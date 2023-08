“Vamos a conocer otra amante”, aseguran que Gerard Piqué no está enamorado de Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía no estarían pasando la mejor etapa de su relación. Foto: Europa Press.

La relación entre Clara Chía y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar durante el último año, luego de que se confirmara que el exfutbolista español le fue infiel a Shakira y que tras su separación presentara públicamente a la joven española como su nueva novia.

Es por esto que la prensa rosa está al tanto de lo que pasará con estos dos, porque hasta rumores de boda se han dado en España, aunque el más reciente señala que Clara Chía no estaría muy feliz con Piqué por haber aceptado la condición de Shakira en el acuerdo de separación, en la cual establecería que Clara Chía no puede tener contacto con Milan y Sasha, hijos de la colombiana y Piqué.

Pero parece que esto no sería lo único que estaría mal en la relación de los españoles. Recientemente el vidente y astrólogo conocido como El Niño Prodigio habló para People en Español sobre lo que él ve en esa relación y anticipó una nueva infidelidad por parte del exfutbolista.

“Se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante, porque no lo veo a él solo”, señaló el famoso astrólogo al señalar que Gerard Piqué no estaría con Clara Chía precisamente por amor: “Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”.