El radical cambio de imagen de Lincoln Palomeque que sorprendió a sus seguidores: “¿Qué te pasó?”

El radical cambio de imagen del actor cucuteño que sorprendió a sus seguidores. | Foto: Archivo.

El actor colombiano Lincoln Palomeque sorprendió a sus seguidores ante un nuevo reto que llevó al cucuteño a realizarse un cambio de look, por lo que ha generado todo tipo de comentarios. A través de sus redes sociales, el artista compartió fotos en las que aparece completamente afeitado, por el nuevo proyecto.

Uno de los hombres más actrativos en la televisión colombiana explicó en su cuenta de Instagram que el cambio se estaba preparando para un nuevo proyecto en el que debía recrear al personaje situado en la década de los 50 y por esta razón se afeitó completamente.

“De las cosas lindas de esta profesión. Hacer personajes malos, buenos, chistosos, bonitos, feos, galanes, otros no tanto. He pasado por todos, en unos nos quieren en otros no tanto. Bueno, digan cuál prefieren…. sin barba o con barba”, fue su mensaje en su red social.

La fotografía ha causado todo tipo de comentarios, muchos halagaron al actor por la nueva apariencia, mientras que otras seguidoras afirmaron que se veía mejor con barba. “Yo me quedo con el personaje de Faustino, lo ame y será muuuuuy difícil de olvidar”; “Todos tus personajes te quedan divinos”; “Con o sin parce, el que es galan lo es y punto”; “¿Qué te pasó? ¿Por qué está tu cara así”, “¡Ay no! Te quiero con barba”, “¡Necesito esa barba de vuelta!”: fueron algunos de los mensajes.

Apareció sin barba y sorprendió a sus seguidores. | Foto: Instagram @lincpal

Hay que tener en cuenta que su última interpretación exitosa fue en la serie de Netflix Perfil falso. La serie se ubicó en el primer puesto en el listado de los diez títulos más vistos en la plataforma. Para mediados de junio la serie tenía más de 64 millones de visualizaciones. Ahora, y tras el éxito, se confirmó que habrá una segunda temporada de la historia.

En una entrevista otorgada con la revista Semana, Lincoln Palomeque, uno de los actores de la serie, reveló que la narrativa de la producción es ‘increíble’ y que el proyecto cuenta con un escritor maravilloso. “Por lo que de repente cada personaje da unos giros súper dramáticos. En mi caso, por ejemplo, no esperaba que David fuera a terminar enredado en todo esto. A la hora de leer el guion, solo quería seguir leyendo más y más. Al final no van a saber quién es quién y cómo es cada personaje”, detalló.

Cambio de look

Esta no es la primera vez que Lincoln Palomeque sorprende esta manera a sus seguidores. En febrero del presente año, el actor cucuteño publicó una foto que en la que mostró su cambio físico, y sacó más de un suspiro.

Lincoln se encontraba disfrutando de sus vacaciones después de unos meses llenos de trabajo y en medio de su descanso decidió realizarse un cambió que no hacía hace cuatro años, y es que a través de una publicación en su cuenta de Instagram el actor compartió una foto en la que apareció sin barba, acompañada del mensaje “Llevaba 4 años sin quitarme la barba....por unos días así!!!”.

En ese momento los comentarios no faltaron, pues, por un lado, algunos de sus seguidores lo compararon con sus hijos y aseguraron que se veía igualito a Salvador, y en menos medida, a Matías, y agregaron que así lucirían con 25 años.

Por otro lado, los comentarios de la foto se llenaron de elogios para el actor que comenzó su carrera en la televisión colombiana en la serie Padres e hijos. .

Algunas de las reacciones que ha dejado la foto de Lincoln fueron: “Con barba o sin barba creeme que eres igual de hermoso; Bendita la madre que te pario guapoooo un saludo desde Galicia; De los hombres más guapos de Colombia; Igualito a Salvador; Mandar ubicación; Divinoooooooooooooooooo en todo que sigas a si de guapo; Rejuvenecio uns 5 años; Te ves mejor sin barba...Luce despejado y joven”.