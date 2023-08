Salida de Juliana Galvis de “MasterChef Celebrity” genera críticas en redes sociales

Juliana Galvis fue la reciente eliminada de MasterChef Celebrity, el programa ya avanza por la mitad y generó críticas en esta eliminación. Foto: @julianagalvisv/Instagram

La salida de Juliana Galvis de la cocina de MasterChef Celebrity generó molestia entre los televidentes, quienes criticaron el hecho de que la actriz presentó una buena preparación, mientras que Barragán volvió a pasar de agache. Con esta eliminación, la talentosa mujer se convirtió en la decimosegunda participante en abandonar la competencia de cocineros, que busca conocer la nueva estrella culinaria.

Y es que esta temporada ha estado cargada de risas, llanto y por qué no, accidentadas competencias que no solamente han puesto a prueba las habilidades en la cocina, sino destrezas como la que ocurrió con las caminadoras para elegir los ingredientes. Sin embargo, los jueces Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch han sido bastante exigentes en esta oportunidad.

Juliana Galvis fue la décimo segunda eliminada de la competencia de cocina de MasterChef Celebrity. Foto: @canalrcn/Instagram

La competencia dio inicio con una calle de honor para los sentenciados encabezados por Juliana Galvis, Martha Isabel Bolaños, Juan Pablo Barragán, Daniela Tapia, el músico Diego Sáenz y el creador de contenido conocido como El Negrito.

De acuerdo con los jurados del programa, todos tuvieron la oportunidad de presentar una preparación libre, por lo que Galvis eligió cocinar una preparación con base en pasta. Sin embargo, el plato presentado a Carpentier, De Zubiría y Rausch llegó crudo, lo que le costó su salida inmediata.

“No sé cómo agradecerles por tanto cariño, por cada palabra, por cada mensaje, por su apoyo. Me faltó tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Gratitud infinita, queridos”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Seguidores de MasterChef Celebrity expresaron su descuerdo tras la salida de Juliana Galvis de la competencia. Foto: Captura de pantalla MasterChef Celebrity

Fue justamente en dicho mensaje, en el que sus seguidores no dudaron en expresar su inconformidad tras la salida, ya que algunos afirmaron que fue realmente injusta y dejaron algunos comentarios de aliento tras su lamentable abandono de la competencia.

Algunos de los que más destacaron en la publicación fueron: “Te sacó del concurso haber llevado maleta (Barragán), ese peso te pasó factura”; “Nooo, no me parece. Barragán ya debería salir, no se le ven las ganas de estudiar”; “Barragán es tan básico, hoy no estuve de acuerdo con este programa”; “Barragán hace rato debió irse”; “dejan a Barragán que no hace nada, qué estrés”; “Barragán es el payaso de la clase, no lo sacan porque hace rating”, entre otros.

Críticas a MasterChef Celebrity por la salida de Juliana Galvis. Usuarios afirmaron que debió salir Barragán. Foto: @canalrcn/Instagram

Por qué lloró con uno de sus platos

Uno de los capítulos más emotivos para Juliana Galvis ocurrió el 3 de junio, cuando debió presentar una preparación que tuviera como base el atún. En ese momento, la actriz recordó que su primer contacto con la cocina lo tuvo cuando era muy joven y su madre se la pasaba trabajando, así que para sorprenderla al llegar a la casa una de las recetas que vio fue con este producto del mar.

“¿Qué te pasó? Cuéntanos”, preguntó la presentadora del programa, Claudia Bahamón, a Juliana, luego de verla a punto de llorar. “La primera vez que cociné fue hace como 30 años básicamente y mi mamá trabaja un montón, entonces decidí que le iba a empezar a cocinar cuando ella llegara del trabajo, y las primeras recetas que vi fueron de atún”, relató.

“Hoy mi plato con atún va para ella, para que se recupere pronto”, dijo Galvis momentos antes de que Bahamón enviara sus mejores deseos a la mamá de la actriz. “Beatriz, que te mejores pronto”, comentó la presentadora, al parecer la madre de Juliana Galvis no pasaba por un buen momento de salud.