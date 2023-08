Nelson Enrique Ascencio reveló detalles de su salida de reconocido canal de televisión: “Hoy estoy sin trabajo, pero estoy tranquilo”

El periodista deportivo dejó una huella imborrable en su paso por el canal. Foto: Nelson Ascensio

Una de las caras más reconocidas en las últimas dos décadas en el periodismo deportivo es la Nelson Ascencio, que brilló con luz propia por su profesionalismo en los diferentes espacios de Noticias Caracol y Gol Caracol; sin embargo, el periodista se desvinculó del canal desde julio del presente año.

Durante una entrevista en el programa El Nido, el ibaguereño dio detalles de su salida del reconocido canal de televisión en el que permaneció durante 25 años, siendo uno de los referentes junto a Javier Hernández Bonnet, Johnson Rojas y Ricardo Orrego.

No obstante, el 27 de julio, a través de su cuenta de Twitter, el comentarista dio a conocer la noticia que sorprendió a sus seguidores, que reaccionaron frente a su salida de Caracol Televisión.

“Después de 25 años de experiencia y un exitoso recorrido profesional, me despido del Canal Caracol. Gracias a las directivas, compañeros, productores, camarógrafos, asistentes y demás personal de esta excelente casa periodística. Ahora soy agente libre”

El tolimense de 55 años se refirió de su experiencia en el reconocido canal. Foto: @AscencioNelson/Twitter

En primer lugar, el tolimense de 55 años se mostró agradecido por su paso en dicho medio de comunicación, en el que desplegó todo su talento cubriendo varios eventos deportivos con el mayor profesionalismo, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones del periodismo deportivo.

En cuanto a cómo se dio su salida de Caracol, Ascensio afirmó que todo hace parte de un proceso de renovación en el canal, por lo cual prescindieron de sus servicios.

“Algún día iba a pasar esto, hay que asumirlo y ponerle el pecho a la brisa y simplemente yo tengo palabras de agradecimiento a todas las directivas del Canal Caracol porque tuve un periodo bastante largo en el que hice muchos amigos y tuve muchas experiencias. Conoci 25 países, 65 ciudades e hice mundiales, Copas Américas, Vueltas a España, campeonatos juveniles y ahí me formé como persona y como profesional”

Y agregó: “Después de Semana Santa, vi un cambio que no era favorable para mí y yo sabía que en cualquier momento eso se iba a presentar. Pensé que llegamos hasta diciembre, porque va a ver una restructuración (…) yo no salí aburrido, no con bronca y digamos que en cierta forma me quite un peso de encima porque había mucha presión. Hoy estoy sin trabajo, pero estoy tranquilo”.

En lo que va de 2023, ya son dos bajas sensibles las que ha tenido el Gol Caracol, dado que la periodista Ana María Navarrete, que era una de las reporteras fijas en los diferentes espacios deportivos del canal, dio un paso al costado para continuar con su preparación profesional por fuera del país.

Recorrido de Nelson Ascencio

El tolimense tiene 35 años de experiencia en los medios de comunicación. Foto: Nelson Ascencio

Nació el 7 de agosto en Ibagué (Tolima) hijo de Enrique Ascencio Moreno y Raquel González. Es el mayor de tres hermanos. A pesar de que su madre quería que fuera médico, Nelson desde muy temprana supo que su pasión era el fútbol, no propiamente en el campo de juego, sino más bien en el rol de comentarista.

Sus inicios en el periodismo deportivo fue Radio Capital, en la que compartió cabina con Octavio Mora. También pasó por; Noticiero Nacional, Informativo 7 a. m. , Señal Colombia, Blu Radio, Todelar, Candela Estéreo, La Z 92.9, La Voz de Bogotá y Radio Santa Fe, entre otras.

En 1987 se graduó obtuvo el título de Locutor y Productor de Radio y Televisión del Colegio Superior de Telecomunicaciones. En 1996 recibió el cartón como profesional en Comunicación Social de la Fundación Universitaria Inpahu.

Además de contar con varios diplomados que engrosan su exitosa carrera profesional, Nelson Ascensio, también posee licencia de entrenador de la Liga Antioquena de Fútbol.