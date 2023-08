Ana Karina Soto revela el resultado de su tratamiento facial: “Que me quede la boca como ‘Café, con aroma de mujer’”

Ana Karina Soto se sometió a un tratamiento estético en sus labios, con el fin de pigmentarlos y que se le vea con color permanente. Foto: Instagram/@karylamas

Ana Karina Soto, reconocida figura de la televisión por presentar en los diferentes programas de la televisión nacional y por ser activa en redes sociales, recientemente, compartió parte de su vida que generó interés entre sus seguidores. A mediados de agosto de 2023, la exintegrante de Protagonistas de nuestra tele decidió emprender una transformación en su rostro, enfocándose en una característica en particular: sus labios.

A través de varias historias en su perfil de Instagram, la presentadora nortesantandereana reveló sus planes de someterse a una micropigmentación labial. Procedimiento que consiste en la creación de un diseño personalizado para los labios, realizado por un especialista en estética, ellos usan una técnica que se asemeja a la de los tatuajes, permitiendo que el maquillaje aplicado perdure en el tiempo.

Muchas personas que trabajan en el ámbito televisivo y por medio de sus plataformas digitales emplean la innovadora opción en su rostro no solo porque evita la necesidad de maquillaje diario, sino que también puede corregir asimetrías y ocultar cicatrices, entre otros beneficios.

Inicialmente, Soto había adelantado que visitaría su lugar de confianza para tratar asuntos de belleza y, en particular, para someterse a un diseño de cejas especial; sin embargo, sus planes tomaron un giro inesperado, y con un mensaje en sus redes sociales, compartió con sus seguidores su decisión de realizarse el procedimiento de micropigmentación labial.

Ana Karina Soto compartió la noticia a sus más de 1.8 millones de seguidores: “Se me olvidó contarles algo, importantisisisimo. Ustedes dirán: ‘¿A Ana Karina qué le pasó?’, ¿se le partió un diente o qué? No, señores, es que también me voy a hacer micropigmentación de labios… Eh (risas) ¿De qué se trata eso?”.

La propia esteticista de confianza de Ana Karina, quien ha participado en múltiples ocasiones en historias y promociones de figuras famosas, proporcionó detalles sobre los pasos que seguiría durante el procedimiento. Esta profesional del cuidado estético compartió algunos aspectos de la transformación que Ana Karina estaba experimentando: “Vamos a marcar más el diseño de Ana Karina, que está bien bonito. Vamos a aplicar una tonalidad rosa, para darle más color a sus labios”.

Ana Karina Soto, en su inconfundible estilo y actitud, retomó sus redes sociales para compartir su emoción y expectativas acerca de este tratamiento labial. Con su característico sentido del humor, mencionó de manera jocosa que esperaba que su boca quedara como la de la famosa telenovela Café, con aroma de mujer. Con entusiasmo, expresó: “Y que me quede la boca como ‘Café, con aroma de mujer’… (risas) Ahorita les muestro. Se ve lindo, ¿no?”.

Ana Karina Soto, la exintegrante de "Protagonistas de nuestra tele" decidió emprender una transformación en su rostro, enfocándose en una característica en particular: sus labios. Video: Instagram/@la_chismosa_news

La asesora de belleza le dijo a la presentadora que la micropigmentación de labios “es muy fácil seguir los cuidados. Solo hay que hidratarlos y humedecerlos. Tener mucho cuidado con la asepsia y no maquillar. De resto, todo igual y todo normal”.

Frente a esta modificación, numerosos seguidores suyos y usuarios de las redes sociales le expresaron en comentarios: “Fastidiosa desocupada”; “Esas viejas hoy en día debería de operar la cabeza porque no saben que hacer con el cuerpo”; “Resultado muy bonito, una pregunta cuánto tiempo dura y esto es con volumen? O solo color”; “Bellos”.

La vida de Ana Karina Soto luego de participar en “Protagonistas de nuestra tele”

Ana Karina Soto, oriunda de Norte de Santander, se ha convertido en uno de los nombres más icónicos y recordados en la memoria de los colombianos, gracias a su participación en el programa televisivo Protagonistas de Nuestra tele. Su paso por la Casa Estudio marcó un punto de inflexión en su carrera, catapultándola a la fama y ganándose un lugar en el corazón de los televidentes.

Aunque su inicio artístico se manifestó en el ámbito de la actuación, con notables apariciones en series como Pandillas, guerra y paz, Soto posteriormente optó por enfocarse en su faceta como presentadora. Esta decisión le brindó la oportunidad de explorar diferentes proyectos y consolidarse como una figura reconocida en la televisión colombiana.

Ana Karina Soto y su esposo, Alejandro Aguilar, compartieron por medio de redes sociales su unión familiar junto con su hijo, Dante. Foto: Instagram

Una de las etapas más memorables de su recorrido profesional fue su participación en tres ediciones del reality La Isla de los Famosos, donde no solo demostró su versatilidad, sino también su capacidad para desenvolverse en un ambiente de desafío y competencia.

Actualmente, Ana Karina Soto hace parte del equipo de presentadores del matutino Buen Día Colombia y se encuentra casada con Alejandro Aguilar, también conocido por su trabajo en la industria del entretenimiento, con quien tiene un hijo llamado Dante.