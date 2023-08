Marcelo Cezán reveló por qué perdió su primer trabajo como presentador

Marcelo Cezán habló en 'The Juanpis Live Show' sobre el incidente que le costó su trabajo a 'Bravissimo' en 2010. Foto: @JuanpisGonzalez/YouTube (Captura de pantalla)

Durante más de tres décadas Marcelo Cezán se ha mantenido como una de las figuras más reconocidas en el ámbito del entretenimiento nacional. Primero como cantante, luego como actor y más recientemente en su faceta como presentador, el vallecaucano se ha mantenido como una de las figuras más apreciadas por los televidentes.

Durante su paso por The Juanpis Live Show dio una nueva demostración de su carisma y sentido del humor, incluso al abordar algunos de los momentos más oscuros de su carrera. Inicialmente, habló sobre su vida nocturna y sus excesos, y entre uno y otro chiste, el presentador Alejandro Riaño (siempre interpretando el personaje de Juanpis González), le preguntó si cargaba con algún arrepentimiento de esa etapa, a lo que Cezán respondió:

“Es la vida. Cada uno construye su camino y hay momentos de la vida donde uno comete errores y se mete por lugares oscuros. Y es válido ¿No? Yo no le puedo decirle ahora a la persona ‘no haga o no viva’. Hay que respetar el proceso de cada persona”

Luego de hablar de sus inicios en el ámbito televisivo y en particular de su faceta como presentador, Cezán habló de un episodio que tuvo lugar durante su primera etapa en el programa Bravissimo de Citytv y que precipitó su salida del programa en 2010.

En ese momento de la charla, Marcelo recordó que fue despedido por una pelea que tuvo con el director de la revista Elenco, debido a una serie de publicaciones que no lo dejaban bien parado:

“El director de la revista ‘Elenco’ me la tenía montada con tres noticias seguidas muy fuertes. Algo que tenía que ver con lo actoral, algo que yo había regalado una perrita y entonces era un mal ser humano. Y un día llegué derecho de una rumba a ‘BravÍssimo’, abrí la revista y volvía a hablar de mí”

Luego dijo que su reacción no fue la mejor: “Y cometí uno de los errores más costosos de mi vida, lo boleteé al aire”. Tras unos minutos de silencio, Juanpis le pidió ser más específico. “Este espació es pa’ echarse candela”, señaló el humorista. A continuación Marcelo dijo que “le hablé muy feo al aire y dije ‘el director de esta revista miente constantemente’ y le dije que mentía. Debo advertir que no soy homofóbico ni mucho menos, respeto la libertad en ese sentido y en todos. Pero lo boleteé y le conté al mundo que él era homosexual. Y él no había salido del clóset”.

Las repercusiones no tardaron en hacerse notar y Marcelo contó que le notificaron su despido por correo. Varios años más tarde se volvió a cruzar con esa persona, y aprovechó la oportunidad para redimirse de su pasado:

“Seis años pasaron y me invitaron a presentar un evento. Cuando terminé el evento estaba él. Yo pensé ‘Dios mío’ (...) Lo vi, hui y frené en la entrada. Me devolví y le dije ‘hermano, vení, necesito hablar con vos’. Él pensó ‘¿este me va a pegar?’. Le dije ‘oye perdóname, la embarré’. Le pedí perdón, me disculpé”

Marcelo señaló que ese gesto fue clave para concretar su regreso a Bravissimo en 2016, donde sigue trabajando hasta la fecha.

Otro momento que dio pie para algunas risas entre Cezán y Juanpis tuvo lugar cuando el primero hizo un repaso por su trayectoria posterior al final de su primera etapa en Bravissimo, recordando su paso por Así somos y qué de Claro TV, Do re millones y Cien colombianos dicen de Caracol Televisión.

En ese último programa reemplazó al habitual Carlos Calero, que había sido nombrado cónsul en los Estados Unidos. Juanpis aprovechó la oportunidad para preguntarle a Marcelo si alguna vez le habían ofrecido, y este respondió que sí, pero nunca había aceptado argumentando que “no estaba preparado”, a lo que Juanpis replicó “no, pero él tampoco estaba preparado”, haciendo referencia a que el nombramiento de Calero fue revocado. Aunque no pudo evitar las risas, Marcelo se apresuró a aclarar que su colega sí había realizado un diplomado previamente.