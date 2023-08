Diego Molano se disculpó por comentario machista: “fue un chiste chimbo que me salió mal”

Candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano se disculpó por comentario machista. Foto: Jesús Aviles

Diego Molano hace parte de la baraja de candidatos por firma a la Alcaldía de Bogotá. En las últimas horas se refirió a un debate político organizado por la revista Semana, donde aseguró que él tomaba las decisiones importantes en su familia y que su esposa era quien daba la última palabra sobre temas relacionados a las vacaciones familiares.

La respuesta causó bastante polémica e, incluso, hubo quienes señalaron al aspirante de ser ‘machista’ y ‘misógino’. Por lo cual, el candidato político fue consultado por La tele letal, un programa que conducen Martín de Francisco y Santiago Moure, ambos críticos de Molano.

La conversación inició con una pregunta de Francisco a Molano: “Cuando usted dijo que tomaba las decisiones importantes en la casa y que su esposa se encargaba de lo relacionado con el hogar. ¿No cree que fue un error para conseguir el voto de las mujeres?”.

A lo que el exministro de Defensa no tuvo más respuesta que agachar su cabeza y aceptar el error. “Sí, eso fue un chiste chimbo que eché y me salió mal”. Y se retractó de sus palabras: “En mi casa tomamos las decisiones en equipo. Marcela es una mujer maravillosa, profesional”.

Luego de esta respuesta, Moure volvió a la carga y preguntó: “¿Si usted no dice eso, en la casa le jalan las orejas?”. A lo que Molano comentó entre arrepentimientos: “Claro… Pero la verdad fue un chiste chimbo… Y la señora me mandó acá a que me preguntaran eso y recibiera el varillazo”.