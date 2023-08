Sebastián Viera dijo cuál es el equipo más grande Colombia y generó polémica

Sebastián Viera es el jugador más ganador del Junior. Foto:@ArtetaBreinner/Twitter

En lo que va de 2023, el Junior de Barranquilla ha sido noticia más por sus problemas internos que por la parte deportiva, aunque esta última tampoco goza de un buen presente, ya que el cuadro Rojiblanco ha quedado en deuda en las diferentes competencias.

Te puede interesar: Teófilo Gutiérrez respaldó el proceso del “Bolillo” Gómez en el Junior de Barranquilla y le dio un consejo

Una de las polémicas antes del arranque del segundo semestre fue la salida del portero uruguayo Sebastián Viera, que no entró en los planes de Hernán Darío Bolillo Gómez, duramente cuestionado por la afición del Tiburón en su paso por la escuadra Barranquillera.

El adiós de Viera del Junior de Barranquilla no fue un tema menor, dado que en sus 12 años el charrúa defendió el arco del Tiburón en 638 ocasiones en las que anotó 13 goles y levantó siete trofeos, siendo hasta la fecha el jugador con más títulos en la institución.

Te puede interesar: Junior vuelve a contratar a Arturo Reyes en reemplazo del Bolillo Gómez: ¿servirá el reencauche?

Desde la llegada al banquillo técnico de Bolillo Gómez, el Ángel Viera perdió protagonismo, siendo relegado al banco de suplentes por Jefferson Martínez, que le ganó el pulso al uruguayo, que tuvo que conformarse con ser alternativa en los últimos compromisos del rentado doméstico.

Al no contar con un equipo, Sebastián Viera sigue ligado al fútbol, pero desde un cargo administrativo en el Atlético Huila, que está en proceso de reorganización luego de ser adquirido por Grupo Independiente, que espera imponer su modelo deportivo en el cuadro Opita.

Sebastián Viera no dudó en elegir al más grande Colombia

Hasta la fecha, Sebastián Viera ha disputado 629 partidos con el Junior de Barranquilla (@sebavierareal/Instagram)

En diálogo con El País de Uruguay, el cancerbero de 40 años se refirió a su futuro en caso de no encontrar un club en el que pueda quemar los últimos cartuchos de su carrera deportiva.

“Fue una despedida muy linda, con 50.000 personas. Fue espectacular. Si me tengo que retirar hoy, lo hago tranquilo. Ya dije que, si no me salía algo de Nacional, Arabia o Estados Unidos, dejaba. Y lo sigo manteniendo”

Sin embargo, el ex Villarreal de España generó polémica, ya que, según él, Junior de Barranquilla es el equipo más grande Colombia que cuenta con 10 millones de hinchas, una cifra desfasada teniendo en cuenta el departamento del Atlántico cuenta con 2.835.509 de habitantes.

“Son 10 millones de hinchas y es el equipo más grande de todos. Jugué 12 años y medio y fui capitán en 11. Te exigen como en Nacional: tenés que ir a rendir; no esperan procesos, sino rendimientos. Por algo te pagan lo que te pagan y tenés las comodidades que tenés”

En cuanto a su futuro dijo: “Estoy tomándome seis meses para ir aprendiendo cosas nuevas, para disfrutar un poco. Ya el año que viene, si no juego más al fútbol, iré hacia donde me gusta, que es la gerencia deportiva. Estoy buscando hacer cosas que no he hecho en 22 años de carrera”.

Equidad pedirá los puntos tras lo sucedido en el Techo ante Junior

En Techo, Equidad y Junior de Barranquilla igualaron sin goles; sin embargo, más allá del resultado, el juego se vio empañado por la agresión al árbitro asistente del encuentro, Elkin Echavarría, que fue impactado por una botella que lanzaron desde la tribuna oriental.

Te puede interesar: Tino Asprilla se unió a la polémica sobre estado civil de futbolistas: “Eso qué tiene que ver”

En diálogo con Caracol Deportes, el presidente del conjunto Asegurador, Carlos Mario Zuluaga, afirmó que irán por los tres puntos por la agresión al Echavarria.

“Ya hoy he hablado con algunos de nuestros asesores jurídicos. Sí vamos a hacer algo, no hemos decidido qué hacer, pero sí creemos que fue regular toda la actuación del juez central”

En primer lugar, el directivo dijo que pedirán a la Comisión Arbitral que tome cartas de lo acontecido en el Metropolitano de Techo, con el fin que le otorguen los tres puntos que le permitirá al equipo de Alexis García, escalar unos puestos en la tabla de posiciones.