Enrique Robledo rechazó el Corredor Verde: “Tiene planos absolutamente insuficientes, es un error demasiado grave”

La construcción del Corredor Verde es una de las iniciativas más polémicas de la administración de Claudia López, quien alega que es una respuesta a las necesidades de movilidad en la carrera Séptima; sin embargo, algunos sectores de la ciudadanía y varios aspirantes a la Alcaldía lo rechazan, entre ellos, Jorge Enrique Robledo, quien desde su experticia como arquitecto dijo que está mal diseñado y que su construcción congestionaría la movilidad en el sector.

En entrevista con Infobae Colombia, el exsenador indicó que fue docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional durante 26 años, en los que obtuvo varias distinciones como la XVII Bienal Colombiana de Arquitectura en la categoría Teoría, Historia y Crítica; y además publicó varios libros sobre la arquitectura.

Por lo anterior, Robledo dijo tener la propiedad para hablar del tema y sostuvo: “La Alcaldía ha sacado a licitación esa obra con planos absolutamente insuficientes, ese es un error demasiado grave: sacar a la incitación una obra que en la que la propia Alcaldía dice que no sabe qué va a pasar con el tránsito. No se sabe cómo van a hacer los arquitectos. De lo peor que se puede hacer es sacar a una licitación que está inmadura, eso es un error grandísimo”.

El candidato indicó que esa obra es en realidad la construcción de un TransMilenio por la carrera Séptima, tal y como está planteado en el proyecto presentado por el Distrito y que generará un fuerte impacto en la movilidad, ya que tendrán que desviar los carros que transitan sobre esa carrera hacia rutas alternas, colapsándolas, especialmente en horas pico.

“No cabe el TransMilenio por la (carrera) Séptima porque tienen que cerrar la vía de tránsito mixto norte sur. Lo que está proponiendo la Alcaldía es que una parte de esos carros suban a la circunvalar, que es una vía que no tiene especificaciones. Para eso hay unos costos altísimos de puentes y de otras obras. La Alcaldía no lo quiere aceptar, pero los tiene que echar (a los carros) por la carrera 11 y el daño que le haría sería inmenso también”, aseveró el aspirante a la Alcaldía de Bogotá.

Jorge Enrique Robledo, al igual que otros candidatos, dijo que si gana las en elecciones de octubre suspenderá el desarrollo de la obra: “Si de mí dependiera, no se haría. Haríamos otra cosa distinta por la carrera Séptima”. El aspirante indicó que en ese sector se podía hacer una redistribución del espacio público dándole protagonismo al peatón y a la naturaleza sin la necesidad de colapsar la movilidad.

En otros temas de infraestructura vial y la movilidad en Bogotá, Robledo propone concluir las obras que dejará pendientes la administración de Claudia López para hacer un balance de las necesidades de la ciudad y solventarlas. Entre sus banderas en esa misma línea, el candidato resaltó que la capital necesita urgentemente la construcción de una vía al occidente.

“Bogotá necesita una vía que se lleva muchos años hablando de ella, que no se ha podido decir por razones ambientales, que es la carretera al occidente, hay que tomar una decisión sobre esa vía, que haga que el tránsito que venga del norte del país no tenga que entrar a la ciudad”, puntualizó el candidato.

Jorge Robledo hizo énfasis en que la construcción de esa carretera sería una solución para los eternos trancones que se forman en Bogotá, causado por los buses de transporte interdepartamental y los vehículos transportadores de carga, que por obligación tienen que atravesar la ciudad y generan afectaciones en la movilidad.