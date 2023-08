Convertir la basura en materia prima, la novedosa propuesta del candidato a la Alcaldía de Bogotá Nicolás Ramos

Nicolás Ramos Barbosa, candidato a la Alcaldía de Bogotá, defiende sus propuestas en materia ambiental. Foto: Nicolás Ramos

El pasado martes 22 de agosto, se llevó a cabo un conversatorio sobre temas de sostenibilidad y medio ambiente, el cual se llevó a cabo en la sede de la Escuela de Administración de Negocios (EAN) en Bogotá, al que asistieron la mayoría de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá.

Te puede interesar: Estos son los candidatos a las principales alcaldías con mejor posicionamiento en redes

Allí estuvieron: Diego Molano (Reconstruyamos Bogotá), Jorge Robledo (Dignidad & Compromiso), Juan Daniel Oviedo (Con toda por Bogotá), Rodrigo Lara Restrepo (Lara Demócrata), Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo), Rafael Quintero (Movimiento Alianza Democrática Amplia) y Nicolás Ramos Barbosa (Más Acciones, Menos Rostros).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El susto que se metió Gustavo Bolívar durante el temblor: “Candidato, métase debajo de la mesa”

En la charla en la que estuvieron presentes algunos estudiantes de la universidad, entre otros asistentes, el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Nicolás Ramos Barbosa, se refirió a algunos temas que son de gran importancia para la sostenibilidad ambiental de la ciudad, como lo es la generación de residuos en la ciudad y cómo reducir sus volúmenes en todas las localidades.

Uno de los puntos más relevantes en los que se enfocó el candidato es que en Bogotá no se sabe qué hacer con el relleno sanitario Doña Juana. “Yo voy directamente a la solución práctica. Resulta que en Bogotá, como siempre lo he dicho, nuestro enemigo es el atraso y la basura hace parte del atraso. La innovación es el residuo, el recurso”, manifestó Ramos.

Te puede interesar: Juan Valdez respondió a Claudia López por multa sobre mal manejo de basuras

Y agregó: “Pues yo he dicho que hay que dejar de administrar pobreza y generar riqueza y eso lo podemos encontrar en el relleno sanitario. Hoy llegan al relleno sanitario Doña Juana entre 7.500 y 8.000 toneladas de basura y en la tasa de aprovechamiento que todos pagamos en la tarifa de aprovechamiento, realmente no hay control según la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Vivienda”.

Para él y su equipo de trabajo, en la actualidad no hay control real de que si lo que llega al relleno sanitario corresponde a la tasa de aprovechamiento de los residuos, que en Bogotá se dice que está alrededor del 16%, pero fue enfático al decir que “eso no se puede demostrar, eso no es cierto”.

Y dijo que los actuales operadores se valen de estas cifras para cobrar más por el servicio de la tasa de aprovechamiento.

“Lo que están haciendo los operadores es incrementar esa tasa o esa cantidad de porcentaje pero precisamente para poder cobrar más esa tasa de aprovechamiento”, resaltó el candidato.

Ante este tema, Ramos propuso que se debe implementar una tecnología llamada DAC, que consiste en capturar y reaprovechar el CO2 que se genera desde el relleno sanitario. Es decir que en esta tecnología lo que se busca es tomar el dióxido de carbono y el metano para transformarlo en materia prima de construcción.

“Unos colombianos fueron los que patentaron esta tecnología aquí en Latinoamérica, podemos producir materia prima como por ejemplo baldosas que nos pueden servir eventualmente para reparar las baldosas de TransMilenio”, explicó.

Además, indicó que “el aire contaminado, las partículas de aire contaminado, eso es tecnología DAC. También podemos utilizar otra tecnología como, por ejemplo, insectos para proteína de agricultura, esa es otra tecnología moderna. También podemos utilizar biomasa para generar riqueza volviendo energía renovable el relleno sanitario”.

Y enfatizó diciendo que “el atraso es el concepto de basura”. Con esta afirmación se refirió a que el concepto de basura debe cambiarse al de recurso ambiental, de economía circular, gestión de residuos. Con la solución que el candidato Ramos plantea se pretende que se ejerza un mayor control en el porcentaje de gestión de residuos por parte de los cinco operadores de Bogotá.

Ante esto, la propuesta puntual que hizo Ramos es “montar la inteligencia artificial la IOT para poder controlar realmente cuanto es que se está aprovechando de las toneladas de basura que llegan al relleno sanitario”.

Y enfatizó en este tema que lo que se pretende con esta política ambiental es sacar del atraso a Bogotá, modificando algunos conceptos que serían también llevados a la práctica por aquellos actores involucrados en este proceso.

“Ya no llamar recicladores sino recuperadores ambientales, ya no llamar basura sino recursos y empezar realmente riquezas para el distrito a partir de su relleno sanitario”, concluyó el candidato por el movimiento Más Acciones, Menos Rostros.