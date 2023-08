Feid sorprendió con un nuevo sencillo y anunció la fecha de otro álbum con varias colaboraciones.

Feid lanzó Ferxxo 151 - crédito Universal

Salomón Villada Hoyos sorprendió a sus seguidores con Ferxxo 151, su nuevo sencillo. El tema no llegó solo, pues estuvo acompañado del video oficial producido por él y por su equipo de trabajo, y lanzado en su canal de YouTube. De igual forma, Feid dio a conocer la fecha en la que lanzará su primer álbum de 2023, que cuenta con 15 canciones.

Feid ya lo había vaticinado en su cuenta de Instagram, luego de asegurar que el jueves 24 de agosto se “venían cositas”, haciendo referencia a alguna sorpresa tal como lo hizo durante los últimos meses. Cabe resaltar que, a mitad del año, el cantante antioqueño anunció varias fechas en Europa de manera sorpresiva, así mismo, lo hizo en Estados Unidos y México.

Ferxxo 151, el tema más reciente de Feid - crédito Feid.

Ferxxo 151 es la nueva canción del paisa, quien llega con una vibra caribeña y enfocada en el verano, pues los ritmos son distintos aunque conservan la marca urbana, combinada con una letra colmada con sensualidad, tal como lo ha hecho en su más recientes producciones. Incluso en los comentarios del video oficial, sus seguidores señalan que es un buen tema para ir a la playa, tal como lo muestra ‘Salo’ en la producción audiovisual.

“Volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido me porto bien, pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo Mañana pa’ donde quieres ir En el goyard tengo el efectivo Pa’ gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo”, dice parte del coro.

Ferxxo 151 - Feid , Icon. Crédito Universal

En menos de 24 horas, la canción está cerca de completar el millón de visitas en el canal de YouTube de Feid e, incluso, hace parte de las novedades en las tendencias de dicha plataforma, demostrando el impulso que ha tenido el artista en el último año con sus giras en Europa y colaboraciones con artistas de la talla de Tainy y Daddy Yankee.

El video de Ferxxo 151 fue grabado en España, presuntamente lo habría hecho en el marco de la gira del Ferxxo Nitro Jam Europa, último tour realizado en el viejo continente. En la producción se ve como comparte con su equipo de trabajo en un bote, mientras todos disfrutan de la música y un espacio de esparcimiento, así mismo, llama la atención que al final de este, resalta Feid como productor y bajo la dirección de “Vacaciones Mor Velásquez”, iniciativa que empezó como una simple anécdota y ahora hace parte de los detrás de cámaras del artista.

Feid sorprendió con un nuevo sencillo y anunció la fecha de otro álbum con varias colaboraciones.

‘Mor no le Temas a la Oscuridad’: el nuevo álbum del Ferxxo

Este nuevo álbum estará en todas las plataformas digitales el 29 de septiembre, día que es esperado con expectativa, pues aunque el cantante reveló el nombre de todas las canciones, hay novedades que ni siquiera se han filtrado, incluyendo una colaboración con Ñengo Flow, uno de los mejores exponentes de la escena urbana en Puerto Rico.

Así mismo, Feid trabajará nuevamente con Ryan Castro, el reggaetonero de la “nueva generación” que ya ha lanzado algunos temas con su “paisano”.

Vol 2 Vente Conmigo Niña Bonita - Ft. Sean Paul Gansters y Pistolas - Ft. Ñengo Flow Ferxxo 151 - Ft. Icon Bubalu - Ft. Rema Ritmo de Medallo - Ft. Ryan Castro Ferxxo Edition Nx Tx Sientas SolX Luces de Tecno Ey Chory Velocidad Crucero Románticos Lunes El Único Tema del Ferxxo - Ft. Young Cister y Pailita Privilegios - Ft. Cupido

El nuevo álbum de Feid - crédito Feid

Dentro de las novedades del fin de semana, resaltan producciones como Don Juan de Maluma, Pasa La Página “Panamá” de Luis Fonsi, la colaboración entre Aitana y Rels B titulada “Miamor” y así mismo, Used To Be, de la brasileña Anitta.