiento en Medellín no fue discutible con el artista. “Estábamos en Miami, planteamos hacerlo ahí, Juan dice que Medellín es su casa. Él ama su ciudad, ama a su gente y por eso siempre quiere dar lo mejor de sí en su ciudad”.

Te puede interesar: Maluma ya tiene fecha para el lanzamiento de su nuevo álbum Don Juan

Más de 300 invitados, contando a los productores que trabajaron a su lado en la creación del mismo y algunos de los artistas con los que colaboró en las canciones. Ambicioso, es poco para describirlo, son 19 canciones y seis ‘bonus tracks’ que le garantizan a los fanáticos un disfrute de perreo, pero también de la incursión del cantante en nuevos géneros como el regional mexicano, la salsa, pop, electro y otros más.

Al respecto Maluma expresó a los micrófonos en Medellín que “ya no estoy para hacer lo que dice la gente, no siento presión, me siento bien liviano en este momento, estoy con una vibra cabrona, enamorado dela vida como nunca antes” y señaló que espera que sea lo que transmita su nuevo disco.

Maluma renovó su estilo para convertirse en su nuevo alterego Don Juan - crédito Prensa Paola España.

El negro y el morado brillaron en la noche, puesto que son los colores que destacan en el álbum del cantante. Por la alfombra morada pasaron los artistas y colaboradores de Maluma. Una apariencia más madura y seductora se ven en el cantante de 29 años y es que como lo reveló, ‘Don Juan’ su nuevo alter ego está inspirado en su esencia y personajes como Batman, Hugh Hefner y James Bond.

Te puede interesar: Messi se dejó tentar por la actuación: es el protagonista del video de ‘Trofeo’, la nueva canción de Maluma y Yandel

De hecho, el cantante reveló que ha estado muy conectado con la espiritualidad por lo que se ha conectado con el significado de tranquilidad que tiene el color morado. “He conectado con los ángeles y con el significado de los colores, eso me tiene tranquilo”, agrego el colombiano que llegó luciendo un traje de color morado, guantes del mismo color, cadenas y accesorios dorados en los dientes.

Pero también aclaro que ‘Don Juan’no está relacionado directamente con ser mujeriego. “No está relacionado con ser mujeriego, el personaje de es una combinación entre Hugh Hefner y James Bond. Es más un tema de creer que somos capaces de todo en la vida”.

Desde la medianoche del jueves 24 de agosto ‘Don Juan’ se tomó el espacio de Maluma y será él el que brille en canciones, videoclips y, por supuesto, shows en vivo del artista a nivel mundial. Para esta apuesta, Juan Luis ha recurrido a un álbum de más de 20 canciones que a pesar de sus fusiones con diferentes géneros, insiste en que pretende recordar el reguetón de antes, el perreo de siempre.

Para ello el paisa se ha acompañado de las voces de varios colegas importantes en la industria como Marc Anthony, Don Omar, Carín León, Yandel, Jowell y Randy. Aunque el mismo Maluma había confirmado que en este disco llegaría su esperada segunda colaboración con J Balvin, la canción número 19 -que se presume sería la junto a su compatriota- sigue siendo un secreto y se revelará hasta el mes de octubre según el comunicado de prensa.

Al respecto de las colaboraciones Maluma señaló “tengo varias internacionales, con Don Omar, Yandel y Carín León. Pero me tienen muy emocionado las nacionales, tengo dos nacionales, una de ellas con Ryan Castro y me emociona porque cuando empecé todo el movimiento de ‘Medallo en el mapa’ lo hice para ver a toda esa nueva generación rompiéndola en el mundo entero y ahora tenerlo en mi álbum es un orgullo”.

Horas antes del show fue la canción Trofeo, junto a Yandel la que se robó el show en las plataformas. Como abrebocas Maluma ya había presentado a sus seguidores canciones como Coco Loco, Según quién con Carín León y Parcera. Pero al mediodía del 24 de agosto, con una cuenta regresiva en todas las plataformas, el artista reveló Trofeo, una canción que representa la pasión de Juan Luis por el fútbol.

“Un homenaje al más grande Lio Messi”, escribió Maluma en la descripción del adelanto del vídeo que publicó en sus redes sociales. Y es que como toda una sorpresa, el astro argentino considerado por muchos el mejor futbolista del mundo, Messi es protagonista del videoclip.

Maluma sorprende con salsa, música tejana, pop y hasta bachata en su nuevo álbum, pero insiste en que es la representación del reguetón de siempre (@maluma)

“Es un álbum muy mágico, cargado de mucho de mis inicios, de puro reguetón, también otros géneros, pero mucha esencia. Lo hice sin presión, es la primera vez que puedo hacer un álbum con calma, escuchando cada ritmo y poniéndole atención a casa letra. Desde el principio le puse mucho empeño y mucho amor”, detalló el paisa en medio del lanzamiento.

Detalló que con los artistas que colabora en este álbum siente que “no solo les gusta la música, están preocupados por Juan Luis, se fijan en la persona. Todas las personas que están esperando el álbum ven más allá del artista, ven a la persona que hay detrás y eso lo agradezco”.

Junto a este importante lanzamiento el artista emprenderá su gira mundial, con la que ya tiene anunciadas más de 30 fechas en los Estados Unidos y con la que se espera el cantante traiga nuevamente un show sin precedentes a los escenarios de Colombia. Especialmente a su natal Medellín recordando el que dio en el Atanasio Girardot, cuando incluso trajo a Madonna a la ciudad de la eterna primavera.

El artista colombiano iniciará el recorrido el próximo 31 de agosto en Sacramento, California; y visitará lugares como The Forum en Los Ángeles, el Madison Square Garden en New York y el Kaseya Center en Miami.

A Infobae el artista paisa detalló que “está es mi tercera gira por Estados Unidos, son más de 33 fechas, dos meses con casi cuatro conciertos semanales. Me hacía falta, yo decidí parar de girar por seis o siete meses, estuve en Europa preparándome para la de Estados Unidos. Viene con músicos nuevos, canciones nuevas, producción nueva; estoy apenas comenzando, me siento como en el segundo capítulo de mi vida”.

Cuando se le preguntó por la posible llegada de esta gira a Colombia, el artista no descartó un ‘Medallo en el mapa 2.0′, pero aseguró que necesitara tiempo para repetir la hazaña.

“Tengo ganas de empezar a pensar en ‘Medallo en el mapa 2.0′ porque fue un concierto muy especial para la cuidad y para mí, inolvidable. Pero siento que son de esos conciertos que solo se dan una vez en la vida, hay que darle espacio ¿Me entiendes? Pasó tanto esa noche que todavía falta tiempo para digerirlo, cuando me sienta preparado para hacerlo lo vamos a anunciar y espero que sea más de una fecha”, reveló.

Finalmente el colombiano habló sobre el éxito de los artistas nacionales y señaló que el secreto es que “siempre nos vemos como una empresa, eso nos ha hecho diferentes a los demás y por eso los colombianos la estamos rompiendo, me siento muy orgulloso de ser parte de eso”.

Tras las preguntas, el artista se subió a una tarima giratoria junto a los productores de su álbum y reprodujo todas las canciones de su álbum en exclusiva para sus invitados. “Gracias por estar aquí, es la primera vez que veo el disco y lo tengo en mis manos, vamos a escuchar los 19 temas”.

Listado de canciones de ‘Don Juan’, el nuevo álbum de Maluma

1. Don Juan 2. Coco loco 3. Ave María 4. Los polvos 5. Nómina, con Jowell y Randy 6. Balance 7. Según quién, con Carín León 8. Procura 9. Luna llena, con Ryan Castro 10. Trofeo, con Yandel 11. Parcera con Gordo 12. Ojitos chiquiticos, con Don Omar 13. La piloto 14. Porsche 15. Hace un mes 16. Aparentemente 17. Humedad 18. Bikini

Mientras que los bonus tracks que son la representación de la versatilidad del paisa están confirmados por:

Bonus Track - Sobrio Bonus Track - Mama Tetema (ft. Rayvanny) Bonus Track - Junio Bonus Track – La Fórmula (con Marc Anthony) Bonus Track - La Reina Bonus Track - Diablo Qué Chimba (con Anuel AA)