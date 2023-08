Néstor Humberto Martínez reaccionó a los señalamientos de alias “Macaco”: ¿qué dijo?

El exfsical General de la Nación rechazó los señalamientos de alias Macaco y dijo que eran una “canallada” y una “infamia absoluta”. Fotos: Infobae/Cancillería.

El exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, luego de los señalamientos que hizo en su contra Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, durante el Encuentro por la Verdad convocado por la Cancillería en el Centro de Memoria, rechazó las acusaciones y dijo que eran una “canallada” y una “infamia” y que todo, a su juicio, es parte de un plan del canciller Álvaro Leyva Durán para desprestigiarlo.

“Me parece una canallada, una infamia absoluta y el criminal que habla sigue cometiendo delitos. Es absolutamente falso lo que el señor acaba de decir en una reunión organizada, ¡claro!, otra vez por el canciller Leyva”, le dijo Martínez a Sigue la W

También dijo que espera que el exjefe paramilitar declare bajo juramente ante la JEP para poder denunciarlo penalmente: “Él dice que va a declarar judicialmente; si hace una declaración bajo juramento ante la JEP, pues va a ser de maravilla, porque me va a permitir denunciarlo penalmente por la gravedad de rendir un testimonio bajo juramento”.

¿Qué fue lo que dijo “Macaco” sobre el exfiscal Martínez Neira?

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, durante el llamado Encuentro por la Verdad, señaló en varias oportunidades al exfiscal Martínez Neira, primero advirtiendo que este, había urdido un plan para desprestigiar y acabar “judicialmente” al hoy presidente Gustavo Petro

“El otro componente de verdad que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el magistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez con la firme intención de judicial y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces”

Sobre esto, el exfiscal Martínez Neira explicó en Sigue la W que el mismo presidente Petro sabe de su “boca la verdad” y que gracias a la labor del director de Finanzas Criminales, el fiscal Andrés Jiménez, durante su administración, se determinó con “pruebas técnicas”, que en el caso de la recompra de acciones de TGI durante la alcaldía de Petro, este último fuera imputado por los delitos de peculado a favor de terceros: “Es gracias a la intervención de mi administración, de mi Fiscalía y del fiscal Martínez, no logró consolidarse ningún propósito de hacerle daño a Gustavo Petro por sus gestiones en la operación de TGI”.

“Esto lo sabe el propio Gustavo Petro, porque fue objeto de una diligencia en la cual en el año 2021, él se retractó de una calumnia de la cual yo había sido objeto. Y se retractó después de haber oído esta historia en donde quedó claro que fue la intervención de la administración del fiscal Martínez la que no permitió que se consolidara una imputación en su contra por peculado en favor de tercero. Es todo lo contrario de lo que dice el criminal que habló el día de hoy”

Alias Macaco también aseguró, durante el Encuentro por la Verdad, que tiene cómo probar que el exfiscal Martínez Neira junto con el exmagistrado Leonidas Bustos, participó del nombramiento del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, y que Martínez Neira, por medio del fiscal Carlso Iván Mejía Abello entorpeció las declaraciones que excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC rendía ante la justicia de Estados Unidos:

“En esa narrativa explicaré cómo fue nombrado por parte del señor Néstor Humberto Martínez Neira el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivas, abogado que se desempeñó previamente como integrante activo del Cartel de la Toga, para luego pasar a la Fiscalía General de la Nación y encargarse, en su momento, en asocio con el fiscal Carlos Iván Mejía Abello del entramado criminal tendiente a infiltrar el avance de las declaraciones de la parapolítica que me encontraba rindiendo en Estados Unidos, como diligencias reservadas en asocio con las mismas autoridades”

Sobre esto, el exfiscal Martínez Neira dijo que no tenía “ni la más mínima idea” de lo que alias Macaco estaba diciendo: “No tengo la más mínima idea de qué habló ese señor. No tengo ni idea de qué está hablando. Primera vez que escuchó algo de esa naturaleza, y menciona al exfiscal Carlos Iván Mejía, que era un fiscal delegado ante la Corte Suprema, que yo encontré allí en la Fiscalía y que cumplió responsabilidades muy importantes y yo no sé nada, en absoluto, de unas declaraciones de este señor en Estados Unidos. No tengo ni idea de qué habla”.

En el caso de Leonidas Bustos, Martínez Neira dijo que este “nunca tuvo nada que ver con el nombramiento del fiscal Moreno. Nunca”.

El excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC también dijo que entregará a la justicia “aspectos relevantes y desconocidos de la denominada parapolítica, y el cartel de la toga. Sus nexos con las administraciones de Mario Iguarán Arana y Néstor Humberto Martínez y sus respectivos periodos como fiscales generales”.

Declaraciones que también rechazó el exfiscal Martínez Neira, que dijo que no lo conoce: “Nunca he tenido ninguna relación con un paramilitar, no conozco al señor Macaco, por el contrario, el señor Mancuso me tiene denunciado penalmente porque no se permitió, durante mi administración, que se le entregaran los bienes a él, y, claro, he sido objeto de la persecución de ellos. Entonces, ¿a qué se refieren estos bandidos?”