Marcelo Cezán habló sobre su paso por la cárcel: “Todo lo perdí”

El famoso señaló que en el momento de su captura, los oficiales no podían creer que era él | Foto: Instagram @MarceloCezan

Édgar Alfredo Gómez, más conocido como Marcelo Cezán, es uno de los presentadores más queridos del país. El también actor y cantante es especialmente reconocido por ser el presentador del programa matutino Bravíssimo.

Sin embargo, una de las historias que pocos saben sobre Marcelo Cezán es que pasó un tiempo en la cárcel. Este ha sido un tema en el que el presentador ha preferido mantenerse hermético, sin revelar muchos detalles, pero en su reciente paso por The Juanpis Live Show, confesó los motivos detrás de su captura.

Marcelo reveló en el programa su detención se debió a un malentendido por una plata que debía. El presentador confesó que fue acusado de prevaricato por apropiación por no pagar una millonaria cifra: “Era poquito, 700 palos”, dijo.

La revelación de Marcelo Cezán ocurrió en medio de la entrevista, cuando le mostraba a Juanpis González algunos de los tatuajes que se ha realizado por sus exparejas. “Ese parece hecho con un cuchillo en La Picota”, se burló el entrevistador, sin esperar la confesión que le haría su colega.

Marcelo Cezán procedió a mostrar otro tatuaje en su mano y le dijo: “este sí fue hecho en la cárcel”. En principio Juanpis pareció no creer lo dicho por Cezán, por lo que le preguntó seriamente: “¿Estuviste en la cárcel? No sabía”. El invitado, por su parte, señaló que “sí, pero no quiero hablar de eso”.

A pesar de su negativa, el entrevistador logró que poco a poco Marcelo Cezán se relajara con el tema y confesara lo que había pasado. El presentador insistía en que ese es un tema del que no habla para no decepcionar a sus seguidores.

“No voy a tocar ese tema porque tu mamá se va a decepcionar”, aseguró el cantante, pero luego aclaró que su paso por la cárcel se dio por “malos entendidos y no tan buenas conexiones”.

Marcelo Cezán prosiguió contando su anécdota y, aunque no reveló fechas ni cuánto tiempo pasó en la cárcel, sí recordó el día de su captura. Señaló que a su casa llegaron oficiales “con orden de captura, CTI de la Fiscalía y el delito fue prevaricato por apropiación”.

“Ahí va aflojando”, bromeó Juanpis y logró que el actor revelara más detalles a su estilo. Cezán pidió música triste y empezó a contar que “Fue horrible, por un tema de impuestos. Me los fumé. No devolví unos ‘ivas’, pero poquito, 700 palos”, aseguró.

También reveló que este suceso lo llevó a perder gran parte de su patrimonio en ese momento. “Perdí un apartamento, perdí un lote en Yerbabuena ... Todo lo perdí”, contó el artista y aseguró que lo que más le dolió fue perder el lote, pues tenía una de las mejores vistas de la zona.

El cantante aseguró que su paso por la cárcel se dio por no pagar unos impuestos (@marcelocezan)

En medio de sus revelaciones, con el toque musical de la banda del programa, Marcelo Cezán recordó más detalles del día de su captura, señalando que los oficiales no podían creer que la persona que fueron a detener se trataba del famoso presentador.

“Esa tarde gris por mi llegó el CTI, ‘Édgar Gómez, por favor’, le dije ‘sí, ese soy yo’. Me dijo ‘no, no, tú eres Marcelo Cezán, mi abuela te ama’”, relató el famoso con un toque de comedia en su historia. Con esto el cantante terminó su intervención sobre el tema y siguió hablando de otros temas de su vida privada.

En los comentarios de la entrevista, varios seguidores de Cezán aplaudieron su sinceridad. “Después de ver esta entrevista, gran admiración para Marcelo Cezán. Atreverse a mostrar su vulnerabilidad es de mucha valentía y coraje”; “Marcelo es un gran ser humano. Errores los tenemos todos, pero aceptarlos como él lo hace con esa humildad no lo hace cualquiera”.