Estos son los requisitos de acceso para ser beneficiario de la Política de Gratuidad en la Matrícula 2023-2

Son varias las estrategias del distrito para impulsar la educación superior a los jóvenes de Bogotá. Foto vía: ogota.gov.co

El Ministerio de Educación presentó el ABC de la Política de Gratuidad en la Matrícula de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, como una manera de avanzar en la garantía del derecho al acceso a una formación de calidad en pregrado o postgrado.

Según lo indicó la cartera de Educación para el Gobierno nacional es una prioridad el fortalecimiento de la gratuidad en la matrícula de las Instituciones de Educación Superior, y como un pilar fundamental para el aumento de la cobertura con la calidad del sistema durante los próximos años en el país.

Para garantizar el acceso a la educación superior a través de la gratuidad en la matrícula, los jóvenes interesados deben cumplir en su totalidad con unos requisitos para el acceso, los cuales son:

Tener nacionalidad colombiana

Tener entre 14 a 28 años El Gobierno nacional tendrá en cuenta que el estudiante cumpla la edad límite durante el semestre en el cual se le asigna el beneficio, para lo cual se entiende por primer semestre del año.

Encontrarse registrado en alguno de los siguientes sistemas de información del Gobierno nacional: Base certificada nacional del Sisbén IV y pertenecer al grupo A, B o C, en cualquier subgrupo del Departamento Nacional de Planeación. Registro Único de Víctimas de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), en el caso de pertenecer a la población víctima de conflicto armado. Base censal de Ministerio del Interior en el caso de pertenecer a la población indígena.

Estar matriculado y/o registrado en el Snies en un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), con registro calificado vigente, impartido bajo cualquier modalidad (virtual, a distancia, presencial o dual), en alguna de las Instituciones de Educación Superior públicas suscritas en el convenio para la gratuidad.

No tener título profesional universitario ni de posgrado de cualquier institución de educación superior.

Además, el Ministerio de Educación precisó que en el caso de los programa de postgrados, se tendrá en cuenta las formaciones en los siguientes niveles:

Especialización

Maestrías

Doctorados

Especialización técnica profesional o especialización tecnológica

¿Qué pasará con los estudiantes que recibieron el beneficio de la Política de Gratuidad en la Matrícula durante la vigencia de 2022?

El Ministerio resaltó que ya sea a través del Fondo Solidario para la Educación (FSE) o del componente de Equidad del programa Generación E, esas personas mantendrán el beneficio así no estén registrados en el Sisbén IV, siempre y cuando no hayan obtenido un título de profesional universitario y que aún cuenten con periodos a financiar, que les permita renovar el beneficio.

¿A quiénes se les validará los requisitos de acceso?

La cartera de Educación, señaló que la validación de los requisitos de acceso solo se realiza a los estudiantes que no son beneficiarios de la Políticas de Gratuidad en la Matrícula y que no se constituyen en requisitos de permanencia. Es decir que, quienes adquieren el beneficio no deben cumplir periodo a periodo los requisitos.

A su vez, la entidad nacional anunciará a las Instituciones de Educación Superior las fechas de corte de los proceso de validación para el otorgamiento del beneficios de la Política de Gratuidad en la Matrícula.

¿Cómo se puede renovar el beneficio?

Para renovar el beneficio la cartera de Educación validará cada semestre la relación de beneficiarios antiguos de la Política de Gratuidad en la Matrícula, con respecto al reporte en la plantilla de caracterización y según el reporte de la plantilla de graduados que cargan las IES en el Snies en cada periodo académico.