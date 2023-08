Cabal y Farah campeones de Wimbledon: reviva aquí el hito más importante del tenis colombiano

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronaron campeones de Wimbledon en 2019. Video: Wimbledon/Youtube.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la pareja más importante en la historia del tenis colombiano, le pondrán punto final a su carrera como doblistas y cerrarán una de las etapas más fructíferas que ha visto este país en las mejores superficies del mundo.

Luego de un par de días después de su anuncio, los recuerdos de la increíble carrera de los caleños invadieron la mente de los amantes al deporte y aquí en Infobae Colombia recordamos uno de los hitos más importantes conseguidos por la pareja de tenistas que llevó al país a lo más alto del tenis mundial. Hoy rememoramos la coronación de Cabal y Farah en Wimbledon 2019.

Llámenlo como quieran, “el torneo más antiguo del tenis”, “el Grand Slam”, “la competencia que todo tenista desea ganar”, Wimbledon representó para Colombia el poder tocar la cúspide máxima de un nuevo deporte e inspiró a toda una generación de que tarde o temprano los sueños se cumplen.

Los colombianos llegaron al certamen tras haberse coronado campeones del Torneo de Eastbourne, una de las competencias preparatorias para el certamen mayor. En la primera ronda y para enviar un mensaje de dominancia Cabal y Farah se vieron las caras ante los británicos Paul Jubb y Jack Draper y como si fueran un dúo amateur, los cafeteros los despacharon rápidamente tras vencer en tres sets con parciales de 6-1, 6-4 y 6-2.

Luego en segunda ronda superaron a los doblistas kazajos Mijaíl Kukushkin y Aleksandr Búblik, quienes a pesar de haber intentado dar un susto en el primer set, terminaron sucumbiendo ante los colombianos. Con parciales de 4-6, 6-2, 6-2 y 6-1 Juan Sebastián y Robert se instalaron en octavos de final.

Para esa instancia los tenistas nacionales iban “como toros” sin que nadie los pudiese detener y ante Philipp Oswald y Roman Jebavý volvieron a barrer sin problema alguno. Con parciales de 7-6, 7-6 y 7-5, solo fueron necesarios tres sets para concretar su paso a cuartos.

Casi noqueados se recuperaron a lo “Rocky Balboa”

En este encuentro de cuartos de final ante el neerlandés Jean Julien Rojer y el rumano Horia Tecău, Cabal y Farah verían su primer reto de alta complejidad. En este choque los cafeteros se vieron obligados a salvar cinco puntos de partido en contra y fue la primera vez que tuvieron que llevar una contienda hasta el quinto set.

El compromiso puso por delante a los colombianos en el primer set, pero posteriormente los europeos ganarían otros dos seguidos para ponerse en ventaja. En el cuarto set los caleños estaban con la soga al cuello y contra las cuerdas, la ventaja era para Rojer y Tecău, pero como si hubiesen tenido una “epifanía” en el oscuro túnel de la casi muerte, los doblistas cafeteros confiaron en su destino y remontaron milagrosamente. Fue con parciales de 6-4, 3-6, 6-7, 6-4 y 11-9, con supertiebreak incluido que avanzaron a las semifinales.

En el penúltimo partido antes de la final, Cabal y Farah enfrentaron al sudafricano Raven Klaasen y al australiano Michael Venus. Con la lección aprendida, de no dejar extender los partidos, solo le bastaron cuatro sets a los colombianos para poner su nombre en el mítico último partido tras vencer con parciales de 6-4, 6-7, 7-6 y 6-4.

La final más eterna del mundo

Foto de archivo. Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah celebran la victoria en Wimbledon tras vencer en la final a los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin en Londres, Gran Bretaña, 13 de julio, 2019. Foto: REUTERS/Toby Melville.

En la final el dúo colombiano enfrentó a la pareja francesa de Nicolás Mahut y Édouard Roger-Vasselin en uno de los partidos más emocionantes de los últimos años. El encuentro de duración total de 4 horas y 57 minutos fue un choque de dramatismo total donde cada pelota parecía entregarle el título a una pareja diferente.

Tal fue el difícil encuentro que cada uno de los primeros cuatro sets necesitó tiebreaks para decidir el resultado. Las reacciones agudas le dieron a la pareja francesa una ventaja de un set, pero rápidamente las raquetas tricolor se recuperaron para ganar dos sets seguidos.

En el cuarto set Juan Sebastián y Robert tuvieron la oportunidad de llevarse el partido y evitar más el desgaste físico, pero los europeos no lo dejaron fácil. Las raquetas galas volvieron a tener la ventaja desde el servicio y se llevaron el cuarto set, obligando a la definición del título en el quinto y último set.

Llegó entonces el último game del set definitivo, Cabal y Farah tuvieron una recuperación milagrosa tras ir 0/30 en contra y con una volea de Farah con su revés en ángulo agudo, estalló el jolgorio en la cancha central y los aplausos de los espectadores de todo el mundo se dirigieron a la bandera colombiana. Ambos jugadores se derrumbaron en el césped en celebración y pronto subieron hacia el palco de los campeones.

Fue entonces con parciales de 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3 que los doblistas nacionales se hicieron con el título más importante en la historia de este deporte, el cual los ayudó además a convertirse en los primeros colombianos en la historia en ser los mejores tenistas del mundo, subiendo a la posición número 1 del escalafón de la ATP.

En sus declaraciones el dúo caleño no ocultó su emoción y dedicó su victoria al pueblo colombiano. Gracias a Cabal y Farah, el tenis se unió al grupo del fútbol, el ciclismo e incluso el automovilismo como los deportes en los que nuestra bandera ha reinado ante las demás y en medio de sus celebraciones la pareja mostró su orgullo por este logro:

“Estamos aquí, es único. Ganamos Wimbledon, es increíble. Somos los número 1 del mundo. Para Colombia esto es enorme... Siempre que jugamos hay un colombiano que nos acompaña. Esto es único ojalá Colombia este igual de locos que como nosotros. Ganar Wimbledon es algo que no se cree, me temblaban las piernas y no tengo palabras para describir esto que logramos”.

Foto de archivo. Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en Wimbledon en la final ante los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin en Londres, Gran Bretaña, 13 de julio, 2019. Foto: REUTERS/Toby Melville.

Su consagración y exclusiva inclusión de por vida en el All England Lawn Tennis and Croquet Club fue la motivación suficiente para que un par de meses después los “hermanos de otra madre” lograran hacerse con el segundo Grand Slam de sus carreras, el US Open, que los terminó de posicionar como la pareja a temer en todo el circuito mayor de la ATP.

Hasta el día de hoy, ningún otro tenista presente en el Tour ha conseguido acercarse siquiera a lo hecho por Cabal y Farah. Es por esto que por siempre serán recordados, no solo como los mejores tenistas en la historia colombiana, sino como unos de los mejores deportistas en general que ha tenido este país.

Así quedó el exitoso palmarés de Cabal y Farah

Entre paréntesis podrá encontrar la categorización de los torneos dentro del circuito de la ATP

- 2014: Abierto de Winston-Salem (ATP 250) y Abierto de Río de Janeiro (ATP 500)

- 2015: Abierto de Geneva (ATP 250) y Abierto de São Paulo (ATP 250)

- 2016: Abierto de Moscú (ATP 250), Abierto de Niza (ATP 250), Abierto de Río de Janeiro (ATP 500), Abierto de Buenos Aires (ATP 250)

- 2017: Abierto de Múnich (ATP 250) y Abierto de Buenos Aires (ATP 250)

- 2018: Masters 1000 de Roma

- 2019: Abierto de Barcelona (ATP 500), Masters 1000 de Roma, Torneo de Eastbourne (ATP 250), Wimbledon (Grand Slam), US Open (Grand Slam)

- 2021: Abierto de Dubai (ATP 500), Abierto de Barcelona (ATP 500), Abierto de Vienna (ATP 500)