Paramilitares pensaron en asesinar al presidente Petro y al canciller Álvaro Leyva, reconoció alias Macaco

El Canciller Álvaro Leyva lideró ell ‘Encuentro por la verdad para la no repetición’, durante el cual el exjefe paramilitar, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco reveló varias situaciones que quiere detallar ante la JEP. Foto: Cancillería

Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, uno de los excomandantes del Bloque Central Bolívar de las AUC, participó en el Encuentro por la verdad para la no repetición, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Macaco fue trasladado a la capital de la República desde su lugar de reclusión en la cárcel de Itagüí, para que declarara y ofreciera perdón a sus víctimas desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

En primera instancia, el antiguo líder del Bloque Central Bolívar de las AUC pidió perdón a las víctimas “por el daño ocasionado a la sociedad, a las comunidades donde operó el extinto Bloque Central Bolívar”.

Luego el excomandante paramilitar ratificó que en 2001 “los comandantes en pleno de las AUC tomamos la decisión equivocada de declarar objetivo militar a Álvaro Leyva Durán, Iván Cepeda Castro y al hoy presidente Gustavo Petro. Dichas acciones militares fueron fallidas”.

Del mismo modo indicó que ofrecerá información sobre la forma cómo se corrompió a magistrados para “la elección y reelección del Presidente, la elección del Fiscal, senadores, gobernadores y alcaldes”.

Al inicio de su declaración, ‘Macaco’ aseguró que “el Gobierno con el pactamos la paz no cumplió con la no extradición” y terminó en Estados Unidos pagando una condena de más de 30 años por narcotráfico.

El gobierno con el que habíamos pactado la paz no cumplió con su compromiso de no extradición, al enviar al exterior a los máximos comandantes, entre ellos yo, para así callar la verdad de la cual somos portadores”, indicó.

Entre lágrimas, ‘Macaco’ dijo: “Quiero pedirle perdón a mis hijos, nietos, hermanos y a mis padres, a quienes vi morir detrás de las rejas”. Luego aseguró que “siempre creí en la paz y por eso fui un líder natural en el proceso”.

“Reconozco con dolor y arrepentimiento que me equivoqué al haber empuñado las armas, pero no me arrepiento de haberlas dejado (...) Estoy plenamente convencido que la única salida que existe es la verdad, el perdón y la no repetición”, dijo.

Intervención del canciller

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, durante su intervención destacó el papel de la Cancillería en la búsqueda de la verdad del conflicto en todos los rincones de Colombia al señalar que “la no repetición no tiene institución, es una política de Estado, y debe estar atada a la verdad”.

Luego, el canciller agregó que “el estado colombiano tiene el deber de asegurar por medios razonables dentro de su alcance la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición con respecto a las graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos”.

El acto fue promovido por la Unidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos de No Repetición, en cabeza de Helena Urán Bidegain, quien aseguró que en Colombia “nunca se había tratado la memoria histórica ni, mucho menos, se había concebido que la Cancillería se involucrara en plantear lugares de consciencia para la paz” y que junto con los procesos de verdad, se ha constituido como uno de los pilares de la agenda de no repetición, entendiendo la verdad “desde el deber ético y moral que tenemos como sociedad frente al país, y que nos llevará a ser libres.

Así mismo el encuentro contó con la participación de representantes de España, Suecia, Suiza, Ecuador, Cuba, Catar, Nicaragua, Honduras, Argentina, Uruguay, República Dominicana en Colombia, así como representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la OEA, autoridades locales, asociaciones comunitarias y funcionarios del Estado colombiano.

Este encuentro es el segundo de este tipo que realiza la Cancillería en el marco de su agenda de no repetición. El primero tuvo lugar en el corregimiento de Juan Frío, Norte de Santander, durante el cual se escuchó la declaración extrajudicial del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y tras el cual se estableció un Comité Técnico Binacional para la búsqueda de personas desaparecidas en la frontera colombo-venezolana.